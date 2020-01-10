Зара Аушева-Базоркина и не думала стать актрисой, потому что не смела об этом даже мечтать. Хотя росла она творческой, всесторонне развитой личностью, пела на школьных праздниках, принимала участие в различных конкурсах. В 1995 году она даже стала победительницей республиканского конкурса «Утренняя звезда». Может быть, отчасти это и сподвигло её обратить внимание на объявление, которое приглашало желающих поступить в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина.

Прочитать она, конечно, прочитала, однако в то время даже не допустила мысли, что может стать актрисой. Но судьба вела её именно в эти врата искусства. На следующий год она снова увидела объявление о наборе студентов. И тут уже сестра подтолкнула её принять решение. «А почему бы не попробовать?» — подумала Зара.

— Отец отнесся лояльно, брата я уговорила, а мама отпустила только потому, что не верила, что я пройду по конкурсу, — говорит Зара Базоркина. — Но меня выбрали из многих. А значит, это была моя судьба.

Учёба в Высшем театральном училище имени Щукина, на актерском отделении, давалась ей легко. Она приносила ей огромное удовлетворение от возможности получать знания и реализовать себя. К тому же белокурая кавказская девушка с весёлым нравом пользовалась нескрываемым уважением педагогов и сокурсников.

— Это было самое счастливое время, — говорит Зара Базоркина. — Всё, что нас окружало и с чем мы сталкивались, было впечатляюще, интересно и поучительно. Целыми днями мы находились в училище, общались, репетировали, уставали, но оставались всегда довольными.

Студенткой Зара пробовала себя в разных амплуа. Она играла комедийные и трагические роли, оттачивала в себе вокально-исполнительское мастерство. Здесь у неё появилось особое отношение к русским романсам, которое спустя годы было отмечено на многих песенных и вокальных конкурсах: «Романсиада», «Хризантема» и т. д.

В 1998 году Аушева-Базоркина вместе с другими студийцами вернулась на родину и была среди тех, кто создал Ингушский государственный театр-студию «Современник» под руководством Микаэла Базоркина.

— Наш театр шёл по тернистой дороге, — говорит Зара Базоркина. — Были тяжёлые годы начинания. У нас не было своего помещения, мы собирались и общались там, где получалось, репетировали в тесных условиях, но, тем не менее, спектакли давали, гастролировали по сёлам и городам республики. Зритель в те годы был неподготовленным, шумным, едва со сцены можно было услышать голоса актёров, порой мы и друг друга не слышали. Сегодня он вырос, как впрочем, и наш театр. Мы ставим Чехова, Гоголя, Шекспира. У нас серьезный репертуар и умеющий слушать, благодарный зритель.

Актерское мастерство Зары раскрывалось с каждой ролью. Она играли во всех спектаклях, которые ставились театром. Это роль Панты, Наси и Батази в спектакле «Из тьмы веков» И. Базоркина; роль девушки в постановке «Эй, кто-нибудь» У. Сарояна; роль героини, дерева и маски в спектакле «Сон, или Картинка в цветах» М. Базоркина и т. д.

Каждый образ, который ей приходилось играть, она старалась подать на высшем уровне, будь то маленькая роль или роль главной героини. Делала она это искренне, проникновенно, так, что зритель верил ей и отвечал любовью и признанием.

В 2008 году театр-студия «Современник» был переименован в Русский государственный музыкально-драматический театр Республики Ингушетия. Расширился репертуар театра, он стал более разнообразным, появилось больше российской и западной драматургии.

Зара же играла вдохновенно и с полной отдачей. Ее роли: Дуняша и Агафья Тихоновна — в «Женитьбе» Н. В. Гоголя; Наталья Степановна — в «Предложении» А. Чехова; Ия — в спектакле «Пиросмани» Э. Кузнецова; Прюнетта — в «Мизантропе» Э. Лабиша; женщина, вдова в спектакле «Две стрелы» А. Володина; Аркадина в «Чайке» А. Чехова; Людмила в спектакле «Лист ожидания» А. Морданя; Роза — в «Золотом уколе» Б. Шадыжева; Гошмох — в «Законе отцов» И. Базоркина; Роза — в спектакле «Мочхо» М. Базоркина; Батази — в спектакле «Из тьмы веков» И. Базоркина; Нина — в спектакле «Паспорт» М. Базоркина и т. д.

Зара Базоркина — народная артистка Ингушетии, член Ингушского отделения Союза театральных деятелей РФ. Победительница общекавказского фестиваля «Радуга Кавказа» во Владикавказе. Победительница конкурса патриотической песни в Москве; золотой призёр первых международных Дельфийских игр в Москве. «Актриса года — 2014» РИ, удостоена премии республиканского Министерства культуры «За достижения в культуре Ингушетии»; имеет многочисленные грамоты и благодарности, среди которых Почетная грамота от СТД РФ и Почетная грамота от МВД по РИ

Кроме того, Зара Базоркина — лауреат многочисленных наград и премий, конкурсов и фестивалей, таких как «Хризантема» (Москва); «Театр без границ» (Магнитогорск); «Салют победы» (Ростов-на-Дону); «Мир Кавказа» (Майкоп, Ростов-на-Дону, Нальчик); молодежные Дельфийские игры (Саратов); «Романсиада» (Москва); «Добрые соседи» (Элиста).

Зара Базоркина принимала участие как ведущая на различных мероприятиях, концертах, фестивалях и юбилейных вечерах, таких как международный кинофестиваль «Золотая башня», фестиваль мастеров искусства в Москве; на днях Ингушетии в разных российских городах и странах, на юбилейных вечерах известных общественных деятелей, деятелей искусства, литературы и науки. Зара — участница шоу «Наш выход!» (2015) на российском канале «Россия».

С 2015 года Зара Базоркина — художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра. При её активном участии в театре создана группа «Лоаций», которая работает над созданием национальной и европейской музыкально-вокальной эклектики. Результатом этой деятельности стал клип «За далью даль», который не раз транслировался и по местным телеканалам, и по музыкальным каналам «NEBISET» и «Девятая волна».

Также Аушева-Базоркина — организатор проекта «Живая классика» — цикла интерактивных вечеров-монологов по произведениям русской и зарубежной классики и классической музыки.

— 2019 год был объявлен Годом театра в России. Это было радостное, тяжёлое и полное новых достижений время в мире театрального искусства, — говорит Зара Базоркина, — в том числе и в Русском государственном музыкально-драматическом театре. Год у нас тоже выдался насыщенным и плодотворным. Немного жаль, что он закончился, но Год театра оставил нам незабываемые впечатления. Театры получили государственную поддержку. Была возможность ставить новые спектакли, принять участие в конкурсах и фестивалях, общаться между собой, гастролировать по стране. Наш театр отличился тем, что подарил народу уникальный по содержанию, многоплановый и совершенно новый в театральном искусстве проект «Легенды Ингушетии», автор которого Микаэл Базоркин. Проект призван сохранять и популяризировать наши народные, духовно-нравственные ценности и наше богатое природное и архитектурно-историческое наследие.

Как признаётся Зара Базоркина, театр стал частью её жизни, в которой она ещё и мать шестерых детей, и мудрая, гостеприимная хозяйка. Её супруг — заслуженный деятель искусств Ингушетии, член Союза театральных деятелей РФ, член правления Гильдии театральных менеджеров России Микаэл Базоркин. Дети тоже занимаются музыкой, хореографией, а порой в театре играют небольшие роли. Так что вокруг нашей героини царит творческая атмосфера, и не удивительно, что театр, семья, дети и друзья слились у неё в единое целое.