«Мысли, которые мы выбираем, подобны краскам, которыми мы пишем на холсте своей жизни. Давайте будем думать и мыслить красиво!»

В этих словах — любимом изречении героя этого очерка Мусы Мартазанова — наиболее точно выражено творческое и жизненное кредо известного художника, который каждый раз предстает перед нами в самобытной и оригинальной форме.

Мусу Мартазанова в нашей республике больше знают как талантливого и самобытного живописца. Но Муса Яхьяевич прекрасно пишет не только картины, но и стихи. Причем пишет не только на русском языке, как это сейчас стало модным, но и на своем родном ингушском языке. И, как он сам говорит, поэзия также является необходимостью для его жизни. Правда, поэтическое дарование проявилось у нашего героя чуть позже, но живет с ним с не меньшей глубиной и желанием творить.

Кто знаком с поэтическим творчеством М. Мартазанова, тот знает, что стихи у него весьма лиричны, напевны: они льются из глубины его души, и душа осознаёт, что поэзия может лечить сердца людей, делать нашу обыденную жизнь более интересной и насыщенной. Его стихи о родине, дружбе и верности, любви и преданности также близки читателю. Особое внимание в своем творчестве поэт уделяет теме депортации. Стихи о годах выселения содержат в себе глубокую скорбь народа и чувства невероятной тяги к родным очагам.

Принято считать, что глубина мысли, передаваемая автором, даже в шуточных и юмористических произведениях, позволяет судить о тонкой душевной организации этого человека.

Рассказывая о себе и своем увлечении искусством, Муса Яхьяевич отмечает, что еще в юности четко определил для себя один из главных приоритетов в жизни — служение искусству, которому он беззаветно предан. Способности к рисованию стали проявляться у него в раннем детстве, и с годами увлечение живописью захватывало его все больше и больше.

Первые значимые работы были написаны Мусой во время прохождения службы в армии. Сюжеты работ начинающего художника были посвящены горной Ингушетии. Это такие произведения, как «Мой край», «Башни», «Видение», которые были представлены в 2002 году на первой персональной выставке молодого художника в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия. Надо отметить, что эта выставка вызвала большой резонанс среди любителей живописного искусства. Картины, представленные на ней, впечатляли своей живостью и непосредственностью.

Теперь понятно, почему особое место в панораме картин М. Мартазанова занимают горные пейзажи: это любовь с детства. Причем каждая из этих картин по-своему уникальна и неповторима. Красота закатов и рассветов, ярко выраженная энергетика, духовная насыщенность удивительной горной загадочности и волшебство этого древнего мира присутствуют и во всех последующих творениях художника.

К примеру, в картине «Царский трон» художник показал зрителю неповторимое очарование самой высокой горы Кавказа — Эльбруса. Также интересна по своей живописности и картина «Казбек», где автор с любовью демонстрирует светлую панораму, покрытую белым снегом, а вокруг, словно в охране главного хребта, растянулась белоснежная армада гор. Вершина Казбека на этой картине устремлена вверх, как будто выходит за пределы Земли и становится частью неведомого запредельного мира.

Замечательна по стилю и композиционному построению работа мастера «Терек». В ней представлен сложный по освещению час дня, когда солнце уже садится, но небо еще не погрузилось во тьму, и только тени на склонах холма и цвет потемневшей воды в реке напоминают о близости вечера. А громадные густые облака, светящиеся на небе, дают почувствовать бесконечность небесного свода.

«Озеро Байкал» — одна из интересных работ М. Мартазанова. В ней более всего проявляются новые элементы стилизации линий и форм, которые вырисовываются в изображении широкого простора знаменитого озера. Здесь с помощью мастера мы ощущаем бескрайнюю водную даль и бездонный небесный простор над ней. При этом все видимое изображение дано сквозь легкий туман и белизну прибоя. Применение художником эффекта «туманности» только усиливает впечатление, производимое на зрителя этой картиной.

«Осень на реке» полна поэтической созерцательности. Над спокойной гладью реки, которая уходит от зрителя вдаль, отражаются тонкие очертания деревьев с почти опавшей осенней листвой. Если приглядеться, можно почувствовать, что от этого пейзажа веет какой-то непонятной истомой и безмерной грустью. Мастерски переданные линии картины напоминают об утренней свежести природы.

Художественные критики отмечают, что среди пейзажных работ особо впечатляют такие картины, как «Терек», «Осень в родном краю», «На закате дня», «Зимние горы», «Серое утро», «Декабрьское утро», «Золотой рассвет», «Сиреневое утро», «У Сунжи», «Зимний день» и другие.

Не менее интересными и ярко насыщенными называют картины Мусы Мартазанова, где художник запечатлел времена года, природные явления. Но, пожалуй, одними из самых впечатляющих можно назвать работы художника, которые имеют философское содержание. Это такие картины, как «Яблоко раздора», «С сотворения мира», «Слепок души», «На краю гибели», «Безымянному солдату», которые отражают душевное состояние автора и его отношение к жизни.

Также нужно отметить, что у Мусы Яхьяевича есть картины, написанные в жанре натюрморта. В них он полностью остается наедине со своими думами, впечатлениями. По желанию выбирает любимую тему, лепит и строит свой собственный и неповторимый мир вещей.

Одним из замечательных натюрмортов, созданных мастером, является работа «Маки». Композиция этого яркого и красивого натюрморта построена как бы на основе кадра, выхваченного из сменяющих друг друга картинок. Художник не собрал цветы в компактный букет, а изобразил их беспорядочной охапкой, заполонившей весь холст. Живая вибрация парящего красного цвета создает образ легкости, воздушности. Но если присмотреться внимательно, заметно, что прихотливо разбросанная по плоскости холста охапка цветов организована в замкнутую композицию, которая определяет целостный образ.

Композиция работы «Ваза с цветами» крайне проста — в небольшом кувшине стоит букет, состоящий из роз и ромашек. Свежесть цветов, стоящих в небольшой вазе, подчеркивает ореол дикого винограда, плетущегося вокруг окна, а некоторая небрежность в составлении букета придает ему особое очарование.

Знакомство Мусы Мартазанова с творчеством художников-сюрреалистов определило его дальнейший творческий путь и подтолкнуло к созданию сложных произведений, исполненных глубоким желанием отразить в них свою душу. Одной из таких картин является «С сотворения мира». В ней, несмотря на некоторый кажущийся сумбур, имеется тщательно продуманное композиционное построение, в котором каждая деталь несет свой конкретный смысл. Художник динамично собирает на холсте математически выверенные и гармонично выстроенные символы в единый образ глубочайшей трагедии народа — замученных и погибших соотечественников в суровые 40-е и 90-е годы прошлого столетия. Аккумулируя все самое ценное из своего жизненного и художественного опыта, художник постепенно пришел к созданию одного из лучших своих произведений, исполненного драматизма и скорби о безвинно загубленных жертвах бессмысленного и жестокого террора.

Первая персональная выставка творческих работ М. Мартазанова состоялась в 2002 году в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии, где любители живописного искусства, оценив творения начинающего художника, отметили, что в среде мастеров живописи появился новый претендент, заявивший о себе как творчески одаренная личность. Надо сказать, что первые картины Мусы впечатляли и пришлись по душе ценителям искусства.

Уже через три года после первой персональной выставки Муса выпустил сборник стихов «Слепок души», который был издан Национальной библиотекой в рамках проекта «Библиотека поэзии». Иллюстрацией к сборнику послужила одноименная картина, написанная самим автором. В соавторстве с членом Союза писателей России Марьям Льяновой, которая является верным другом и наставником Мусы на протяжении многих лет, в 2015 году он издал второй сборник «Лира мечты».

Полотна творений М. Мартазанова неоднократно выставлялись как в Ингушетии, так и во многих городах России и за рубежом. Его произведения хранятся в фондах музеев Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской области, Грузии, а также в частных коллекциях по всему миру.

Также известный деятель культуры является частым гостем на всероссийских молодежных форумах и фестивалях: видеть Мусу Мартазанова на своих мероприятиях считают за честь видные деятели науки, искусства и кино. Ингушский живописец и поэт Муса Мартазанов является замечательным учителем, посвятившим этому нелегкому труду более двадцати лет.

О многогранности таланта народного художника Ингушетии, председателя республиканского Союза художников, члена Союзов писателей России и Ингушетии Мусы Яхьяевича Мартазанова можно было судить и по открывшейся 15 сентября его персональной выставке в стенах республиканского музея изобразительных искусств. Очередной бомонд представителей творческой элиты Северного Кавказа, который собрался в Ингушетии по случаю чествования известного художника, имел уникальную возможность увидеть более 40 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, выполненных в самых разных жанрах и техниках. На этой выставке Муса Мартазанов впервые представил перед зрителем произведения, выполненные в технике художественной обработки металла.

Многоликий и, безусловно, признанный во всем мире талант художника Мусы Мартазанова собрал в зале музея огромное количество почитателей его творчества. Поздравить мастера со знаменательным для него событием пришли многие представители творческой и научной интеллигенции республики, официальные лица, а также сотрудники региональных министерств и ведомств, руководители учреждений культуры республики, общественные деятели, родные, близкие друзья и ученики мастера. В своих выступлениях гости выражали восторг, который они ощущали от посещения такого грандиозного художественного шоу.

Сопровождая экскурсию по залам, куратор выставки, главный хранитель музея, заслуженный работник культуры Ингушетии Мадина Хамхоева рассказала гостям о богатстве оттенков и гармонии красок, которые очень органично присутствуют во всех полотнах автора, будь то пейзаж с закатом или рассветом, или сюжетно-тематические работы с глубоким философским содержанием.

«Мы не зря назвали эту выставку «Поэзия живописи», — говорит куратор, — в этом роскошном показе сосредоточены все художественные замыслы автора, над которыми он трудился много лет».

Заместитель министра культуры республики Айна Ильясова в торжественной обстановке вручила Мусе Мартазанову приветственный адрес от министра культуры Темерлана Дзейтова и пожелала ему новых творческих успехов.

Также на выставке выступил коллега Мусы, народный художник республики Хож-Ахмед Имагожев.

«У нас в республике есть два художника, работ которых можно извлекать дух, музыку и поэзию: это Зелимхан Эсмурзиев и, конечно же, Муса Мартазанов. Эти два человека, на мой взгляд, являются основателями нового жанра в живописи», — отметил он.

Перед тем как выступить перед присутствующими со своим музыкальным номером, народная артистка Ингушетии, солистка республиканской филармонии Любовь Барахоева выразила свое восхищение красотой и роскошью, присущей творчеству автора. Певица отметила, что получила огромное эстетическое удовольствие от увиденного и услышанного на этой выставке, и пожелала Мусе Яхьяевичу дальнейшего творческого роста.

Сам художник поблагодарил коллектив музея, кураторов выставки за хорошую организацию и всех гостей за теплые слова поддержки.

Следует отметить, что все произведения, выставленные на этом показе, непременно заставят посетителя взглянуть на мир другими глазами. Потому как каждое стихотворение, написанное мастером, так и каждое полотно — фрагменты из его жизни.

Увлеченность красотой природы и чувства видения цвета, формы, выражения, поэтичность — свидетельствует об индивидуализме мастера кисти. На определенных известных стилях в живописи Муса Мартазанов не останавливается, ему подвластны как реализм, так и романтизм, импрессионизм и авангардизм.

Несмотря на то, что Муса ещё очень молод (в мае этого года ему исполнилось 45 лет), он уже сумел занять достойное место среди состоявшихся художников республики, и его имя известно во многих творческих кругах за ее пределами.

Более того, по своей натуре Муса — большой романтик. Он много путешествует по миру, побывал не только во многих различных уголках и городах России, но и за рубежом. И каждая из этих поездок — это не просто дежурные зарисовки, а серьезные циклы произведений, перенесенные на полотна. Куда бы ни завела его судьба, он художественным взглядом восхищается своеобразием природы, местными пейзажами и красотой людей.

Говорят, что талантливый человек, талантлив во всем. И это изречение смело можно отнести к судьбе и творчеству Мусы Мартазанова, потому как он является мастером перевоплощения, обладающим удивительным даром преображать обыденность в мечту. Поэтому ему без труда удается в каждой своей работе разрушать сложившиеся стереотипы, провозглашая новые принципы в иллюзорном пространстве картины, которая живет с ним, трансформируется с ним и изменяется вместе с изменениями его отношения к жизни и окружающему миру.

Живопись М. Мартазанова захватывает нас, так как трактовка картин мастера предполагает многозначность, они не рассчитаны на поверхностное суждение. В этой многозначности — и сложность постижения и радость открытия, которое несет в себе любое настоящее искусство.