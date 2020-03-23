Дошхакле — башенное поселение замкового типа на отроге горы Цей-Лам в Галгаевском ущелье высокогорной Ингушетии. Сейчас в нем фиксируется сильно повреждённая шестиэтажная боевая башня в комплексе с 8-ю полуруинированными жилыми башенными сооружениями и каменной оборонительной стеной позднего средневековья.

Боевая башня, находящаяся в центре замка, в плане квадратная, достигала 28 метровой высоты и имела ступенчатопирамидальную крышу, которая была буквально срезана в результате удара молнии в 1958 году. Своим сводчатым дверным проемом, ведущим сразу на второй этаж, она ориентирована на юго-восток.

Эгикал — крупный башенный поселок замкового типа на отроге горы Цей-Лам, в 0,5 км юго-восточнее Баркина. В настоящее время, из рассматриваемых нами там наблюдаются сильно поврежденные три боевые, две полубоевые башни, сохранившие большой строительный объем, но находящиеся на грани разрушения.

Фалхан — крупный башенный поселок крепостного типа в Джейрахском ущелье, на отроге горы Маьт-Лоам, в 1,2 км севернее Лежги. Здесь отмечаются сильно повреждённые три боевые, одна полубоевая и 12 жилых сооружений. Кроме того, имелась мечеть. До настоящего времени сохранилось 12 семейных склепов. Все боевые башни 5-этажные, с плоской крышей и высоким парапетом. Они находятся в отдельных замковых комплексах.





Тарш — башенное поселение на отроге горы Маьт-Лоам, в 0,9 км восточнее Эгенты. Сегодня там наблюдаются полуразрушенные три боевые, 12 жилых башенных сооружений с различными пристройками и остатки трех каменных оборонительных стен позднего средневековья. Каждая из боевых башен входила в состав самостоятельных, но тесно взаимосвязанных, мощных замковых комплексов.

Маготе — башенный поселок на остроконечной горной вершине Загал-Дукъ, в 1.1 км юго-восточнее Салги. Здесь сохранились полуразрушенная боевая башня, а также основания и части стен 8-ми жилых башенных строений, идущих по крутому горному склону в несколько ярусов. Боевая башня раньше имела плоскую крышу с зубчатым завершением. Машикули-балкончики у нее вообще отсутствовали. Своим прямоугольным основанием башня сильно заглублена в склон горы. Стены кверху существенно суживаются. Башня сохранилась на высоту 12,00 м. Ее характерная особенность — наличие в стенах многочисленных крестообразных углублений, необычайное расположение сводчатых оконных проемов крупных размеров. К тому же по свидетельству известного этнографа, археолога, кавказоведа Щеблыкина Ивана Павловича у основания этой боевой башни располагались «остатки ямы, где был родник».

Гадаборш — башенный поселок на отроге горы Цей-Лам, в 1,1 км северо-восточнее Коста. Он состоит из сильно поврежденного боевого и полуруинированных шести жилых башенных сооружений, объединенных каменной защитной стеной в единый комплекс позднего средневековья.

Боевая башня, контролировала вход в крепость, располагаясь в южном углу. Она четырехэтажная, с квадратным основанием, плоской крышей и высоким парапетом. Кладка стен приближается к порядковой. Стены не были покрыты штукатуркой, а была осуществлена аккуратная замазка швов кладки. Данная башня была сооружена талантливым безымянным ингушским зодчим в 17 в. Сегодня башня находится в аварийном состоянии. На всех стенах имеются глубокие трещины, вывал камней, основание подмыто.

Меллер — большой башенный поселок крепостного типа на отроге горы Цорей-Лам, в 1.4 км северо-западнее Цхаралте, или в 1.0 км южнее Ангеты. Он включает в себя одну боевую и 10 жилых башен с разнообразными пристройками, которые каменной оборонительной стеной объединены в единый замковый комплекс периода позднего средневековья.

Стройная боевая башня, имеющая квадратное основание, 5 этажей, пирамидально-ступенчатую крышу, сохранилась на всю высоту. Своим дверным проемом, ведущим сразу на второй этаж, она ориентирована на юг. Боевые стрельчатые амбразуры верхнего этажа с четырех сторон прикрыты каменными навесными машикулями-балкончиками.

В стенах 2-4 этажей наблюдаются редкие сводчатые оконные проемы, многочисленные узкие бойницы для стрельбы и наблюдения.

Архитектурный комплекс «Цори» — древнее башенное поселение в Джейрахском районе. Цори лежит в Цоринском ущелье, на скалистом кряже, к востоку от реки Ассы, вдоль реки Гулойхи, простирается с севера на юг, является центром цоринского шахара. Сегодня здесь можно видеть сильно поврежденные две боевые башни, руинированные и полуруинированные жилые башни с различными пристройками и каменными фортификационными стенами периода позднего средневековья, 14 склепов, из них 12 в удовлетворительном состоянии и 2 склепа полуруинированном состоянии. Боевые башни находятся в отдельных, но тесно взаимосвязанных, замковых комплексах. Башни в плане прямоугольные, 5-ти этажные, с плоской крышей и зубчатым завершением.

«Кели» — архитектурный комплекс крепостного типа на отроге горы Цей-Лам, в 1,1 км северо-западнее поселения Кий. Он включает в себя уже полуразрушенные боевое, полубоевое и 8 жилых башенных строений.

Боевая башня, расположенная в центре замка, в плане почти квадратная, имела пять этажей, ступенчато-пирамидальную (сланцевую) крышу и достигала 23-метровой высоты. Дверным проемом обращена на север. Жилые башни имеют прямоугольное или реже трапециевидное основание, располагали 2-4 этажами, плоской крышей и высоким парапетом.

«Гаьги Г1алаш» — архитектурный комплекс на вершине и склонах мысовидного выступа правого берега р. Ассы, в 1,4 км севернее Таргима. Сегодня здесь фиксируются уже сильно поврежденные боевая и руины 4 жилых башен, обнесенные длинной каменной оборонительной стеной периода позднего средневековья. Боевая башня в плане квадратная, 5-этажная, с некогда пирамидально-ступенчатым покрытием. В высоту достигала 23,00 м. Башня обращена на запад.

На северной окраине посёлка Лежги в Джейрахском районе, на вершине горного кряжа выстроена трехэтажная боевая башня, именуемая местными старожилами, как «Ижар-г1ала». Башня в плане прямоугольная, 3-этажная, с плоской крышей. По преданиям, хозяин этой башни, расположенной на зимнем пастбище поселка Лежги, был очень богат. Он наблюдал за окрестными угодьями и следил, чтоб посторонний не мог пользоваться ими.

Архитектурный комплекс «Шиэнгар-г1ал», расположен на узком гребне с крутыми и обрывистыми склонами отрога Скалистого хребта между ущельями Озди-чоч и Ах-чоч. Укрепление состояло из двух боевых башен четырех и пяти этажей, с плоской крышей и защитными балкончиками на верхних этажах, объединенных каменной оборонительной стеной в единый замковый комплекс. Замок находился в пределах зрительной связи с башенными комплексами ущелья Г1улой—хи (Голи, Гянт, Озди, Вовнушки, Бирг) и Таргимской котловины (Кели, Лейми, Ког, Бархане, Эгикал) и являлся важным звеном в общегосударственной системе сигнально-сторожевой связи горной Ингушетии в эпоху средневековья. В то время к башенному комплексу вела дорога — единственный подход к боевым башням, которая тщательно охранялась дозорными (по преданию 63 всадника). Эта дорога не сохранилась. Она была уничтожена в результате воздействия дождевой эрозии и природных процессов.

Отличительной особенностью этих башен является отсутствие каменного свода с гуртами. Иначе говоря, перекрытия у них были деревянными. Возможно, отсутствие каменного свода с гуртами связано с тем, что башни находились на естественно укреплённом месте.

Время оказалось безжалостно к деревянным перекрытиям, они не сохранились. Вдоль стен зафиксированы крупные трещины. Основание башен сланцевое. Это неустойчивая к климатическим изменениям порода, которая со временем крошится. Четырёхэтажная башня серьёзно повреждена в основании. В результате природных процессов башни фактически оказались на грани разрушения. Повреждён нижний угол башни. Любой архитектор может сказать, что угол является самой уязвимой частью боевой башни, своеобразной «ахиллесовой пятой». А стена с арочным входом, которая опоясывала башни, сохранилась лишь частично. Она находится на самом обрыве и может обрушиться, если не укрепить её основание. Так же в плачевном состоянии находятся машикули и кровля объектов.

Башенный поселок замкового типа у правого берега р. Гулойхи, в 1,0 км восточнее поселка Вовнушки носит название архитектурного комплекса «Мяшхи». Сейчас здесь можно видеть одну боевую и шесть жилых башен с различными пристройками, которые с помощью каменной оборонительной стены объединялись в мощный единый замковый комплекс позднего средневековья. Боевая башня в основании квадратная, длина и ширина 4,9 м, с плоской крышей и высоким парапетом. В высоту она достигает 22,00 м, обращена на юг. В стенах 2-4 этажей устроены многочисленные сводчатые оконные проемы и узкие бойницы для стрельбы и обороны. К верху стены заметно суживаются.

На юго-западной окраине комплекса находится 3-х ярусный, интересный, совершенный в архитектурном стиле, склеп, но в крайне критическом состоянии, полностью обрушен юго-западный угол, и вываливаются камни у основания юго-восточного угла.

Лялах — крупный башенный поселок замкового типа на крутом горном склоне, в 0,3 км северо-восточнее Хяни. Сейчас здесь можно наблюдать, различной степени поврежденности, 3 боевые и 22 жилых башенных строений периода позднего средневековья. Постройки размещаются на склоне ярусами.

Состояние боевой башни № 1 оценивается специалистами как аварийное ввиду отсутствия поддерживающих ремонтов, выявлено прогрессирующее разрушение башни.

Все вышеперечисленные памятники находятся в границах территории Джейрахско-Ассинского государственного архитектурного и природного музея-заповедника, включены в перечень выявленных объектов культурного наследия республики Ингушетия и подлежат государственной охране. Эти объекты нуждаются в безотлагательных противоаварийных, ремонтно-реставрационных работах. К ним нельзя подходить вплотную, на них ни в коем случае нельзя взбираться, заходить внутрь, так как представляют угрозу разрушения. Это наше культурное наследие, которое мы должны беречь.

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»