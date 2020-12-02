Стало известно, что до конца текущего года в рамках данного партийного проекта ожидаются премьеры пяти спектаклей: «Крысиный бунт», «Подвиг горянки», «Ромео и Джульетта», «Невеста из Имеретии» и «Новогодняя сказка».

— Партпроект «Культура малой родины» подарил нам прекрасную возможность осуществлять постановки на качественно новом уровне, обновлять репертуар и материально-техническую базу наших театральных учреждений культуры, — отметил в своем выступлении Дзейтов.

В свою очередь координатор проекта от «Единой России» Льянова подчеркнула, что проект призван, в том числе, вдохнуть свежие силы в жизнь провинциальных театров.

— Театральное искусство — неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, основы которой необходимо прививать с детства, — подчеркнула в беседе с корреспондентом «Ингушетии» Льянова. — Воспитанный театром человек вырастает душевно более тонким, чутким к искусству, природе, переживаниям других людей. К сожалению, нагрянувшая пандемия коронавируса сегодня заставляет театры подстраиваться под предпринимаемые государством меры обеспечения безопасности. А если сюда добавить и ставшее притчей во языцех остаточное финансирование сферы культуры, куда подпадают и театры, то картина вырисовывается весьма грустная. Однако реализация проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» позволит не только минимизировать издержки в культурной сфере в новых обстоятельствах, но и одухотворить и поддержать деятельность театров.

Напомним, что 80% сельских клубов, детских театров и театров в малых городах России остро нуждаются в ремонте, обновлении материально-технической базы и расширении возможностей для улучшения качества проводимой работы. Подобная модернизация во многих субъектах не осуществлялась уже более 50 лет.

Федеральный партийный проект «Культура малой родины» направлен именно на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.