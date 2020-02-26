Мероприятие проводится в рамках Декады ингушского языка и литературы. Жители республики озабочены проблемами, которые в настоящее время существуют в области знания и использования родного языка. По мнению людей, с каждым годом становится всё меньше тех, кто грамотно владеет ингушской разговорной речью, обладает культурой речи.

В учебном заведении в рамках декады прошёл конкурс стихов, песен и пьес «Са беза гIалгIай мотт», а на кураторских часах состоялись лекции, беседы «ГIалгIай мотт — къаман хьаст».

В конкурсе стихов, песен и пьес участвовало более 30 студентов, победителем стала студентка первого курса Дали Шадыжева, призерами стали Мата Долгиева, Хава Дудургова, Хяди Эльдиева и другие. В конкурсе песни победителем стала Асет Манкиева, которая сама пишет стихи. Зрители живо приветствовали инсценировки на темы известных миниатюр. Всем победителям и призерам конкурса были вручены грамоты, а гостям выражена огромная благодарность за творчество. Жюри главным критерием отбора победителей конкурса определило чистоту произношения фраз и слов ингушского языка.

Преподаватель ингушского языка Хади Кулбужева подчеркнула, что в последние годы учащиеся проявляют особый интерес к истории и культуре народа, считают, что знание ингушского языка и литературы необходимо, так как ингушский язык — это наше национальное богатство, сокровищница народа, которую нужно особенно беречь, защищать и сохранить.

В Минобразования Ингушетии отметили, что проведение Декады ингушского языка и литературы стало составной частью учебно-воспитательного процесса, способствуя более глубокому овладению ингушским языком. Предметная декада по ингушскому языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Она не только углубляет и расширяет знания ингушского языка, но и способствует расширению культурологического кругозора учащихся, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры нашей республики. Эта форма по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней широкого контингента учащихся. А по своей структуре является комплексной, так как включает комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию учеников.