Впервые о рыбьей коже Лида Оздоева узнала на Неделе высокой моды Валентина Юдашкина в Москве, где учебное заведение, в котором она тогда работала, представляло сшитую её студентами коллекцию одежды, эскизы для которой были подготовлены самой Лидой Ахметовной. Именно на этой встрече Лида познакомилась с прославленным ингушским разработчиком технологии выделки рыбьих шкурок, предпринимателем Ахмедом Шадиевым, который был близко знаком с известным русским кутюрье.

Учредитель фирмы «Chadi» на этой церемонии, можно сказать, удивил всех изощренных «гонщиков» за модой, а главный организатор мероприятия мэтр отечественной моды В. Юдашкин дал высокую оценку продукции, выпускаемой шадиевской производственной фабрикой в Назрани. Впоследствии модельер заключил с ингушским изобретателем договор на поставку в Московский модный дом редкой и эксклюзивной продукции из рыбьей кожи для столичной элиты.

После приезда домой из Москвы первое, что сделала Лида, посетила детище Ахмеда в Назрани, где он одним из первых в мире разработал и внедрил уникальную технологию промышленной обработки рыбьей кожи и открыл производство в Ингушетии. В то время (примерно 10 лет назад) его фабрика производила более 140 видов изделий из семи видов шкур промысловых рыб. Тогда изобретатель признался Лиде, что страстно мечтает о том, чтобы изделия из такого эксклюзивного материала, как рыбья кожа, стали визитной карточкой Ингушетии. И сегодня, как уверяют именитые мастера-дизайнеры со всего мира, можно смело сказать, что мечта ингушского изобретателя сбылась в полном объеме. Причем популярность коснулась не только предметов обихода и аксессуаров, но и предметов изобразительного искусства.

При первой же встрече с нашей сегодняшней героиней Ахмед Шадиев понял, что перед ним стоит творческий человек, имеющий глубокое художественное видение. Он сказал Лиде о том, что его всегда интересовали люди, готовые смело взяться за новое дело. А в знак «посвящения» в новую творческую семью Лида получила от Ахмеда Шадиева несколько рыбьих шкурок разных цветовых оттенков, из которых ей предстояло создать что-то новое для себя, чтобы она смогла почувствовать и принять этот уникальный материал.

Со своим первым домашним заданием на новой стезе Лида справилась успешно и получила высокую оценку своего труда от Ахмеда Шадиева, которой она дорожит по сей день. Впоследствии Ахмед помог Лиде более детально изучить этот редкий материал и своим рассказом о свойствах кожи рыб заставил её влюбиться в доселе незнакомый жанр и новую технику художественного ремесла.

Уже много лет прошло с тех пор, но, как рассказывает Лида, каждый раз, когда она берется за очередной промысел, ей на ум приходят слова похвалы и поддержки великого изобретателя в её адрес. И она с новой силой принимается за работу, черпая вдохновение из ингушской самобытности. Сегодня Лида Оздоева является единственным в своем роде мастером прикладного искусства, которая создает картины из рыбьей кожи.

Глядя на роскошные работы Лиды Ахметовны, невозможно поверить в то, что она не профессиональный художник, а самоучка, хотя всю жизнь занималась творчеством: работала в школе художником-оформителем, преподавала предметы художественного проектирования одежды в колледже сервиса и быта в Назрани, что само по себе требует определенного мастерства. Но отсутствие специального образования вовсе не помешало девушке стать всемирно известной мастерицей.

После окончания Назрановского колледжа по специальности «портной-закройщик», Лида, несмотря на то что пошла работать по специальности, изо дня в день начала понимать, что детское желание рисовать не отпускает её. А впоследствии эта заветная мечта постепенно переросла в серьезное увлечение живописью и декоративно-прикладным искусством.

«Началось всё ещё в детстве, когда мы жили в Казахстане, — вспоминает художница. — Там я и родилась в 1974 году. Как-то раз старшая сестренка нарисовала для меня Снегурочку, и я была так счастлива и благодарна ей за такой подарок. Конечно, я страшно завидовала сестре, что у неё получилось нарисовать такую красавицу с косой, которая мне тогда казалась такой прекрасной, хотя сейчас понимаю, что она была далека от идеала. Помню, как я долго пыталась сама нарисовать что-то подобное, как все дети пытаются срисовать понравившуюся картинку. Потом были школьные стенгазеты, плакаты. Затем я преподавала детям рисование, черчение, работала художником-оформителем, а нашла себя только здесь — именно в работе над картинами из кожи».

С годами детское хобби превратилось в настоящую страсть и полноценную работу, которой, как уверяет художница, она не устанет заниматься даже в 90 лет.

Осваивать работу с кожей Лиде Оздоевой приходилось с нуля, поскольку никто в республике этим жанром серьезно не занимался ни до, ни после неё. Подсказать или обучить этому ремеслу было некому, поэтому Лида, вооружившись собственным талантом, начала строить свой неповторимый мир в искусстве. Когда в самом начале пути после нескольких попыток она смогла создать свою первую картину «Ингушские башни», все сомнения ушли прочь. Впереди были бессонные ночи, неугомонные дни и много работы.

Сегодня Лида Оздоева работает в различных жанрах декоративно-прикладного искусства, но особое место в ее творчестве занимает техника «коллаж». По рассказу мастера, процесс этот очень трудоемкий и долгий, но необыкновенно интересный. Картины из рыбьей кожи, создаваемые в этой технике, автор собирает как мозаику. Для создания своих полотен Лида в основном использует кожу таких пород рыб, как сёмга и осётр, а также кальмара. Притом, под каждую свою работу она подбирает индивидуальный материал рыбного сырья.

«Кожа сёмги, например, податливее в руках, легка в работе и самая прочная, в отличие от кожи кальмара и осётра, — говорит мастерица. — Но некоторые детали лучше получаются из кожи кальмара, так как ширина шкурки дает волю творческой фантазии, а вот с кожей сёмги чуть сложнее, так как не всегда получается подобрать нужную ширину. При этом я хотела бы подчеркнуть, что нелюбимых материалов для меня не существует, есть немного «тяжёлые», например, осётр, который требует больших затрат времени и сил, но осётр великолепен просто как сырье. В общем, как многие нынче убедились, рыбья кожа дает огромные возможности творить, потому что она не такая, как обычная кожа, из нее можно создавать самые изящные и тонкие работы».

Непревзойденный мастер в своем творчестве использует разные цветовые гаммы, чтобы создавать шедевры перевоплощения. Для этого она вырезает лоскутки нужных цветов и размеров кожи, наносит на холст и без всяких карандашных набросков «пишет» свои полотна.

Поразительно, но цвета на картинах Лиды выглядят так естественно, будто образы написаны живыми красками. Это достигается за счет грамотного использования палитры кожаных лоскутков различных форм и оттенков, которые, в конечном счёте, и выдают блестящий результат.

По словам мастера, раньше она прибегала к такому методу, как покраска шкурок анилиновой краской, но вскоре поняла, что ей не хватает сочности оттенков, жизни, и она начала крошить рыбьи шкурки до состояния пыли. В такой технике картина приобретает совсем другой вид — более густой и насыщенный, а трава, горы и деревья кажутся живыми. Снежные вершины, нежное пробуждение природы, весенние переливы из накрошенной вручную кожи сёмги получаются удивительно реалистичными.

Знакомясь с экспозицией Лиды Оздоевой, можно понять, что больше всего мастер любит изображать пейзажи и зверей — волков, лошадей, кошек. Она часто обращается к теме горного пейзажа, тщательно подбирая виды безграничных красот Ингушетии. Поэтому можно сказать, что родимому краю в творческой копилке мастера отведено особое место. Но при особом эмоциональном подъеме мастерица берется и за абстракции.

«Сама по себе абстракция тяжела для понимания, — поясняет художница, — ведь кажется, что в абстрактных работах изображено одно, а художник на самом деле, может, хотел показать совсем другое. Так, глядя на калейдоскоп цветов и оттенков моих абстрактных картин, кому-то может показаться, что я очень жизнерадостный и веселый человек, неунывающий оптимист. А другой может увидеть совсем другие всплески эмоций, за которыми автор пытается скрыть обиду, разочарование. Я понимаю, трудно оценивать и воспринимать то, чего не понимаешь, но в любом случае именно к таким работам я питаю особенные чувства, наверное, потому что эта тема стала для меня в последнее время очень близкой и родной».

Художники, работающие в разных жанрах, не дадут соврать, что писать портреты людей очень сложно, даже если в ход идут масляные краски. А что касается рыбьей кожи, так это вовсе может показаться невозможным усердием: точно передать черты конкретного лица на таком капризном материале непросто, а портрет человека может считаться удавшимся только тогда, когда воспроизводит оригинал в точности, со всеми чертами его внешности и особенностями характера. К счастью, у нашей соотечественницы превосходно получается и этот жанр изобразительного искусства. По словам художественных критиков, портреты у Л. Оздоевой рождаются абсолютно идентичными прообразам людей. При этом следует полагать, что сходство в портретах мастера — результат не только верной передачи внешнего облика портретируемого, но и правдивого раскрытия его духовной сущности.

Сегодня в мастерской Лиды Оздоевой создана целая галерея портретов её современников не только нашей страны, но и зарубежных деятелей политики, культуры и искусства, а также спортсменов, друзей, родных и близких.

За годы творчества ею созданы сотни портретов, в том числе портреты первого президента Республики Ингушетия Р. Аушева, президента Турции Р. Эрдогана, экс-президента Казахстана Н. Назарбаева, короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда, эмира Катара шейха Тамина и многих других политических деятелей мира, в исполнение которых Лида вложила свой неиссякаемый талант и мастерство. Все эти работы стали достойными украшениями многих частных коллекций и музеев мира, что вызывает неподдельную гордость.

«Если мы знаем, что писать портреты известных и публичных людей весьма непросто, представьте себе, что я могла испытывать, когда мне в один прекрасный день позвонили от имени Юнус-Бека Евкурова и сказали, что за одну ночь надо написать портрет Владимира Путина? — делится с нами своими эмоциями Лида. — Знаете, отказывать не в моем духе, и я сразу же приступила к работе. Как и следовало ожидать, с первого раза у меня не получилось то, что я хотела увидеть, и я переделывала работу несколько раз. Сама себе я сказала, что обязана всё сделать в срок, потому что не могла подвести главу республики и своего наставника Ахмеда Шадиева, который эту просьбу передал. Просто я такой человек — ответственный до неприличия, и если у меня срочный заказ, могу не спать несколько суток, а после выполнения работы буквально валюсь с ног. В итоге, наутро портрет Путина был готов, хотя у меня были ещё сомнения в идеальности проделанной работы. Но через пару дней все мои сомнения рассеялись как легкий дым, когда меня пригласили в администрацию, и глава признался мне, что был восхищен техникой и мастерством исполнения портрета. Евкуров передал мне слова благодарности от Президента России, который признался, что его давно так никто не радовал. Естественно, я испытывала радость и немного гордилась собой».

Для выполнения этого ответственного и важного заказа художница выбрала кожу семги. Она изобразила Президента на фоне берез, в джинсах и легкой рубашке. Говорит, искала такую фотографию, где он более раскрепощен.

Вот так и творит Лида, мастерски соединяя современные технологии и древние традиции живописного и декоративно-прикладного искусства.

«Работать с кожей рыб — одно удовольствие: я ее чувствую сердцем, — говорит Лида, — хотя мне и сейчас иногда приходится подстраиваться к новому материалу, как у меня было, например, с кожей кальмара».

Гордые стражи ингушских гор — старинные башенные комплексы, сюжетные картины из ингушского средневековья, портреты государственных деятелей, представителей культуры, науки, спорта, а также сложные по композиции картины в жанре «абстракция» — всё это дело рук известного мастера Лиды Оздоевой, которая постоянно ищет и находит новые идеи и творческие решения, расширяя границы своего таланта.

В общей сложности за годы творчества Лида создала более тысячи «рыбных картин». Эти работы поражают воображение. Яркие, тёплые и сильные, как весенний день за окном, они незримо притягивают к себе и дарят приятные ощущения. Причем среди них есть такие работы, с которыми она ни за что не расстанется: тут вопрос, наверное, в личной привязанности автора к своим творениям.

«Каждая из своих работ для меня необыкновенно близка и бесценна, а с некоторыми я и вовсе не хочу расставаться, — признается Лида, — но показать их всему миру я готова».

Лида Ахметовна является частым гостем всероссийских и международных фестивалей и форумов, она любит ездить по стране и принимать участие в интересных встречах.

В 2015 году в московском киноклубе «Эльдар» состоялся юбилейный благотворительный вечер известного советского и российского поэта-песенника Николая Николаевича Зиновьева, который последние годы своей жизни боролся с тяжелым недугом — болезнью Паркинсона. Поздравить поэта с 70-летием тогда собрались мэтры российской эстрады, видные политические и общественные деятели, деятели культуры, в числе которых были и представители из Ингушетии. Вниманию собравшихся было предложено творчество двух ингушских мастериц: модельера национальных костюмов А. Инаркиевой и художника Л. Оздоевой.

«До сих пор помню, каково было удивление гостей этого вечера, когда они узнали, что в Ингушетии из рыбьей кожи создаются не только аксессуары, но и роскошные картины, — рассказывает Лида. — И как отмечали участники встречи, ингушский уголок картин из рыбьей кожи и национального костюма, подаривший московской публике изюминку кавказского колорита, стал настоящим украшением вечера. Многие подходили и спрашивали: «Это действительно рыбья кожа, а пощупать можно?» Рассматривая картины и сам материал, из которого я создаю свои полотна, многие признавались, что никогда не то что не видели, но и не слышали, что из кожи рыбы можно такую красоту создавать. Зрителей, жаждущих познаний в области рыбной живописи, было так много, что я не успевала отвечать на их вопросы».

На чествовании юбиляра в Москве было представлено восемнадцать работ Оздоевой, в числе которых были и новые работы автора. Картина Лиды, на которой был запечатлен портрет Николая Зиновьева среди русских берез, впечатлила не только самого виновника торжества, но и всех собравшихся. Супруга Николая Зиновьева, заслуженная артистка России Елена Борзова поблагодарила Лиду Оздоеву за такой роскошный подарок и отметила, что Николаю Николаевичу безумно понравился этот эксклюзив. «Ваша чуткая, искренняя творческая душевность и тепло чувствуется в картине. Спасибо за труд, за то, что в этот торжественный день вы с нами. Привет Ингушетии!» — сказала она.

К концу встречи предпринимателям из разных регионов была вручена международная премия «Держава», в числе награжденных оказалась и Лида Оздоева.

Необходимо отметить, что Лида Оздоева принимает участие в многочисленных передвижных выставках как в регионах, так и за рубежом, где её творчество вызывает неподдельный интерес к нетипичному искусству. Мастер-классы в её исполнении всегда пленяют зрителя мастерством, теплотой и человеческим обаянием.

Начало своего творческого пути Лида Ахметовна ознаменовала участием в выставке фестиваля мастеров искусств Северо-Кавказского региона в Гербовом зале Московского Кремля в 2012 году. В том же году она становится участницей выставки в рамках дней культуры Ингушетии в Москве, приуроченных к празднованию 20-летия образования республики, и выставки «Ингушетия — край башен и легенд» в рамках дней культуры Ингушетии в Бельгии и Казахстане.

Грандиозная выставка живописи и декоративно-прикладного искусства, организованная в 2015 году в честь празднования 245-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России, которая проходила в Государственной Думе РФ, Совете Федерации РФ и Государственном Кремлевском дворце, также не обошлась без участия нашей героини. Здесь были представлены картины изумительной красоты ингушской мастерицы.

Далее Оздоевой поступали заказы для участия в российских агропромышленных выставках «Золотая осень» и нескольких экономических форумах, а также приглашали во всероссийский проект «Уверенность бизнеса — будущее России».

В 2017 году работы уникального мастера экспонируются в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии, а спустя год Лиду Оздоеву включают в список ингушских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства для участия в выставке творчества в рамках дней культуры Ингушетии в Катаре. С аналогичной миссией Лида Оздоева ездила и в Париж, где она принимала участие в международном проекте «Дни ингушской культуры во Франции».

Позапрошлый 2019 год также выдался для Лиды весьма плодотворным. Государственный музей современной истории России в рамках проекта «Народные промыслы — душа России» выставил работы Лиды Оздоевой для столичного посетителя, который знает истинный толк в искусстве. Организаторы мероприятия после окончания выставки отмечали, что больше всего восхищения у зрителей вызвал уголок под названием «Ингушские мотивы в душе России», где были представлены не только картины из рыбьей кожи самобытного художника Оздоевой, но и много других интересных поделок, сделанных руками мастерицы.

Когда в прошлом году в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии проходила выставка «Мы вместе», в работе которой также были представлены работы Л. Оздоевой, сотрудники этого учреждения предложили нашей героине провести свою персональную выставку, и вот совсем недавно, а точнее — 4 марта 2021 года, «Эхо дзурдзуков» Лиды Оздоевой распахнуло перед нами свои двери и в течение месяца будет радовать любителей искусства.

Открытие персональной выставки уникального художника Лиды Оздоевой стало настоящим праздником для жителей Ингушетии в канун Международного женского дня. Ингушская художница представила на суд ценителей искусства свои уникальные работы из рыбьей кожи.

По словам Лиды Ахметовны, подбор работ для своей первой персональной выставки она делала с особым энтузиазмом, тщательно отбирая самые лучшие картины. В итоге на выставке было представлено более пятидесяти работ из кожи семги и кальмара, выполненных в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, абстракции, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные мастером в разные годы. Помимо картин из рыбьей кожи здесь можно увидеть предметы декоративного интерьера: светильники, столики, сундуки и куклы, которых она сама наряжает.

Посмотреть на уникальные работы Лиды Оздоевой в день открытия выставки пришли представители различных министерств и ведомств республики, общественные деятели, деятели культуры, художники, родные и друзья. Одним из самых почетных гостей на мероприятии стал известный ингушский писатель, поэт, драматург, педагог, политический и общественный деятель Исса Кодзоев, присутствие которого стало настоящим подарком для автора выставки.

После своего выступления и пожелания автору дальнейших успехов в творчестве и жизни, писатель продемонстрировал гостям свои произведения, для которых Лида Оздоева написала графические работы, в которых она создала иллюстративные образы, переводя словесный замысел автора литературного произведения на язык визуального искусства. И все эти книги Исса Кодзоев в торжественной обстановке передал в дар музею.

Нужно отметить, что Лида Оздоева написала иллюстрации не только к книгам известного ингушского писателя Иссы Кодзоева, но и украсила рассказы и сборники других писателей и поэтов республики. И в данной экспозиции она представила целую серию своих графических работ.

Бесспорно, эта первая персональная выставка художницы стала неоспоримым подтверждением уровня её мастерства, чувств, большого творческого и жизненного опыта. Здесь она собрала в единое целое свой дар и любовь к родному краю, которая чувствуется в каждой работе.

Как отметила куратор выставки, заместитель директора музея Ася Евлоева, уникальность этого мастера заключается в том, что все работы Оздоевой неповторимы по структуре и технике исполнения.

«Мы сегодня видим очень сложные и неповторимые композиции. Автор создаёт уникальные образы, переводя словесный замысел литературного произведения на язык визуального искусства. И все работы Лиды Оздоевой можно назвать безупречными», — подчеркнула она.

В завершение встречи Лида Оздоева преподнесла в дар музею одну из своих работ под названием «Ингушские мотивы».

Несомненно, выставка «Эхо дзурдзуков» откроет творческий мир Лиды Ахметовны Оздоевой с новой стороны, раскроет новые грани её необыкновенного таланта, даст старт к новым горизонтам и станет источником неиссякаемых творческих сил.

Посетив персональную выставку Л. Оздоевой, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов наградил художницу Почетной грамотой республики, сообщив, что хочет приобрести некоторые ее работы. Но какие именно, он предпочел сохранить в тайне даже от автора, подчеркнув при этом, что таких талантливых людей надо уважать и поддерживать.

«Я восхищаюсь вашим трудолюбием, в первую очередь, — заявил руководитель региона при знакомстве с экспонатами. — Это настолько кропотливая и искусная работа! Сколько сил, труда, эмоций необходимо вкладывать в эти творения, чтобы они волновали душу?! И я горжусь вами».

Лида Оздоева — это человек, искренне и преданно любящий свой народ, свои корни и вместе с тем отождествляющий себя со всем человечеством, преподнося в дар своё искусство и свою любовь ко всему окружающему. Творчество Лиды, как и она сама, замечательно. Каждая работа Лиды Оздоевой наполнена внутренним светом, который передает ее умение видеть во всем прекрасное. Отрадно, что ее творчество сегодня оценивается на самом высоком уровне, и поэтому хочется надеяться, что в скором будущем Лиде Оздоевой будет присвоено высокое звание народного художника Республики Ингушетия.