Ингушские блюда
В столице Ингушетии прошел гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни»
На главной городской площади Алания в Магасе по инициативе Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова прошел фестиваль национальной кухни. В фестивале участвовали муниципальные районы и города республики, соорганизаторами мероприятия наравне с мэрией Магаса стали Министерство культуры и Комитет по туризму. Среди участников фестиваля были конный клуб «Наследие», Ассоциация ремесленников Республики Ингушетия, ремесленники клуба «Истинг», ассоциация «Город мастеров».
В рамках фестиваля прошел концерт с участием национальных творческих коллективов и артистов, выставка народных художественных промыслов, ярмарка «Сделано в Ингушетии». На ярмарке были представлены всевозможные блюда ингушской кухни, также осуществлялась продажа черемши. Прошел мастер-класс по приготовлению блюд из черемши от ведущих рестораторов Ингушетии.
На кулинарном празднике также был организован конкурс среди муниципальных районов Ингушетии в номинации «Самый гостеприимный район» и конкурс на быструю чистку черемши среди женщин в номинации «Сув» (хорошая хозяйка).
«Впечатления от мероприятия самые положительные, правда, немного погода подкачала. Но это не помешало провести такой хороший праздник. Представлены все блюда ингушской кухни, люди с удовольствием приходят и пробуют. Все вкусно, настроение у всех замечательное, праздник, на мой взгляд, удался», — прокомментировал гость столицы глава муниципального образования Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев.
Мастер-класс по войлочному искусству ковроделия провели для гостей фестиваля мастера из студии «Истинг». Они рассказали об истории происхождения старинного ингушского ремесла и смысле, скрывающемся в каждом ковровом орнаменте.
Можно было также приобрести собранный в горной Ингушетии мед «Хамчиевский», которым занимается уже третье поколение семьи Хамчиевых из сельского поселения Инарки.
«Я рада, что не упустила возможность посетить мероприятие. Чувствуется радость и хорошее настроение вокруг. Это отличная возможность прикоснуться к ингушской культуре, попробовать новые блюда. Хочу поблагодарить организаторов и Главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за такое торжество», — поделилась гостья республики Анна.
По итогам мероприятия победителем конкурса в номинации «Самый гостеприимный район» стал Назрановский.