«Художник и время» — так лаконично и емко решил назвать свою выставку мастер уникальной живописи, который со своими картинами объездил почти весь мир. Мурат Махиевич Полонкоев относится к тому поколению людей, которые не сломились под гнётом неимоверных трудностей и выстояли назло всем смертям.

Он родился 9 мая 1944 года в Казахстане — в местах насильственной депортации ингушского народа, спустя чуть более двух месяцев после поголовного переселения ингушей на чужбину. В селении Дмитриевка Кокчетавской области Казахской ССР Мурат окончил семь классов и, так как тяготел к изобразительному искусству с детства, поступил в Алма-Атинское художественное училище и блестяще окончил его.

После наступления политической оттепели, Мурат Махиевич, имея на руках диплом об окончании художественного училища, в 1966 году подаёт документы в Санкт-Петербургский ордена Трудового Красного Знамени государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Это старейшее и крупнейшее в России художественное учебное заведение, ведущее свою историю от Императорской академии художеств.

Для того времени поступить в такое элитное учебное заведение, основанное в 1757 году, было более чем престижно. Особенно это касалось бывших депортированных. Но Мурат Махиевич своим трудолюбием и врожденным талантом доказал, что достоин такой благородной участи называться студентом одной из альма-матер в большой структуре Российской академии художеств.

Учился Мурат Полонкоев на отделении монументальной живописи. В качестве дипломной работы молодой ингушский художник выбрал мозаичное панно «Жизнь вайнахов», которая в 1973 году была включена в каталог Академии художеств «Два века русской художественной школы». В том же году после успешного окончания Академии художеств Мурат Полонкоев приехал в Грозный по вызову министерства культуры Чечено-Ингушской АССР.

Надо сказать, что именно здесь, в Грозном, художник много и плодотворно работал в различных направлениях изобразительного искусства, таких как живопись, фреска, мозаика, графика, а также резьба по дереву и камню.

Спустя два года, в 1975 году, Мурат Полонкоев был принят в Союз художников СССР. Это была очень высокая оценка его труда, но не менее значимым для него тогда оказалось одно событие, когда молодого начинающего художника пригласили принять участие в работе над созданием документального фильма «Махмуд Эсамбаев», в котором Мурат представил свои работы — декоративные маски и скульптуры различных народов мира, выполненные из дерева.

В конце 80-х и начале 90-х начинаются персональные выставки народного художника. Они были проведены не только во многих городах России, но и за рубежом — в Сирии, Норвегии, Италии, где творчество талантливого художника было высоко оценено ценителями искусства.

Наверное, те, кто хорошо разбираются в живописи, поняли, что центральное место в творчестве Мурата Полонкоева занимают монументально-декоративные произведения. Именно под влиянием этого направления происходит становление собственного стиля художника: присущий ему жадный интерес к жизни во всех ее проявлениях с большой силой раскрывается в богатых картинах мастера с его многочисленными персонажами, принадлежащими к разным социальным слоям общества.

Не второстепенное значение в своем творчестве художник отдает и портретному жанру, в котором проявляет проникновенное внимание к внутреннему миру своих героев.

Что же касается пейзажных картин мастера, то здесь надо отметить, что все они звонко и мелодично воспевают неповторимую природу горной Ингушетии, раскрывая тем самым еще одну грань выдающегося таланта живописца Полонкоева.

В своих пейзажах художник пытается философски переосмыслить действительность, сравнивает прошлое и настоящее своей родной земли: здесь и тихие грустные сумерки, написанные пастельными тонами, холодный вековой покой ингушских башен, и буйство красок горных лугов, растелившихся у подножия снежных вершин. За всё время творческой деятельности Мурата Полонкоева увидели свет более тысячи его живописных картин, которые сегодня украшают многие музеи мира и страны, а также частные коллекции.

Но, пожалуй, одним из самых значимых созданий мастера является Мемориал жертвам репрессий, который был открыт в Ингушетии в 1997 году. Этот памятник стал некой визитной карточной Полонкоева, за что он был удостоен «Золотой медали» Российской академии художеств и внесен в основной реестр академии. В этом уникальном памятнике истории увековечена память о невинных жертвах сталинских репрессий 1944 года.

Рассказывая о творчестве виновника торжества, куратор выставки, главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова отметила, что Мурат Полонкоев сам является Человеком Мира, и поэтому все его работы без лишних слов повествуют о величайшем богатстве — доброте и человечности, объединенных единым чувством — любви к родному краю, к земле предков, к людям, живущим на этой земле. Куратор обрадовала всех присутствующих, объявив, что открывшаяся выставка будет работать ровно месяц, до 27 марта 2020 года.

В экспозицию выставки «Художник и время» вошло более пятидесяти произведений живописи и декоративно-прикладного искусства из личной коллекции художника и основного фонда Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии. Многие из гостей, выступавших в день открытия выставки Полонкоева, отмечали многогранный талант выдающегося ингушского художника и желали ему дальнейших успехов в работе.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также посетил персональную выставку народного художника России Мурата Полонкоева «Художник и время», где поделился планами властей по созданию Дома творчества для живописцев с мастерскими и выставочной площадью. Также руководитель субъекта поручил правительству изучить вопрос необходимости и возможности строительства художественного училища, где все желающие смогут получить профессиональное образование.

Министр культуры республики Темерлан Дзейтов, поздравляя мастера с открытием, признался, что давно знает Мурата Полонкоева и всегда восхищался его талантом.

«Он — настоящая легенда изобразительного искусства», — сказал министр и в качестве подарка преподнес Мурату Полонкоеву кинжал.

«Мурат Полонкоев — удивительное явление в нашей культуре. Одно его имя уже говорит о многом», — такими словами начала свое выступление доктор исторических наук, искусствовед, этнограф Зейнеп Дзарахова. Она отметила, что в работах Полонкоева чувствуется масштаб, глубина, монументальность.

«Мурат Полонкоев вкладывает в свои работы любовь, сострадание и знание своего народа. Я безумно горда тем, что являюсь современником такого талантливого мастера, хранителя традиционной культуры», — отметила она.

На выставке также выступили известные меценаты, коллекционеры и ценители искусства Мурата Полонкоева — Ахмед Полонкоев и Ахмед Мальсагов. Они отметили давнюю дружбу с мастером, чье творчество с первого знакомства не оставляло их равнодушным.

Директор музея Люба Тумгоева отметила, что истинные поклонники творчества Полонкоева с большой радостью восприняли новость о предстоящей выставке этого уникального мастера.

«Поэтому мне вдвойне приятно, что такого рода важное мероприятие в жизни выдающегося ингушского художника проходит в стенах нашего музея», — отметила она.

Ещё одно приятное известие прозвучало на данной встрече творческой интеллигенции. Во время торжественного открытия выставки делегация из Москвы вручила Мурату Полонкоеву высшую награду Союза художников России — «Золотую медаль» за выдающийся вклад в изобразительное искусство страны.

Без всякого сомнения можно сказать, что Мурат Полонкоев уже давно встал в один ряд с основоположниками изобразительного искусства и художественной культуры Ингушетии — Хаджибекиром Ахриевым и Гази-Магомедом Даурбековым. Он, как и каждый из них, сделал свой новый шаг к эволюции национального художественного искусства. И для нас, живущих сегодня в республике, ценность самого существования такого мастера неизмеримо высока.