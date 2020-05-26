Память

Здесь мои корни

Ушёл из жизни знаменитый всадник, сын известного и уважаемого рода Хабриевых из селения Барсуки — Тамерлан Нугзаров

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Тамерлан Нугзаров

Его называли легендой российского циркового искусства, ему аплодировали лучшие цирковые арены, слава о нём неслась по всему миру.

Судьба Тамерлана, рождённого в семье Темирсултана Хабриева, была не из лёгких. Родился он в селении Барсуки 1 июня 1942 года. Его отец — Темирсултан Хабриев был из большой семьи, получил хорошее образование и работал в органах НКВД во Владикавказе. Тамерлану было неполных два года, когда ингушей и чеченцев выслали в Казахстан. Его мама, Зина Дзугутова, была осетинкой и предпочла остаться на Кавказе. У неё было право выбора, в отличие от сына, который на тот момент ничего не мог решить. Так в этот день его лишили семьи и народа. А мама вскоре вышла замуж за циркового наездника Казбека Нугзарова.

Тамерлан рос с бабушкой и дедушкой, которые не обделяли его любовью и заботой, но почему-то часто называли «макъалоном» (в переводе с осетинского — ингуш). Почему, он узнал гораздо позже. Ему было девять лет, когда умерли старики, и он, приняв решение, сам отправился в детский дом. Жил здесь до пятнадцати лет и значился в списках как Тамерлан Хаблиев. Его уважали и ценили за дружбу и верность. Он отличался спортивной закалкой, отсутствием вредных привычек, чувством долга и природной благородности. Вскоре его забрал к себе отчим — известный цирковой наездник Казбек Борисович Нугзаров, который работал в системе «Союзгосцирка». Здесь юноша некоторое время работал конюхом, а вскоре стал настоящим цирковым наездником и достойным преемником своего учителя.

В двадцать пять лет он узнал, что его настоящая фамилия Хабриев, что он ингуш и его отец всё ещё живёт в депортации. Вскоре состоялась долгожданная встреча с отцом и родственниками. Сценической фамилии Тамерлан не изменил, но всегда называл себя представителем известного ингушского рода «Хабриевых из Таргимхо».

Тамерлан Нугзаров любил выступать на коне белой масти, и его часто называли всадником на белом коне. В свои неполные 78 лет он всё ещё гарцевал на цирковой арене, покоряя самую изысканную публику. Его сердце остановилось 24 мая 2020 года.

Тамерлан Темирсултанович Нугзаров — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, в честь которого в 2017 году в Большом Московском цирке была заложена звезда на «Аллее звёзд».

«Моя жизнь сложилась так, как повела судьба, — говорил он при жизни своим родным, — но я рад и горжусь тем, что, объездив весь мир, я знаю, что меня здесь всегда ждут и говорят: «Здесь твои корни».

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