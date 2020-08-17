Нацпроекты

Ремонт ДК идет полным ходом

В Назрановском районе Ингушетии реконструируют главный очаг культуры

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В сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района продолжается работа по реализации нацпроекта «Культура». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в местной администрации.

«На сегодняшний день полным ходом идут ремонтные работы здания районного ДК. Общественная инициатива и комплексный подход — залог успешной реализации мероприятий по капремонту объекта и благоустройству территорий дома культуры», — сказал представитель муниципалитета.

По его словам, благодаря федеральному проекту помимо ДК преобразились несколько дворовых территорий и общественных пространств. Кроме этого, начато строительство нового Дома культуры для жителей сельского поселения Экажево. Это не может не радовать сельчан. Но жители стремятся сделать село ещё лучше, высаживают цветники и украшают придомовую территорию.

Он отметил, что руководство районной администрации со своей стороны оказывает необходимую поддержку руководителям населённых пунктам для реализации нацпроектов. Любое предложение, вынесенное для обсуждения, рассматривается оперативно. Как отметил глава района Муса Муталиев, обязанность местной власти совместно с правительством республики обеспечить комфортную среду жителям района.

«Каждого работника попросил бы с максимальной ответственностью выполнить возложенную на него работу», — сказал Муталиев.

Национальные проекты охватывают каждый городской округ и муниципальный район Ингушетии. Жители Назрановского района сами видят все, что сделано и делается в рамках нацпроектов в сфере культуры, благоустройства общественных территорий, повышения качества автомобильных дорог.

Ведь все это делается для обеспечения качественной и комфортной среды жителям Назрановского района.

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