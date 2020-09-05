Надо отметить, что ингуши одними из первых среди народов Кавказа вошли в состав России и никогда не давали повода усомниться в своих благих намерениях. Более того, наш народ всегда отличался неподдельным героизмом, мужеством и отвагой.

Об этом говорит и тот факт, что с начала XIX века ингуши принимали активное участие практически во всех военных компаниях России. Русско-турецкие и Русско-японская войны, Первая мировая и Великая Отечественная — это основные побоища, в которых ингуши храбро сражались против незваных врагов и нашествий.

Военные историки не дадут соврать, что ко времени вхождения в состав России ингуши имели яркую самобытную культуру. Как и каждый отдельно взятый народ в одной большой стране, ингуши имели свою богатую историю. Поэтому говорят, что этнокультурные истоки ингушей и их контакты с разными народами уходят вглубь веков.

К сожалению, на протяжении всей своей многовековой истории ингушский народ познал немало бед и испытаний. Но особенно трагическими оказались для ингушей переломные 30-е, ссыльные 40-е и вероломные 90-е годы прошлого столетия, когда мощный духовный подъем, характеризовавший жизнь ингушского общества, сменился жесточайшим культурным падением.

Целые поколения людей из числа интеллигенции были выброшены из культурного пространства, уничтожены музейные, библиотечные фонды, а также военные, научные и литературные архивы. Другими словами, на глазах каждого поколения гибли целые пласты национальных реликвий.

Историки говорят, что по сей день остается неизвестной судьба значительной части историко-культурного наследия Ингушетии, находившегося в музейных фондах бывшей ЧИАССР. Все, что огромными усилиями было собрано после возвращения ингушей из ссылки, было уничтожено и разграблено в ходе военных действий в Чечне. Сотни картин ингушских художников, сосредоточенные в основном в музейных коллекциях в городе Грозном и в собраниях частных лиц, большинство из которых зрителю так и не довелось увидеть, были безвозвратно утрачены и уничтожены.

В ходе осетино-ингушского конфликта 1992 года преднамеренно были уничтожены и разграблены государственные архивы, где хранилось культурное наследие ингушей. Славные имена представителей ингушской интеллигенции, проживавшей на территории Пригородного района и Владикавказа, были вычеркнуты из исторических справок и списков. Все эти потери, безусловно, нанесли огромный урон культуре ингушей.

Сотрудники Ингушского Государственного музея изобразительных искусств со дня образования этого учреждения приложили немало усилий для того, чтобы по крупицам собрать предметы, представляющие историческую ценность. С 1993 года в стенах этого музея периодически проводятся различные культурные мероприятия. Организаторы ставят перед собой задачи не останавливаться на одном конкретном направлении, а делают разноплановые выставки, чем привлекают большее число посетителей.

Правда, с началом текущего года из-за пандемии работа музея, как и в других организациях, была приостановлена, и начать свою деятельность после долгих вынужденных каникул работники музея решили с выставки, приуроченной к 250-летию единения Ингушетии с Россией, которая открылась здесь 3 сентября текущего года.

«Мы вместе» — так названа эта уникальная экспозиция, на которой представлено более двухсот живописных произведений и предметов декоративно-прикладного искусства известных художников и мастеров Ингушетии из фондов Государственного музея и частных коллекций.

Надо сказать, что открытие этой выставки с огромным количеством уникальных предметов не оставила равнодушным никого. В зале музея на момент начала работы было очень многолюдно. На торжественное мероприятие собрались гости со всей республики, в числе которых были и первые лица: Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, мэр города Карабулак Магомед-Башир Осканов, министр культуры Темерлан Дзейтов, а также депутаты Народного собрания РИ, известные деятели культуры, художники, общественные деятели и жители республики.

Открывая выставку, заместитель директора музея, заслуженный работник культуры РИ Ася Евлоева после приветственных слов отметила, что изобразительное искусство Ингушетии с каждым годом набирает силы, обогащаются его темы и сюжеты, оттачивается мастерство художников.

«В Ингушетии много и плодотворно занимаются молодые художники, работающие в разных жанрах изобразительного искусства. А это значит, что это искусство среди искусств народов России приобретает достойное место и выявит ещё много талантливых имен», — отметила куратор выставки.

Глава региона обошел все залы музея, и, удовлетворенный огромной работой сотрудников музея и организаторов выставки, поблагодарил их за возможность приобщиться к искусству в исполнении талантливых соотечественников. Калиматов сказал, что подобные выставки в будущем должны стать доброй традицией.

«Выставка показывает, что в Ингушетии живет большое количество выдающихся культурных деятелей, художников, умельцев, работающих в народном стиле и национальных промыслах. Нужно сделать все возможное, чтобы помочь им развиваться, и тогда люди будут знать их имена. В планах руководства впереди еще немало различных мероприятий, повышающих интерес к национальному искусству», — отметил он.

Для всех посетителей искусствовед музея Хава Акиева провела обзорную экскурсию, и познакомила гостей с интересными, редкими экспонатами и их авторами.

По высказываниям многих посетителей из других регионов Северного Кавказа, выставка «Мы вместе» реально показала высокий культурный уровень ингушских мастеров. Здесь были представлены произведения известных художников Мурата Полонкоева, Зелимхана Эсмурзиева, Хож-Ахмеда Имагожева, Дауда Оздоеа, Башира и Айшат Даурбековых, Хасолта Акиева, Батыра Картоева, Багаудина Сагова, а также полотна молодых, начинающих мастеров Софии Цолоевой и Заремы Базиевой.

Среди большого числа выставочных работ посетители могли увидеть графические произведения советских художников — графиков, переданные в дар ингушскому музею Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО», а также тематические произведения ингушских художников из частных коллекций.

Свое достойное место среди экспонатов заняли здесь и работы участников и победителей республиканского конкурса на создание лучшего тематического произведения изобразительного искусства «Вместе с Россией» Любови Хаштыровой, Багаудина Сагова, Илеза Шадиева, Султана Гадаборшева, Аси и Хавы Матиевых.

Народное творчество на выставке было представлено предметами декоративно-прикладного искусства. Настоящие мастера своего дела Мадина Албогачиева, Юсуп Хамчиев, Аюп Цуроев, Айна и Ася Инаркиевы, Магомед и Башир Кариевы, Магомед-Башир и Тухан Оздоевы представили на суд посетителей своё мастерство в различных направлениях декоративно-прикладного искусства.

Как отметила куратор выставки Ася Евлоева, «Мы вместе» в течение месяца сможет радовать жителей и гостей нашей республики, и специально для них под ее руководством сотрудниками музея был подготовлен и издан каталог, в который вошли все произведения, представленные на выставке. А ознакомиться с содержанием каталога можно на веб-сайте музея.