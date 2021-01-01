«Несмотря на то, что 2020 год был сложным и непредсказуемым, мы смогли осуществить ряд значимых проектов, в числе которых празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией, а также вести активную работу в цифровых форматах. Речь идет о различных семинарах, круглых столах, флешмобах, конкурсах и фестивалях. В условиях пандемии и карантинных мер очень важно было, чтобы наши дети чувствовали внимание и заботу, чтобы работа по организации досуга детей, пусть и дистанционно, но все же продолжалась. С этим вы однозначно справились и даже показали высокие результаты, участвуя в различных онлайн-фестивалях и конкурсах», — отметил Таркоев, выступая перед собравшимися.

Также он подчеркнул, что в ближайшее время в дома культуры поступит первый комплект музыкальных инструментов, необходимых для кружковой деятельности. Таркоев от имени министра культуры Ингушетии поблагодарил всех присутствующих за плодотворную работу и вручил государственные и ведомственные награды по итогам работы в 2020 году.

Художественный руководитель дома народного творчества Ася Абдурзакова поблагодарила коллег за сотрудничество и взаимопонимание. «Благодаря вашей творческой фантазии, желанию творить, учить и учиться мы вместе добились определенных результатов, теперь самая главная задача — сохранить накопленный опыт и еще больше развивать его», — отметила она.

В конце встречи директор республиканского Дома народного творчества Ильяс Евлоев поздравил всех присутствующих с новым годом и пожелал праздничного настроения и рабочего настроя. Евлоев напомнил присутствующим, что 2021 год Президентом страны Владимиром Путиным объявлен Годом науки и технологии и нацелил руководителей домов культуры пересмотреть кружковую деятельность в контексте данного события.