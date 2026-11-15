Мэр Назрани Оздоев отметил двухлетие на посту премированием работников ЖКХ 

14 ноября 2024 года депутаты городского совета проголосовали за назначение Руслана Оздоева на должность главы Назрани. Отмечая двухлетие пребывания на посту самого крупного населенного пункта республики, мэр выразил признательность сотрудникам ЖКХ, подчеркнув, что они как никто другой осознают, насколько тяжел труд, стоящий за словами «у нас в городе чисто».
Особенно заметно это становится осенью: ночью листва снова засыпает пешеходные зоны, а утром работники вновь выходят на те же объекты, чтобы навести порядок. Каждый из них отвечает за свою территорию, и вместе они обеспечивают чистоту всего города, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.
Градоначальник распорядился премировать работников коммунальных служб по итогам года.
В том, что слова признательности мэр адресовал работникам ЖКХ, чувствуется его отношение к людям. Когда жители отмечают, как похорошела Назрань, мэр по праву может гордиться. В то же время, в личную для него дату, он счел важным напомнить: в этих добрых словах есть заслуга каждого, кто заботится о городе, отмечается в релизе.