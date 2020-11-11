Свидетельством того является и постановление Горского центрального исполнительного комитета от 1922 года: «На территории Горской Республики воспретить при заключении брака вносить родственникам невесты калым как плату за него и принимать его. За нарушение настоящего постановления виновные подвергаются штрафу. Помимо штрафа, виновные подлежат по определению суда заключению в места лишения свободы до 3-х месяцев».

В 30-х гг. ХХ века такие газеты, как «Горская правда», «Красная Кабарда», «Адыгейская жизнь», вели «страницу горянки», где чуть ли не в каждом номере публиковались статьи с примерно такими заголовками: «Уничтожьте калым!», «Когда же конец варварским обычаям над горянкой?». Манипулируя словом «калым» в понимании как выкуп, советская идеология крепко закрепляла в сознании масс негативное отношение к подобного рода явлению.

Такое мышление бытовало и в 80-х годах. Будучи студентками вузов и ссузов Владикавказа, нам не раз доводилось слушать реплики со стороны преподавателей и однокурсников «А сколько дадут калым за вас?», акцентируя на том, что родители так и ждут, пока «продадут» свою дочь состоятельному дяде. Это основные стереотипы мышления граждан бывшего СССР по поводу так называемого калыма, который имеет место быть и по праву занимает своё столбовое значение в вопросах брака у представителей многих народов. Проблема лишь в понимании и интерпретации сущности этого древнего обычая.

Вообще калым — это выкуп, который платит жених за невесту ее родителям, в качестве компенсации семье за утерю работницы; своего рода гарантия того, что муж не выгонит жену. Проделав небольшой экскурс в историю, мы заметим, что корни обычая уплаты калыма кроются в особенностях древнего общественного быта, и факт существования его установлен для всех народов, не исключая и славян. Во многих традиционных свадебных обрядах составляющим являлся выкуп невесты, но он сводился лишь к символическому обряду, очень забавному и развлекательному. Так, у ингушей рядом с невестой стояли родственники, подруги, требуя выкуп у юноши, который пришёл за невестой. И это сопровождалось шутками, смехом, потасовками с целью снять шапку в качестве выкупа. На выезде у села, как правило, дети ставили преграды, требуя выкуп. Эта традиция сохранилась и по сей день и пользуется популярностью у детей, получающих за это вознаграждение в виде денег. У представителей русского народа, например, на въезде в село устанавливалась преграда в виде бревна или другого заслона для выкупа за девушку.

В исламе понятия «калым» в прямой его интерпретации нет. Есть другое понятие — махр — подарок жениха невесте в виде приданого, который остается в её распоряжении и после свадьбы, а в случае развода остается и после развода. «Отдавайте женщинам их махр. Вы не имеете права на их махр. И если они по своей доброй воле уступят вам часть его, тогда вы можете использовать его как чистые добрые деньги, направленные на благо семьи» (сура 4).

В ингушском же обществе значение слова «калым» — как выкуп за невесту, никак не вписывается ни в традиционную культуру, а с принятием ислама, ни в идеологическую составляющую. Слово «калым» лишь подменило слово «урдув» (ограниченная советом старейшин сумма денег, предназначенная на минимальное приданое невесты). Вопрос о размерах урдув всегда являлся самой обсуждаемой темой общества. Чтобы сумма урдув не обременяла семьи с низким и средним уровнем достатка, советом старейшин вводится сумма, обязательная для всех членов общества.

Это делалось и в прошлые времена. Так, к примеру, в 1879 году депутаты ингушей общественным приговором назначили максимальную норму урдув в 105 рублей и постановили подвергать штрафам тех родителей невесты, которые принимали какие-либо подарки. Сегодня сумма урдув составляет 50 тыс. рублей, но в последнее время всё чаще сторона невесты отказывается от такой помощи, что говорит о повышении благосостояния общества. А семья жениха, по мере своего материального состояния, старается компенсировать эту сумму невесте подарками в качестве золотых украшений, причём желательно с бриллиантами и определённой суммой денег от 100 и более тысяч. Последняя сумма в свою очередь расходуется на приобретение невестой всего того, что ей необходимо: для обновления гардероба, разнообразной техники в быту, для подарков семье жениха и тому подобное. Конечно же, основные расходы всё же несёт семья невесты, которой помогают многочисленные родственники.

Подытоживая сказанное, отметим, что из общественного сознания постепенно искореняется слово «калым». Урдув уже занял своё достойное место и независимо от того, воспользовалась семья девушки этой поддержкой или нет, утвердил свою значимость и воспринимается в обществе как отработанная веками мудрая традиция создания материальной базы для новой семьи. Но во всём и везде следует руководствоваться пределами разумного.