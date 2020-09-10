— На выставке будут представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, выполненные в различных жанрах, — рассказал собеседник. — Кроме того, мероприятие дополнят поэтические произведения художника, написанные в разные периоды его творческой деятельности. Думаю, особый интерес у посетителей вызовут предметы, которые экспонируются впервые и выполненные в редкой технике травления металла из латуни. А 22 сентября в 14:30 в рамках выставки состоится поэтический вечер Мартазанова, где все желающие смогут поближе познакомиться с творчеством поэта.

Муса Мартазанов — народный художник Ингушетии, председатель республиканского Союза художников. В настоящее время преподает в детской художественной школе города Назрань. В творческом потенциале художника произведения, написанные в разнообразных жанрах — пейзажи, натюрморты, сюжетно-тематические работы с глубоким философским содержанием.