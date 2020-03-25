Иными словами, культура — это понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях развития жизни людей.

Как мы знаем, культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики и так далее. Но, тем не менее, первое, что приходит на ум, когда слышишь это слово, непременно связано с людьми, которые по долгу своей профессии собирают огромные залы и выходят на публику для того, чтобы показать свои голосовые или актерские способности. И действительно, если поинтересоваться у социологов, получается, что кинематограф и шоу-бизнес стоят на первых строчках рейтинга развития культурной отрасли не только в нашей стране, но и в мире.

Если говорить о культуре России, нужно отметить, что формировалась она на протяжении многих веков. Объединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов, сегодня культура является богатейшим общенациональным достоянием. Благодаря работникам культуры, миллионы людей имеют возможность любоваться произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством.

По мнению многих деятелей культуры нашей республики, с кем довелось поговорить на эту тему, руководство Ингушетии уделяет огромное внимание дальнейшему развитию этой сферы жизнедеятельности людей, которая влияет на самосознание человека и целых поколений и играет главную роль в образовании детей и молодежи.

Конечно, мы знаем, что певческая и актерская профессии раньше не приветствовались в нашем народе. Иными словами, такие специальности всерьез никто не воспринимал, и почему-то всем казалось, что если ты артист или артистка, то это непочетное занятие.

Но времена изменились. Сейчас никого нельзя удивить тем, что представители ингушской молодежи становятся дипломантами многих всероссийских и международных конкурсов по вокалу, актерскому мастерству и так далее. А взрослые, вместо того чтобы противиться этому, наоборот, помогают своим детям добиваться хороших результатов и поддерживают их.

Сегодня наша республика достойно представляет один из культурно развивающихся регионов Северного Кавказа, и по этому поводу можно было бы назвать много молодых имён. Но в канун празднования Дня работников культуры нам хотелось бы немного вернуться в прошлое и рассказать об одном человеке, который оставил яркий след в певческом искусстве среди ингушей.

Это, конечно же, Мустафа Медов — заслуженный артист ЧИАССР, актёр народного театра, певец, музыкант, композитор и просто любимец публики. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что вряд ли у нас в республике найдется человек, рожденный в середине прошлого столетия, который не был бы с ним знаком. Поэтому при упоминании его имени на лицах людей невольно появляются и улыбка, и скорбь, и сожаление о том, что мы так скоропостижно потеряли такого редкого самородка.

Родился Мустафа Медов в 1944 году, в год высылки ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Когда была объявлена реабилитация, семья Медовых одной из первых вернулась на Кавказ. После окончания средней школы Мустафа решил поступить в Грозненское культпросветучилище, единственное учебное заведение того времени в республике, в котором воспитывали будущих артистов и певцов. Блестяще окончив его в 1965 году, Мустафа пришел в Назрановский районный дом культуры, с которым он был связан до конца дней жизни.

Сказать, что это был талантливый человек, значит, ничего не сказать. Мустафа Медов от природы был одаренным, его голос, узнаваемый среди сотни, струился, как весенняя капель, не оставляя никого равнодушным. Его песни завораживали глубиной звучания и мастерством исполнения. Достаточно назвать такие произведения, как «Лийг», «Доттаг1а», «Нана», как на глазах невольно наворачиваются слёзы. Причем нужно отметить, что и сам Мустафа редко когда мог исполнять их без волнения в голосе: иногда при полных залах он, не стесняясь, предавался эмоциональному всплеску и, глотая нахлынувшие слёзы, пел, восхваляя мать, покинутую родину и потерянных друзей. Неудивительно, что такие проникновенные песенные произведения сразу же обретали известность и популярность и становились за короткое время народными хитами.

Нужно отметить, что наши современные певцы считают за честь иметь в своем репертуаре песни из альбома Мустафы Медова, многие из которых он писал сам. Были у нашего героя и совместные выступления с известной исполнительницей народных песен Раей Евлоевой, которая виртуозно играла на народном инструменте «пандар», и другими певцами. Но зритель в основном шёл на Медова. Бывало даже такое, когда зрители узнавали, что по каким-то причинам Мустафы не будет на концерте, они сдавали билеты и уходили.

По воспоминаниям многих его бывших коллег, Мустафа был не только хорошим артистом, но и коммуникабельным человеком. Он с легкостью располагал к себе людей и всегда был душой компании. К тому же он никогда не расставался со своим поразительно ярким сценическим образом.

«Мустафа был добрейшей души человек, отзывчивый, очень добрый. К тому же у него ещё сильно было развито чувство юмора: любил пошутить и очень позитивно относился ко многим вещам и жизненным обстоятельствам. Наверное, поэтому в его репертуаре, помимо серьезных, трагических вещей, были и шуточные песни-прибаутки собственного сочинения, которые он с удовольствием исполнял», — говорит деятель культуры Беслан Газдиев.

В составе агитбригады Мустафа Медов ездил по районам и выступал перед хлеборобами. Также с агитбригадой давал концерты в сельских клубах. Это было время вдохновения, потому что он и его товарищи были молоды и полны желания заниматься творчеством. Как начинающий поэт-песенник, Мустафа писал песни и сочинял музыку на стихи известных ингушских поэтов. И его песни шли в массы, прославляя своего исполнителя.

Одна моя знакомая вспоминает: «Помню, как мой отец, приезжая домой после работы, рассказывал нам, что к ним на полевой стан приезжали артисты, и среди них был всем известный Мустафа Медов. Не отказывая никому, Мустафа пел по заявкам все полюбившиеся песни, и на этом концерт заканчивался. Бывало, другие артисты возмущались, что им не дали возможность выступить, ведь концерт длился только час во время обеденного перерыва, но Мустафа их успокаивал и говорил, что у них все ещё впереди».

В момент, когда Мустафа Медов пришел в культуру, во многих районах Чечено-Ингушетии стали образовываться так называемые народные театры, на которые государство возлагало большие надежды. Дело в том, что эти художественные коллективы могли стать одним из важнейших средств эстетического и культурного воспитания молодёжи на селе, где в основном люди были заняты сельским хозяйством. Поэтому более половины спектаклей и концертов такие театры показывали сельскому зрителю на выезде.

Народный театр города Назрани строил свою деятельность совместно с инструментальным оркестром и танцевальным ансамблем, участвуя во всех культурно-массовых мероприятиях районного и республиканского значения. Они гастролировали не только по сёлам республики, но и далеко за её пределами, выступая перед передовиками сельского хозяйства и работниками производства.

А в начале 90-х театру посчастливилось поехать за границу, в Ирак, где его гостеприимно встречали и чествовали потомки эмигрировавших в разное время ингушей и чеченцев. После официальных концертов за артистами выстраивалась целая очередь людей, желающих пригласить их к себе в гости, но из-за ограничений во времени многим приходилось отказывать.

Такой же запоминающейся стала для участников народного театра поездка в Грузию, где в одном из районов проживают потомки ингушей, сохранившие свой родной язык, культуру и традиции.

За многолетнюю плодотворную работу и активное участие в общественной жизни Мустафе Муниевичу Медову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры ЧИАССР». А мы знаем, что в то время для того, чтобы заслужить такое почетное звание, надо было очень многое сделать.

Всю его насыщенную жизнь рядом с ним была его супруга Лидия, которая не только разделила с ним свою судьбу, но и творческую биографию, став актрисой народного театра.

Мустафа Медов прожил короткую, но очень яркую жизнь. Народного певца не стало в 2005 году. О нём и сегодня говорят, что он шёл к людям с открытой душой и всегда говорил с ними о наболевшем. Ещё он любил повторять: «Быть работником культуры не просто, ибо таковыми становятся только те люди, которые имеют наклонности к творческим специальностям. Лично мне всё давалось легко: и играть на балалайке, и петь, и танцевать. Наверное, во мне при рождении ещё было заложено что-то творческое».

Также Мустафа Муниевич считал, что особое внимание необходимо уделять не только профессиональным работникам культуры, но и любителям.

«Среди нашего народа есть много умельцев народных промыслов, есть и такие, которые из-за любви к искусству принимают участие в художественной самодеятельности. Именно такие люди вносят посильную лепту в нашу отечественную культуру, сохраняют для будущих поколений традиции и культурное наследие ингушей», — говорил он и призывал всех поддерживать их и приветствовать.

По мере своих сил и возможностей Мустафа Медов старался помогать молодым артистам и научил многих петь и играть на народных инструментах. Поэтому благодарные воспитанники сегодня с теплотой вспоминают своего наставника.