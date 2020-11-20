Концертом камерной музыки открылся творческий проект «Музыкальные сезоны Северного Кавказа», направленный на популяризацию современной национальной музыкальной культуры и традиций композиторских школ Северного Кавказа, развитие культурного сотрудничества.

Новый масштабный музыкальный марафон стал действенной творческой площадкой как для развития и популяризации в регионе симфонической, хоровой и камерно-инструментальной музыки, так и демонстрацией музыки современных национальных композиторов в лучших концертных залах СКФО.

Инициатором фестиваля «Музыкальные сезоны Северного Кавказа», организованного на средства гранта «Российского фонда культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», стал председатель Северо-Осетинского отделения Союза композиторов России и художественный руководитель Государственной филармонии соседней республики Ацамаз Макоев.

— Для меня самое важное в этом фестивале, — сказал Ацамаз Макоев, — это консолидация народа. Радует тот факт, с какой любовью встретили представители всех республик новость о том, что фестиваль музыки Северного Кавказа продолжается. Начало было заложено в 2018 году фестивалем «Музыка соседей — музыка друзей», который мы провели благодаря поддержке Министерства культуры РФ. Сегодня цель нашего фестиваля — это популяризация музыки композиторских национальных школ. Очень важно, чтобы на музыкальных площадках наших республик звучала именно национальная музыка. Для чего все эти проекты и делаются, и, дай Бог, будут продолжаться. Мы преклоняемся перед мировой и русской классикой, но через эти проекты мы бы хотели дать возможность звучать и национальной музыке.

Музыка является важной частью культуры народа. И она, пожалуй, самая живая из всех частей. Национальная музыка показывает нам историю того или иного народа, специфику материальной и духовной культуры, традиции и образ жизни. Благодаря фестивалю мы можем увидеть разнообразие национальных культур, населяющих Северный Кавказ. Музыка объединяет и вдохновляет народы на добрые и великие дела. И отрадно, что в этом фестивале активное участие принимают детские коллективы наших республик.

Стартовав в Назрани, маршрут «Музыкальных сезонов» проходит по городам Махачкала, Владикавказ, Грозный, Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, добавив свою яркую музыкальную палитру в нынешнюю осень региона.

Фестиваль станет значимой социально-культурной акцией, работающей на духовное сплочение, на интеграцию самобытного нематериального культурного наследия северокавказского региона в общероссийское культурное пространство.