Цель проведения фестиваля заключается в содействии развитию творческих способностей учащихся и приобщении к театральному искусству, которое, по мнению Магомеда Парагульгова, директора гимназии, является наряду с инженерно-техническим и естественно-научным образованием ключевым во всестороннем развитии личности учащихся.

С идеей реализации проекта «Театральный олимп» выступил Центр дополнительного образования в лице его руководителя Мадины Оздоевой, чья инициатива нашла поддержку у многих коллег.

По мнению участников фестиваля, мероприятие было проведено на очень высоком организационном уровне с привлечением народных и заслуженных артистов Ингушетии. В частности, Русский государственный музыкально-драматический театр оказал помощь в организации фестиваля.

Победителями и призерами фестиваля стали театральные коллективы: СОШ № 4 г. Сунжа имени А. М. Калиматова (1 место, руководитель Мархиева З. А.); гимназия № 1 г. Назрань (1 место, руководитель Марзаганова Т. Р.); СОШ № 2 г. Малгобек (2 место, руководитель Хашиева Ф. И.); СОШ-ДС № 1 с. п. Кантышево (3 место, руководитель Пугоев А. Б.).

Фестиваль-конкурс «Театральный олимп — 2020» направлен на развитие творческих способностей детей и подростков, содействие формированию у детей духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному наследию своего народа. Возраст участников от 7 до 18 лет.

Фестиваль-конкурс проводится по следующим темам: «За Родину, честь и свободу!» — театральные постановки по произведениям военной тематики; «И дым Отечества нам сладок и приятен» — классика русского театра; «Спектакль по произведениям современных авторов»; «Спектакль по произведениям зарубежных авторов»; «На подмостках музыкального театра».

«Участие в фестивале — прекрасный творческий опыт, который необходим каждому ребенку для развития его творческих способностей, формирования духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному наследию своего народа средствами театрального искусства», — отметили директора учебных заведений.

На сцене Назрановской гимназии № 1 школьные театральные коллективы продемонстрировали своё мастерство и познакомились с творчеством других участников фестиваля. Театральные постановки были разнообразны по уровню режиссуры и актерского мастерства.

«Нас радует тот факт, что в любительские театральные коллективы год от года вовлекается все больше молодежи и детей, а это означает лишь одно — самодеятельный театр жив, — подчеркнула руководитель Центра дополнительного образования Мадина Оздоева. — А обмен опытом уже на самом фестивале помогает творческим коллективам открыть для себя новые профессиональные горизонты».