Как сообщила нашей газете научный сотрудник музея Жанна Дзейтова, на днях у них в музее пройдет выставка-акция, приуроченная к Международному дню родного языка.

— Дело в том, что один наш соотечественник, который работает в Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева, решил сделать подарок краеведческому музею и преподнести в дар на вечное хранение большое собрание старинных книг на ингушском языке из собственной библиотеки, вышедших в свет в разные годы прошлого столетия, — сказала она. — Этим красивым жестом доброй воли Руслан Закреевич Сагов объявил благотворительную акцию «Книга — музею, подарок — потомкам», приуроченную к Декаде ингушского языка, которая будет проходить в нашей республике с 16 по 25 февраля.

Жанна Гапуровна пояснила, что среди готовых к передаче книг находятся не только школьные учебники и методические пособия, по которым строилось обучение детей в прошлом веке, но и разножанровая художественная литература и журналы-альманахи на ингушском языке.

По словам самого Руслана Сагова, такая инициатива станет хорошим примером для многих жителей нашей республики, которые наверняка имеют у себя в доме забытые вещи, которыми сегодня никто не пользуются, но через несколько лет они смогут стать редкими и, может быть, единственными в своем роде.

— Поэтому я решил, что книги — это самое лучшее, что можно подарить музею, — сказал он.

Все книжные экземпляры, которые давно уже сняты с производства, будут выставлены в зале краеведческого музея для посетителей. Каждый год эта уникальная книжная экспозиция будет пополняться и обновляться, в зависимости от того, как жители нашей республики откликнутся на призыв помочь музею сохранить прошлое для будущего.

— Хотелось бы обратиться к читателям газеты и сказать, что наш музей принимает в дар не только книги, но и другие школьные принадлежности 40-90-х годов прошлого столетия, а также предметы культуры и быта, которые давно уже вышли из обихода, — говорит Жанна Гапуровна. — Все эти вещи станут хорошим подарком для наших потомков, которые в будущем смогут познакомиться с ними в нашем музее.

О дате и времени проведения выставки-акции по инициативе Руслана Сагова наша газета сообщит дополнительно.