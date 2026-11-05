Махмуд-Али Калиматов призвал принять участие в конкурсе «Юнармейская столица»

Заключительный этап конкурса продлится до 18 декабря текущего года включительно.Махмуд-Али Калиматов обратился к жителям с призывом поддержать республику и отдать свой голос по ссылке: https://vote.yunarmy2027.ru/.

В своем Telegram-канале он отметил, что регион имеет серьзные достижения в развитии юнармейского движения. Местное отделение работает с 2016 года и объединяет 24,4 тысячи участников. На сегодняшний день действуют девять местных отделений, 130 юнармейских отрядов, 11 специализированных комнат и два Дома «Юнармии» в Магасе и Малгобеке.

По итогам 2025 года Дом «Юнармии» в Магасе был признан лучшим в России. Кроме того, Ингушетия вошла в число восьми пилотных регионов по внедрению «Юнармейского норматива»: более 500 юнармейцев успешно прошли испытания по 23 направлениям, включая физическую и строевую подготовку, основы огневой подготовки, выживание и оказание первой помощи.

Особое внимание уделяется воспитательной работе. Региональное отделение носит имя участника СВО, Героя России Мустафы Бокова, чей пример служит ориентиром для молодежи. Юнармейцы изучают историю страны и родной республики, проводят уроки мужества, встречаются с участниками специальной военной операции, участвуют в открытии «Парт Героев», помогают военнослужащим и их семьям. В рамках акции «Скажи Герою спасибо» только за прошлый год бойцам было направлено более пяти тысяч писем.

В августе 2026 года республика принимала окружной военно-патриотический форум, посвященный десятилетию движения, в котором участвовали 120 юнармейцев из всех семи регионов Северного Кавказа. Республика последовательно развивает это направление и делится опытом с другими субъектами России.

«Как председатель Регионального координационного совета Всероссийского военно-патриотического движения „Юнармия“ республики, благодарю руководство регионального отделения, начальника штаба, педагогов и наставников за добросовестную работу и большой вклад в воспитание молодежи. Благодарю и самих юнармейцев за активность, инициативу и достойное представление Ингушетии на региональном и всероссийском уровнях», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики подчеркнул, что выход в финал является результатом многолетней работы всего юнармейского движения региона. Теперь важно закрепить этот результат общей поддержкой: «Призываю жителей Ингушетии проголосовать за нашу республику. Давайте вместе поможем нашим ребятам добиться победы».