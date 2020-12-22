Инициатор и организатор встречи заместитель директора по воспитательной части Марина Албогачиева отметила, что подобные мероприятия имеют для студентов важное воспитательное значение в вопросах становления личности и привития им ценностей национальной культуры.

После непродолжительной лекции о культуре и искусстве народа, тема встречи перешла к декоративно-прикладному искусству, как важной части духовной культуры ингушского народа. Студенты узнали много нового о народных ремеслах и особенно о войлочном орнаментированном ковроделии, об истоках культивации этого вида искусства среди нашего народа в прошлом. Почему овцеводство было широко развито у ингушей, в чём секрет целебных свойств овечьей шерсти, как нужно её собирать, чистить и валять, какие краски использовали и какой технологией пользовались при окрашивании шерсти, как этот процесс проходит сегодня. Это неполный перечень того, что обсуждалось. И, конечно же, национальные орнаменты. В чём их специфика и особенность? Например, у студентов вызвал интерес рогообразный орнамент ковров и орнамент «древо жизни», в которых они открыли для себя зашифрованные предками послания.

Девушки проявили прикладной интерес к национальному ремеслу, когда лектор З. Дзарахова показывала им мастер-класс. Они увлеклись процессом, стали складывать незамысловатые, но важные детали орнаментальных композиций будущего ковра. Кто-то решился сделать самостоятельно крой ковра по готовым лекалам ковровой композиции «Наьсаре вокзал» (Назрань), взятым по зарисовкам из старинного альбома «Ингушские орнаменты. 1924». Другие стали стачивать детали ковра «Д1аьха дукх» (Длинная долина). Были и те, кто рискнул взяться за самую сложную часть работы — вышивать белой тесьмой контуры орнаментов ковра «Т1ой-юрт» (Кантышево).

Узнали студенты и о том, откуда появилось слово «истинг». Изначально оно означало одноцветный войлочный ковёр. Но со временем слово «истинг» стало распространяться на ингушские войлочные ковры с орнаментами. А вот в слове «хетта ферт» заложена сама технология, то есть сам процесс создания ковра методом сшивания деталей войлока.

Беседа получилась очень живой и познавательной. Студенты интересовались и обрядовой культурой народа, много нового узнали о древних традициях, об истоках возникновения того или иного обрядового ритуала.

Время, отведенное для встречи, пролетело быстро. Марина Албогачиева от лица студентов и преподавателей поблагодарила этнографа за столь интересную и познавательную беседу и выразила надежду, что подобная встреча состоится и со студентами других отделений, которые по разным причинам не смогли быть на этом мероприятии.

— Такие встречи помогают молодёжи не только узнать и открыть для себя многогранность нашей самобытной культуры, — сказала она, — но и бережно хранить завещанные предками традиции. И хочется отметить отдельной строкой положительный момент сегодняшнего мероприятия. Это то, что лекция велась на ингушском языке. Это очень важно, когда речь идёт о культуре народа, о традициях и народных промыслах, рассказывать на своём родном языке.

Отрадно отметить, что после этой встречи девушки Ингушского политехнического колледжа пришли в мастерскую «Инстинг» при Республиканском доме народного творчества Ингушетии, которым руководит З. Дзарахова, и изъявили желание заниматься здесь, чтобы постичь технологию искусства войлочного ковроделия.