Смысл национальной культуры как раз и заключается в ее способности оказывать влияние на личность через ощущение глубинной связи человеческих судеб с судьбой его народа, определяющей мировосприятие, уклад жизни и поведения, придающей смысл человеческому существованию. Алихан и ощущал в художественной культуре народа тот защитный механизм, который давал ему внутренний комфорт и вдохновлял на создание новых духовных и материальных ценностей.

Алихан Алаудинович Имагожев запомнился в сфере культуры и искусства Чечено-Ингушетии в ХХ веке и позже Ингушетии. Работал он в государственном чечено-ингушском ансамбле «Вайнах». Был прекрасным исполнителем народных танцев и солистом вокальной группы при ансамбле, позже мастером декоративно-прикладного искусства и художником.

Детство

Родился Алихан в семье военного — Алаудина Албастовича Имагожева в 1940 году во Владикавказе. Жили они на улице Горького. Всё шло своим чередом. Но в 1941 году начавшаяся Великая Отечественная война разделила семью. Отец в то время находился в Новочеркасске, на курсах подготовки командного состава. Он был мужественным воином. Был и талантливым от природы танцором, который мог в самый неожиданный момент поднять дух воинов виртуозным исполнением.

Воевал Алаудин с первых дней войны, имел боевые награды и ордена, получил тяжелое ранение. А в это время семью фронтовика вместе с народом депортируют в Казахстан. Шел год 1944-й. Алихану было 4 года. У матери, Батаевой Пятмат, он был один, старшие её дети умерли в младенчестве. И надо же было так случиться, что за день до депортации он оказался в селе Длинная Долина у родственников. В депортацию маленький Алихан отправился с родственниками и долгое время ничего не знал о судьбе матери, как и она не знала, где находится её сын, жив ли он. Четыре года не виделись они с мамой. А когда встретились, казалось, весь мир в их руках.

Алихан Имагожев учился в городе Ош. Гордился тем, что его отец Алаудин Албастович славился мужеством в отряде Будённого, затем прошел дорогами Великой Отечественной войны, что дядя — Эльберт Имагожев — воевал в составе Дикой дивизии на фронтах Первой мировой войны. Казалось, его могла привлечь военная стезя. Но жизнь складывалась иначе. В 13 лет стал он помощником киномеханика, потом сам стал киномехаником. Общительный и очень интересный, он быстро ощутил себя в своём кругу. Ему нравилась сфера культуры.

В чечено-ингушском ансамбле «Вайнах»

В 1956 году по всей Средней Азии среди чеченцев и ингушей был объявлен конкурс для формирования коллектива ансамбля песни и танца Чечено-Ингушетии. Конкурс проходил в городе Алма-Ате. Вскоре артисты, прошедшие тщательный отбор, среди которых были музыканты, танцоры, вокалисты, вернулись на свою историческую родину.

В 1956 году приехала домой и семья Имагожевых. Стали жить в Грозном. Алихан поступил в культурно-просветительское училище. С первых дней возрождения Государственного ансамбля песни и танца «Вайнах» он стал в нём работать. Свой первый концерт в восстановленной Чечено-Ингушетии ансамбль дал в 1958 году в филармонии Грозного.

Вместе с Алиханом Имагожевым из ингушей в те годы работали Магомет Гапархоев, Магомед Дидигов, Могушков Ахмед, Зурабов и др. Алихан был прекрасным исполнителем национальных танцев народов Кавказа. «В ансамбле состоялось моё настоящее знакомство с искусством, где шаг за шагом я овладел мастерством, накапливал опыт, учился у старших товарищей, у зрителей!» — скажет он годы спустя в интервью местной газете. Его профессиональные хореографические и природные данные вызывали к нему внимание зрителей и многочисленных поклонников.

Неоценимо большой вклад в творческое развитие ансамбля внесли прославленные балетмейстеры того времени Отари Мунджишвили и Георгий Дзыба. Благодаря своему удивительному педагогическому таланту им удалось воспитать целую плеяду прекрасных танцовщиков, выдающихся балетмейстеров, ярких деятелей культуры и искусств Чечено-Ингушетии.

Алихану Имагожеву были подвластны все танцы, которые ставились хореографами: грузинский народный танец «Картули», ингушская лезгинка, массовый танец и др. К тому же Алихан обладал редким голосом. Вскоре он окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В вокальной группе ансамбля он пел народные песни, и они долго были на слуху. Он был первым исполнителем песни «По горным дорогам», которая была популярной в те годы. Был солистом хора. Жизнь, наполненная яркими культурными событиями, изнурительными репетициями, концертами, гастролями, казалось, не шла, а летела. Он был красивым и благородным от природы и находил путь к сердцу каждого человека.

Некоторое время Алихан Имагожев совмещал работу администратора ансамбля «Вайнах» с творческой. Ему приходилось выезжать загодя, для организации концертов в различных городах огромной страны. Сохранились его командировочные документы, согласно которым с 23 марта по 20 июня 1977 года он проводит работу в Кемерово, Красноярске, Иркутске, Чите, Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане по проведению концертов. Это были большие гастроли. Расширилась и география гастролей — коллектив побывал во многих странах мира. Одним из самых знаменательных событий в истории ансамбля были гастроли, состоявшиеся в Чехословакии, а затем в Сирии и Иордании, где проживает много наших соотечественников.

Концерты ансамбля проходили при аншлагах. В знак благодарности за высокое исполнительское мастерство коллектив в 1975 году был удостоен ордена Звезды высшей степени Иорданского Хашимитского Королевства. Физические и моральные нагрузки были невероятно тяжелыми, но все это компенсировалось радостью встреч со зрителями, которые так их ждали!

В 1964 году Алихан Имагожев был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧИАССР. В 1979 году творческий труд Алихана, как ударника десятой пятилетки, был отмечен почетным знаком коллегии Министерства культуры ЧИАССР и президиума обкома профсоюза работников культуры.

Искусство — было смыслом его жизни. Искусство танца, искусство исполнения песен, искусство мастера по коже и металлу. Он был талантлив.

Впрочем, искусство — это большой труд, а труд в свою очередь — искусство самовыражения. Эти два понятия тесно связаны между собой. Любое искусство требует от нас, кроме вдохновения, ещё и больших усилий и времени, которое уходит на создание произведения или работы. Много энергии и сил отдавал он хореографии, но не меньше трудился и в других областях искусства. К своим трудовым обязанностям Алихан относился ответственно.

В 1969 году ансамбль возглавил выпускник ГИТИСа Топа Хамитович Элимбаев. Талантливый балетмейстер, умелый организатор, автор многих ярких хореографических постановок, двадцать пять лет руководил коллективом. За эти годы репертуар ансамбля обогатился танцами народов Кавказа и Советского Союза. Ансамбль стал пропагандистом музыкально-танцевального искусства не только Чечено-Ингушетии, но и народов всей страны. Топе Элимбаеву удалось создать целостный, яркий спектакль, основанный на органическом синтезе музыки, народной песни и танца.

Топа Элимбаев ценил талантливого коллегу — Алихана Имагожева.

В 45-летнем возрасте Алихан решил уйти на пенсию. Однако его попросили остаться, зная его художественные данные и задатки прикладного искусства, его работу с кожей, деревом, железом. Он был костюмером, монтировщиком сцены, позже стал редким специалистом по изготовлению ичигов. Была своя мастерская, инструменты, колодки, жесткие нити, которые он бережно хранил. Ему в развитии и обучении этому ремеслу помогли родственники Боровы Ахмед и Магомед, которые работали на обувной фабрике в Грозном. Они были старше него по возрасту, учили его некоторым секретам работы. Вскоре из кожи Алихан мог изготовить обувь летнюю и зимнюю, женскую и мужскую, туфли, сапоги.

В коллективе по-прежнему его ценили за творческий подход к делу и огромное трудолюбие, отмеченное в 1989 году Президиумом Верховного совета СССР медалью «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд. В том же году ему за заслуги в области культуры и активное участие в общественной жизни было присвоено почётное звание «Заслуженного деятеля культуры ЧИАССР».

Жизнь «до» и «после»

Вскоре мирная жизнь в Грозном сменилась канонадой. Шли 90-е годы ХХ века. Над Грозным сгустились тучи. Начались военные действия, природу которых было трудно понять. Ломались судьбы людей и семей. Алихан наотрез отказался покидать дом. Его супруга Тамара взяла на себя ответственность и выехала с детьми в Ингушетию. В то время Тамара переживала двойную трагедию от того, что изгнанными из Пригородного района в 1992 году были и её родители. Но оставлять одного Алихана в горящем городе она не могла. И вернулась в город, где шли военные события. «Мы жили в хорошем «сталинском» доме с огромным бомбоубежищем, где мы провели 4 месяца. Нас, представителей разных национальностей, в нём было 157 человек». Выжили.

Долго ещё оставались они в Грозном, не желая покидать свой дом. Близкие родственники, одни — из Пригородного района, другие из Грозного, на тот момент были в поисках жилья и работы. Снова поднимались с нуля. Алихан Имагожев, известный своим мастерством, был приглашен в 1997 году на работу в Государственный ансамбль «Ингушетия» и Государственную филармонию имени Ахмета Хамхоева. В те годы он оказался в изготовлении профессиональной обуви для танцоров единственным специалистом в своем ремесле. Кожу он доставал сам — то в Нальчике, то во Владикавказе, то в Дербенте, обрабатывал её и изготавливал такие чешки, ичиги, что танцоры не могли нарадоваться и заказывали только у него.

Однако пережитое оставило рубцы на сердце. Вскоре инсульт ограничил возможности Алихана, хотя глаза и мысли жаждали творчества. И он работал даже после пережитого инсульта ещё 14 лет. Труд был смыслом его жизни. Последние несколько месяцев он провёл без движения.

Семья

Мама Алихана — Батаева Пятмат, многие годы работала в Доме моды в Грозном, была прекрасной швеёй и женщиной благородного нрава. Алихан создал хорошую семью с Тамарой Хадзиевой, ставшую женой, другом и музой, чья природная красота в сочетании с внутренней создавали необыкновенную гармонию жизни. Воспитанная в духе национальной культуры, Тамара была истинной хранительницей домашнего очага. Работая в оптике, Тамара все время была рядом со свекровью и детьми и, конечно, не могла себе позволить выезжать за пределы республики, куда её не раз приглашали вместе с Алиханом в составе творческой труппы из Грозного. Алихан был счастлив с такой семьёй. Три сына и дочь Медина радовали его. Он ни разу не повысил голоса на своих детей.

Некоторое время Медина Имагожева (сегодня — заведующая швейным цехом Государственного ансамбля «Ингушетия») работала в младшей группе ансамбля «Вайнах». Топа Элимбаев опекал. Все знали Алихана, его семью. В старшую группу ансамбля «Вайнах» она перешла только накануне военных событий в Чечне. Алихан в это время уже работал в мастерской, делал ичиги для танцоров.

«В семье всех обувал Алихан, — вспоминает сегодня Тамара. — А сапоги, изготовленные им, сохраняли свой первозданный вид и через 15 лет. До сих пор ещё сохраняется у друзей обувь, сделанная его руками. Он так быстро её изобретал, что казалось пустяк. Лекала, нитки, колодки, а там смотри — уже обувь готова!»

«Всё, за что брался отец, спорилось в его руках. Он действительно был художником по духу, — говорит дочь Медина Имагожева. — Сохранились редкие работы — чеканки, зарисовки. В одной чеканке — налицо сила и характер горца, на другой — ребёнок радуется солнцу. Отец был светлым человеком, и чеканки сохранили его доброту и дух».

Всё, что сделано Алиханом, сохраняет свой авторский замысел и отпечаток.

«Отец был интересным человеком, — продолжает Медина. — Помню, как он без слов понимал жесты танца. Сегодня все меньше по рукам мы читаем танец. Как-то, заканчивая танец, взмахнув руками перед собой, девушка вышла из круга и, заметив, что я не поняла этого жеста, рядом стоявший отец, сказал: «В кругу танцевали брат с сестрой».

Воспоминания о нём радуют её каждый раз, как будто время поворачивается вспять.

Вместе с Тамарой поехал Алихан Имагожев на празднование 75-летия Государственного ансамбля «Вайнах» в Грозный. Друзья, знакомые радовались встрече с Алиханом. Праздник прошёл, оставив глубокий шрам воспоминаний в его сердце. Через два месяца Алихана не стало. Шёл 2015 год.

Память

Память переживёт Алихана на многие годы. Сегодня его дело продолжают родные. Брат, Адам Алаудинович Имагожев, стал известным деятелем культуры, народным артистом РИ, виртуозным танцором, хореографом Государственного ансамбля «Ингушетия».

Сыновья Алихана унаследовали военную стезю. Есть на кого равняться! Ведь в роду были герои Первой и Второй мировых войн.

Дочь Алихана — Медина Имагожева — унаследовала художественные дарования отца и своих бабушек, стала мастером декоративно-прикладного искусства, работает с самыми разными природными материалами и является заведующей мастерской Государственного ансамбля «Ингушетия».

Внук, Имагожев Магомед Русланович, является руководителем детского хореографического ансамбля «Сийг».

Жизнь не стоит на месте. Она продолжается в родных, детях, внуках, которые так же высоко ценят культуру и искусство своего народа, как и Алихан Алаудинович Имагожев!