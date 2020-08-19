В 1973 году ингушская студия начала своё обучение в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в мастерской Меркурьева и Мейерхольд. Вместе со студентами уехал в Северную столицу и стал аспирантом этого вуза заслуженный артист ЧИАССР, лауреат премии Ленинского комсомола республики Магомед Цицкиев. Студенты постигали азы искусства актерского мастерства, Магомед — режиссерского.

«Из тысячи дорог вы выбрали одну, и она должна быть такой, чтобы вы всей душой отдали себя этому пути», — обратился к ним в первые дни заслуженный артист РФ, народный артист СССР Василий Меркурьев.

Это была высокая профессиональная школа. У них были замечательные педагоги. Меркурьев, помимо того, что оказывал большое внимание образовательному процессу, устраивал многочисленные встречи ингушской студии с именитыми актёрами, художниками, музыкантами, олимпийскими чемпионами, считая это частью образовательного и воспитательного процесса. Студенческие годы этой группы были полны вдохновенья, открытий и ожиданий. Они посещали театры, библиотеки и культурные мероприятия.

В свободное время или по выходным супруги Меркурьев и Мейерхольд любили приглашать студентов к себе в гости и за чашкой чая вести с каждым из них беседы об учёбе, жизни, успехах и неудачах. Он был для каждого из них больше чем педагог, он был и другом, и отцом семейства, говорят его воспитанники спустя многие годы.

Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд учили их не только театральному искусству, но и жизни, учили видеть душу человека, учили благородству и достоинству. Они чувствовали каждого студента: необыкновенно одарённую Айшет Кодзоеву, разностороннего Руслана Наурбиева и его друга Ибрагима Бекова, пленительной красоты Тамару Яндиеву, юного хореографа Султана Гайсанова, артистичную Розу Солтамакову, замечательного актёра Мурада Тхостова, отличниц образования Гулю и Асият Костоевых и других.

В состав той труппы входили З. Албогачиева, М. Беков, И. Беков, К. Богатырев, Р. Боков, Х. Булгучев, С. Гайсанов, Б. Даскиев, М. Евлоева, А. Кодзоева, А. Костоева, Г. Костоева, В. Наурбиев, Р. Наурбиев, Р. Салтомакова, Т. Тумгоев, М. Тхостов, Р. Фаргиева, И. Чахкиев, Е. Экажева, Л. Эсмурзиева, Т. Яндиева, а также Ю. Алероев, Б.-А. Вахидов, Х. Исраилов, М. Магомедов, Р. Шамурзаева и другие.

В 1978 году они вернулись в Чечено-Ингушский государственный театр имени Ханпаши Нурадилова. Вернулись домой, чтобы держать экзамен перед многочисленными зрителями своей республики. Это были трудные, волнующие дни, но и вместе с тем и праздничные. Их встречали как народных героев, их ждали как дорогих гостей. Их творческий путь начинался с огромным вдохновением.

На основе этой ингушской труппы и был позже создан профессиональный Ингушский драматический театр.