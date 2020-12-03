Конечно, это не первый в ее жизни конкурс, и с волнением во время выступления она отлично справляется. Но соревновательный дух любого конкурса заставляет ее тщательно отрабатывать каждую ноту, каждое движение, чтобы пальцы парили по клавишам, легко и непринужденно извлекая из инструмента волшебные звуки музыки. В мир мелодий разного жанра и стиля она погружена с самого раннего детства. На протяжении 4-х лет учебы Дина упорно занималась по несколько часов в день. Девочка рано поняла, что половина успеха в профессии зависит от упорного труда, а другая — от таланта.

«Я иногда нервничаю перед выступлением, много же зрителей — надо настроиться и не побояться к ним выйти и играть. Но мне и педагоги, и мама говорят так: если дома сыграешь на «пять», смело иди на конкурс», — рассказала газете «Ингушетия» Дина Хидирова, учащаяся Центральной школы искусств, во время своей подготовки к конкурсу.

Другая ученица этой школы Сара Дзаурова тоже ежедневно репетирует свое конкурсное произведение. Она заниматься музыкой начала недавно, и для нее это первое серьезное выступление. Ее пальчики уверенно бегут по клавишам пианино, перебирая невидимые струны в инструменте. Несмотря на небольшой срок занятия музыкой, Сара подает большие надежды. В школе искусств ей очень нравится.

«Здесь я познакомилась со многими людьми, у меня много друзей здесь, и чем дальше, тем мне интереснее. Я мечтаю стать композитором и думаю, что здесь мне в этом помогут», — говорит юная пианистка.

Свои конкурсные произведения дети держат в секрете, желая до конца сохранить интригу предстоящего события.

Не меньше детей переживают за предстоящее выступление и их мамы. Мама Дины — Аза Хидирова признается, что каждое выступление дочери для нее как собственный выход на сцену. Между конкурсами Аза всячески поддерживает дочь, в том числе и психологически.

«Если у ребенка есть интерес и он вдохновенно занимается музыкой, ему надо всячески помогать в этом, придавать уверенности в его силе и возможностях. Это очень важно, чтобы близкие люди верили в своего ребенка», — говорит она.

«У нас ежегодно проходит республиканский конкурс учащихся детских школ искусств — конкурс исполнительского мастерства, и другие. Но в этих конкурсах участвуют дети, начиная с 4 класса, то есть 4-7 классы. А самые маленькие учащиеся, среди которых очень много творческих, одаренных детей, как бы остаются в стороне и ждут своего часа. Но в нашей Студии искусств уже на протяжении нескольких лет идет такая практика, чтобы дети постоянно участвовали в конкурсах. И конкурсы у нас проходят на уровне своих классов, между собой, между детьми разных преподавателей», — рассказала газете «Ингушетия» Лейла Точиева, заместитель директора Центральной школы искусств о работе в этом направлении.

Конкурс «Наши надежды» в первый раз стартовал здесь в прошлом году. Представлено всего три номинации — вокал, народные инструменты и фортепьяно. А положительные результаты уже есть — дети привыкают к зрителям и публичности, что, несомненно, важно для юных композиторов и пианистов.

«Как показывает практика, музыкальные соревнования оказываются чрезвычайно полезны как участникам, так и их наставникам. Дети с самого начала обучения привыкают к подобным мероприятиям, к зрителям и признанию публики. Это поднимает их самооценку, дает огромный стимул для дальнейшего развития исполнительского потенциала маленьких конкурсантов», — считает директор Центральной школы искусств Зара Долакова.

По ее словам, первый конкурс «Наши надежды», прошедший в прошлом году, показал очень хорошие результаты, выявил талантливых учащихся 0-3 классов всех детских школ искусств и музыкальных школ Ингушетии.

Конкурс начнется 18 декабря и на сегодняшний день для участия в нем подано 29 заявок, включая 12 от воспитанников Центральной школы искусств, которая и выступает в роли организатора.

Мероприятие будет проведено с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому присутствовать на мероприятии можно будет дистанционно в прямом эфире в социальной сети «Инстаграм».