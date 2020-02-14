13 февраля текущего года в зале Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии на суд посетителей была представлена большая композиция изделий из самых обычных материалов. У Яхи Цечоевой такие подручные материалы, как картон, гипс, фоамиран, бисер и другие, словно оживают на глазах. Другими словами, Яха своими руками создает такие произведения искусства, которые без лишних слов выражают ее эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира. Своим гостям она представила около 100 предметов декоративно-прикладного искусства, которые поражали своей красотой и изящностью.

Яха Уматгиреевна Цечоева, несмотря на то, что по образованию является педагогом, всю жизнь тяготела к творчеству. С детства любила какие-то поделки и просто фантазировала в свободное от учебы время. Но тогда не всё удавалось делать. А сегодня можно сказать, что любовь к искусству, зарожденная ещё в детстве, возникла у Яхи вследствие природной потребности к прекрасному.

По её словам, делать цветы и интерьерные украшения из фоамирана, гофрированной бумаги, джутового шпагата по-настоящему стало её увлечением вот уже несколько лет подряд, точнее с 2012 года. Создавая красоту своими руками, художница словно наполняет каждый из экспонатов частичкой своей души, что непосредственным образом отображается в восторженных взглядах посетителей.

«Выставки бывают разными, но здесь чувствуется особая атмосфера тепла и воплощения душевной красоты, которая показывает нам, насколько разносторонним и талантливым может быть человек», — так отозвалась об этом мероприятии известная поэтесса Зарета Ахильгова, которая присутствовала на выставке в качестве почетного гостя.

«Есть красота, ее надо находить, создавать и показывать другим», — вот так считает сама виновница торжества Яха Цечоева, которая в своем приветственном слове поблагодарила всех, кто пришел её поддержать в такой ответственный момент.

По её глубокому убеждению, весь смысл и суть её творческого процесса — создание гармоничной работы — сочетание цвета, формы, фактуры, каких-то интуитивных пропорций и расстояний, когда нет ничего лишнего, но при этом работа выделяется своим духом и настроением. Таким и увидели её творчество настоящие ценители прикладного искусства, которые пожелали мастеру Яхе Цечоевой дальнейших творческих успехов.

Куратор мероприятия, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева отметила, что Яха Цечоева является надежным другом музейных работников, она активно принимает участие во всех мероприятиях, проводимых музеем.

Торжественное открытие персональной выставки «Цветочные фантазии Яхи Цечоевой» посетили родные и близкие мастерицы, депутаты Народного собрания Ингушетии, деятели культуры, студенты и школьники. С приветственным словом выступил депутат парламента Сейт-Селим Ахильгов.

«Я всегда с радостью посещаю выставки ингушских художников и мастеров прикладного искусства и каждый раз получаю от этого духовное удовольствие. Помнится, еще в детстве, при посещении музеев в далеком Казахстане, я всегда мечтал увидеть произведения ингушских мастеров и теперь рад, что эта моя мечта исполнилась», — сказал он.

Также со словами поздравлений в адрес мастерицы выступил преподаватель Республиканского дома народного творчества Юсуп Цуров, который отметил, что творчество Яхи Цечоевой — достойный пример увлеченности своим делом, глубокой любви к прекрасному.

«В ее экспонатах просматривается прекрасный художественный вкус и острый взгляд», — отметил он и пожелал мастерице дальнейшего творческого роста.

К концу мероприятия было видно, что первая персональная выставка Яхи Цечоевой в музее изобразительных искусств никого не оставит равнодушным, каждый прочувствует и поймет то, что мастерица хотела донести до них своим творчеством и вдохновением.