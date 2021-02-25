В игре приняли участие пять команд, в каждой из которых было по пять человек.

«Тема игры «Лорабе вай мотт» («Берегите родной язык») понравилась участникам и вызвала интерес. Участники погрузились в историю своего родного языка, узнали много нового», — отметили организаторы мероприятия.

Игра прошла в увлекательной манере, ребята проявили глубокие знания и интерес к этой теме, лидерские способности и командный дух.

В игре первое место заняли студенты филологического факультета Ингушского государственного университета, второе место заняли студенты колледжа сервиса и быта города Назрани, а третье — студенты колледжа экономики и права. Участники брейн-ринга были награждены сертификатами и кубками.

«Уровень команд был достаточно высоким, что было отмечено компетентным жюри и зрителями, но также были и пробелы в некоторых моментах, которые, надеемся, в следующей игре будут заполнены», — поделились с газетой «Ингушетия» организаторы мероприятия.

Союз волонтёров республики и в дальнейшем планирует организовывать такие игры для ингушской молодежи.

«Знайте, любите и уважайте свой язык! Дороже у нас нет богатства! Народ без языка — все равно, что человек без души, человек без корней», — заявили в Союзе волонтёров.

«Сегодня очень много разговоров о том, что современный человек должен знать несколько иностранных языков и хорошо разбираться в информационных технологиях. Это действительно так, не спорю. Только я хотела бы добавить к этим условиям одну непреходящую истину: без знания родного языка человек не сможет достичь высоких результатов ни в одной области. Может быть, это моё сугубо личное мнение, но я скажу, что родной язык — это хранитель знаний и мудрости, ведь он может объяснить нам всё, потому что помнит о человеке всё с самого первого звука, произнесённого им когда-то. Сейчас неоспоримым является то, что употребление родного языка является базовым условием сохранения и трансляции национальной культуры, ее особенностей, так как многие компоненты этой культуры (устное народное творчество, народная песня, национальная литература, театр) существуют благодаря его функционированию», — отметила педагог дошкольного образования Фатима Котиева.

Напомним, в текущем году, как и раньше, декада ингушского языка начала свою работу 16 февраля. Сейчас до её завершения осталось немного времени.