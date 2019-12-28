Книги и журналы в бюллетене расположены в систематическом порядке с выделением отраслевых отделов.

По словам директора библиотеки Цаэш Газдиевой, составленный список литературы предназначен для пользователей, работающих в сферах культуры и просвещения, а также для учащихся школ и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Все перечисленные ниже книги, пособия и методички имеются в наличии в национально-краеведческом отделе библиотеки.

В разделе «Социология»: Стародубровская, И. В. Истоки конфликтов на Северном Кавказе [Текст]. — Москва, 2016. — 277 с.

В разделе «История, археология, этнография края»: Муцураев, А. Сквозь лабиринты времени: литературно-публицистическое издание на русском и чеченском языке [Текст]. — Элиста, 2016. — 189 с.

«Уроженцы Ингушетии в Великой Отечественной войне» [Текст].— Ростов-на-Дону, 2017. — 283 с.

Патиев Я. С. «Республика Ингушетия: события и даты» [Текст]. — Москва, 2019. — 352 с.

В разделе «Общественно-политическая жизнь края»: Российский Кавказ: проблемы, поиски, решения [Текст]. — Москва, 2015. — 597 с.

В разделе «Военно-патриотическая работа среди гражданского населения края. Гражданская оборона»: Спасатель Ингушетии: долг или выбор [Текст]: рекомендательный список литературы. — Сунжа, 2018. — 20 с.

В разделе «Народное образование в крае»: Горданова М. А. Программа воспитания патриотизма и гражданственности, сценарии внеклассных мероприятий уроков мужества в музее «Славы», методические разработки уроков истории и обществознания [Текст]. — Назрань, 2019. — 323 с.

Литературная жизнь края. Край в произведениях художественной литературы.

Манкиева Э. Х. Женщины Северного Кавказа в изображении русских писателей ХIХ века [Текст]: монография. — Москва, 2016. — 390 с.

Патиев Я. С. 100 писателей Ингушетии [Текст]. — Москва, 2019. — 351 с.

В разделе «Художественная литература (произведения) местных писателей»: Кодзоев И. А. Монолог дьявола [Текст]. — Саратов, 2019. — 31 с.

Кусаев А. Д. ИЭС [Текст]: байташ, дийцараш, гочдараш. — Грозный, 2015. — 286 с.

Оздоева Р. Проклятие [Текст]. — Москва, 2016. — 164 с.

Родное слово [Текст]. — Москва, 1991. — 112 с.

«Русская классика в переводе на ингушский язык» [Текст]: антология: в 3-х томах. Т. 1. — Магас, —2018.

Сахаров А. А. Легенды и сказания Ингушских гор [Текст]. — Москва, 2019. — 95 с.

Тутаева Н. И. Заяц-портной [Текст]. — Ростов-на-Дону, 2018. — 38 с.

В разделе «Искусство края»: Куркиев Р. С. Из истории ингушского танца [Текст]. — Назрань, 2016. — 163 с.

В разделе «Библиографические пособия о крае»: Базгиев М. А — кандидат сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Ингушский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» [Текст]: биобиблиографический указатель. — Сунжа, 2019. — 84 с.

Пером и кистью о любви и красоте [Текст]: биобиблиографический указатель. — Сунжа, 2019. — 25 с.

Театральная жизнь Ингушетии [Текст]: справочное пособие. — Сунжа, 2019. — 116 с.

В разделе "Журналы: Литературни Г1алгӏайче [Текст]: литературно-исбахьален а юкъарлен-политически а журнал. — Махачкала, 2019. — № 3 (95). — 120 с. Литературная Ингушетия. — Инг.

Литературни Г1алгӏайче [Текст]: литературно-исбахьален а юкъарлен-политически а журнал. — Махачкала, 2019. — № 4 (96). — 120 с. Литературная Ингушетия. — Инг.

Села1ад: берий журнал. — 2019. — № 7. — 15 с. Радуга. — Инг.

Села1ад: берий журнал. — 2019. — № 8. — 15 с. Радуга. — Инг.

Информационный бюллетень составила главный библиотекарь национально-краеведческого отдела З. Х. Аушева.