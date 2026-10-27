Минздрав Ингушетии предупреждает: грипп грозит пневмонией и миокардитом 

Многие ошибочно воспринимают грипп как обычную сезонную простуду, однако вирус может спровоцировать пневмонию, миокардит, отит и синусит, также привести к поражению нервной системы. Кроме того, инфекция часто становится толчком к обострению хронических болезней, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минздрава.

В группе особого риска находятся дети, пожилые граждане, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и последствий врачи называют ежегодную прививку. Вакцинация помогает иммунитету подготовиться к встрече с вирусом и существенно снижает риски.

Сделать прививку можно бесплатно в прививочных кабинетах всех поликлиник республики. Медики призывают жителей не ждать начала эпидемии и позаботиться о здоровье заранее.