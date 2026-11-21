Она сообщила, что к ее коллеге, уполномоченному по правам человека в республике Ибрагиму Цечоеву, обратился родственник инвалида II группы.

Мужчина унаследовал от отца дом и участок во Владикавказе. Через 9 лет администрация города оспорила наследство. Районный суд поддержал ее, как и апелляция оставила данное решение в силе.

«По просьбе уполномоченного в Ингушетии мы подключились к делу. Изучили материалы и направили их на пересмотр. Суд согласился с нашими доводами о том, что не все значимые обстоятельства были установлены, и направил его на новое рассмотрение», — отметила Яна Лантратова.

Уполномоченный подчеркнула, что теперь у мужчины есть возможность отстоять право на наследство, добавив: «Остаемся на связи с семьей и следим за разбирательством».