В период с 19 ноября по 6 декабря в республике проводится акция «Должник». Цель мероприятия: обнаружить граждан, которые не погасили административные штрафы, обеспечить взыскание образовавшихся задолженностей в установленные сроки, сообщили газете «Ингушетия» в управлении ГИБДД МВД по региону.
В ходе компании сотрудники правоохранительных органов проанализируют базы данных на предмет непогашенных штрафов, проведут разъяснительные беседы с гражданами, расскажут о негативных последствиях уклонения от оплаты штрафов и объяснят, как правильно погасить задолженность.
Гражданам напоминают о важности своевременной оплаты административных штрафов, поскольку это позволяет избежать дополнительных правовых последствий. Законодательство предусматривает ряд мер для принудительного взыскания задолженности: удвоение суммы штрафа, арест сроком до 15 суток или назначение обязательных работ.