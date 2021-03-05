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«Эхо дзурдзуков»

В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка Лиды Оздоевой

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Лида Оздоева

В зале декоративно-прикладного искусства Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии 4 марта состоялось долгожданное открытие персональной выставки члена Союза художников республики, мастера декоративно-прикладного искусства, человека, который знает о рыбьей коже все и даже больше Лиды Ахметовны Оздоевой под чарующим названием «Эхо дзурдзуков».

Как сообщает пресс-служба музея, с приветственным словом к гостям мероприятия и виновнице торжества обратился заместитель министра культуры Ингушетии Рустам Таркоев, он зачитал приветственный адрес руководителя ведомства Темерлана Дзейтова.

«От имени деятелей культуры и искусства Республики Ингушетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с открытием персональной выставки. Уверен, что открытие выставки под названием «Эхо дзурдзуков» станет настоящим праздником для всех любителей искусства, всех, кто знаком с Вашим творческим талантом. Ваши работы — весомый вклад в развитие художественного дела Ингушетии. Верю, что каждый посетитель этой выставки с пользой для себя проведет здесь время, откроет что-то новое и интересное. Выражаю искреннюю признательность за Ваш талант и мастерство, которое Вы несете в искусство. От всего сердца желаю Вам новых творческих успехов, достижений, мира и добра!» — отметил Дзейтов.

От себя лично Таркоев добавил: «Вы человек незаурядного таланта и трудолюбия, и эта выставка доказательство этому. Ваши произведения, насыщенные интересными сюжетными линиями, конечно, никого не оставляют равнодушным, потому что сама техника исполнения и материалы которые используются весьма необычные».

Одним из почетных гостей на мероприятии стал народный писатель Ингушетии, поэт, драматург, педагог, политический и общественный деятель Исса Кодзоев.

«С Лидой я знаком уже два года. В один день она пришла ко мне, и особо впечатлили ее работы в жанре абстракция, в которых Лида смогла передать глубокий смысл лучших качеств, присущих ингушам», — сказал он.

Также Исса Кодзоев продемонстрировал гостям свои произведения, для которых Лида Оздоева написала графические работы, и передал их в дар музею.

Удивительный талант художницы и любовь к родному краю отмечали в своих выступлениях депутат Народного собрания республики Жансурат Аушева, художник и мастер ДПИ Хава Гантемирова, народный художник Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев и многие другие. Также свои поздравления в видеоформате передали заслуженная артистка России Елена Борзова и президент Международного центра развития бизнеса Юлия Потапова.

Председатель общественной организации «Союз художников Республики Ингушетия» Муса Мартазанов в своем выступлении отметил, что творчество Лиды Оздоевой, как и она сама, замечательно. Каждая ее работа наполнена внутренним светом, который передает ее умение видеть во всем прекрасное.

«Отрадно, что твое творчество сегодня оценивается на самом высоком уровне, и надеюсь, что в скором будущем тебе будет присвоено высокое звание народного художника республики. Я рад вручить тебе почетную грамоту от Союза художников Ингушетии за служение прекрасному», — сказал Мартазанов.

Выступая перед присутствующими, директор Государственного музея изобразительных искусств Любовь Тумгоева отметила, что открытие выставки — волнительное и долгожданное событие для всех сотрудников музея.

«Для меня Лида Оздоева — это человек-космополит, который очень любит свой народ, свои корни, и вместе с тем отождествляет себя со всем человечеством, преподнося в дар свое искусство и свою любовь ко всему окружающему всем нам. Я поздравляю Лиду Ахметовну с открытием первой персональной выставки и уверена, что нас ждут еще немало таких же прекрасных открытий», — отметила Тумгоева.

Лида Оздоева поблагодарила сотрудников учреждения за организацию выставки, а всех гостей за теплые слова в свой адрес и преподнесла в дар музею одну из своих замечательных работ «Ингушские мотивы».

Отметим, что персональная выставка «Эхо дзурдзуков» будет доступна для посещения до конца марта текущего года.

Справка: Лида Оздоева родилась 17 января 1974 года в городе Кокчетаве Казахской ССР. Окончила профессиональный колледж по специальности «портной закройщик» в городе Назрани. Детское увлечение рисовать впоследствии переросло в серьезные занятия живописью и декоративно-прикладным искусством.

Лида Оздоева всю жизнь занималась творчеством: работала в школе художником-оформителем, преподавала в колледже сервиса и быта в Назрани предмет «История стилей. Художественное проектирование одежды». О рыбьей коже узнала на Неделе высокой моды Валентина Юдашкина в Москве, где учебное заведение демонстрировало сшитую его студентами коллекцию одежды, эскизы для которой нарисовала она. Там Лида Оздоева познакомилась с разработчиком технологии выделки шкурок рыб Ахмедом Шадиевым, который помог ей изучить этот интересный для творчества материал.

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