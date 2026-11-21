В ходе компании сотрудники правоохранительных органов проанализируют базы данных на предмет непогашенных штрафов, проведут разъяснительные беседы с гражданами, расскажут о негативных последствиях уклонения от оплаты штрафов и объяснят, как правильно погасить задолженность.

Гражданам напоминают о важности своевременной оплаты административных штрафов, поскольку это позволяет избежать дополнительных правовых последствий. Законодательство предусматривает ряд мер для принудительного взыскания задолженности: удвоение суммы штрафа, арест сроком до 15 суток или назначение обязательных работ.