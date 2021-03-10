В рамках фестиваля прошел концерт с участием национальных творческих коллективов и артистов, выставка народных художественных промыслов, ярмарка «Сделано в Ингушетии». На ярмарке были представлены всевозможные блюда ингушской кухни, также осуществлялась продажа черемши. Прошел мастер-класс по приготовлению блюд из черемши от ведущих рестораторов Ингушетии.

На кулинарном празднике также был организован конкурс среди муниципальных районов Ингушетии в номинации «Самый гостеприимный район» и конкурс на быструю чистку черемши среди женщин в номинации «Сув» (хорошая хозяйка).

«Впечатления от мероприятия самые положительные, правда, немного погода подкачала. Но это не помешало провести такой хороший праздник. Представлены все блюда ингушской кухни, люди с удовольствием приходят и пробуют. Все вкусно, настроение у всех замечательное, праздник, на мой взгляд, удался», — прокомментировал гость столицы глава муниципального образования Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев.

Мастер-класс по войлочному искусству ковроделия провели для гостей фестиваля мастера из студии «Истинг». Они рассказали об истории происхождения старинного ингушского ремесла и смысле, скрывающемся в каждом ковровом орнаменте.

Можно было также приобрести собранный в горной Ингушетии мед «Хамчиевский», которым занимается уже третье поколение семьи Хамчиевых из сельского поселения Инарки.

«Я рада, что не упустила возможность посетить мероприятие. Чувствуется радость и хорошее настроение вокруг. Это отличная возможность прикоснуться к ингушской культуре, попробовать новые блюда. Хочу поблагодарить организаторов и Главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за такое торжество», — поделилась гостья республики Анна.

По итогам мероприятия победителем конкурса в номинации «Самый гостеприимный район» стал Назрановский.