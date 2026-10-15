Махмуд-Али Калиматов поздравил Федора Щукина с избранием Главой Дагестана 

В своем Telegram-канале Глава Ингушетии выразил уверенность, что взаимодействие будет и дальше развиваться, а совместная работа позволит решать важные для жителей обеих республик задачи.

«Желаю Федору Вячеславовичу крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе. Народу Дагестана — мира и процветания», — отметил руководитель субъекта.

Федор Щукин, который руководит Дагестаном с 4 мая текущего года, избран Главой региона депутатами Народного собрания. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 78 из 87 парламентариев.