Фестиваль

Дружба народов

Творческие коллективы Ингушетии приняли участие в фестивале «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

0

26 сентября 2020 года в Казани на территории центра семьи «Казан» состоялся III Фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». В этом году мероприятие посетило более 6 500 человек.

На торжественном открытии фестиваля с приветственной речью выступили заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов.

Главным событием стал большой гала-концерт ведущих артистов и творческих коллективов Северного Кавказа. За время фестиваля на сцене выступили 195 артистов — победителей регионального отборочного этапа фестиваля, среди которых мужская хоровая капелла «Илли», государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», театр фольклорного танца «Артхурон», ансамбль «Сунжа», артисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева и многие другие. Также в рамках фестиваля перед зрителями выступили Государственный ансамбль Республики Татарстан и ансамбль «Kavkaz style», которые представляли столицу Татарстана.

Богатство народных танцев, самобытность песенных мелодий, разнообразие музыкальных инструментов, поэзия в исполнении — все это было представлено на одной сцене для того, чтобы познакомить жителей России с душой Северного Кавказа и показать, что в единстве народов — сила нашей страны.

Ведущими концерта выступили Ринат Каримов, народный артист Дагестана, заслуженный артист Чеченской Республики, и ведущая Раяна Ахметзянова.

Параллельно с гала-концертом на фестивале работали тематические развлекательные площадки. В ремесленной зоне были представлены традиционные изделия народов Северного Кавказа: предметы гончарного мастерства, игрушки, кованые изделия, национальная одежда и украшения. На детской площадке юные гости фестиваля играли в традиционные игры кавказских народов вместе с аниматорами в национальных костюмах, участвовали в викторинах и конкурсах.

На стенде портала «Это — Кавказ» можно было пройти интерактивный квест на знание Северного Кавказа, победители награждались памятными подарками и сувенирами фестиваля. В гастрозоне гости узнали секреты приготовления мясного пирога фыдджин, тушеного мяса со специями и овощами либже, сырного супа мерезе и многих других блюд национальной кухни. Республику Татарстан представляли кастыбы с различными начинками. Мастер-классы проводили профессиональные повара.

Фестиваль организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии будут судить собственника автомойки, где подросток получил электрическую травму
В Ингушетии возобновили дезинфекцию общественных мест после сообщений о росте заболеваемости коронавирусом
По уточненным данным, пожар произошел в помещении на территории фермы в Ингушетии
Активисты ОНФ в Ингушетии предложили назвать сквер в Назрани именем ветерана ВОВ Японца Абадиева
При пожаре в жилом доме в городе Сунжа Ингушетии погиб один человек
В Студии искусств Ингушетии Международный день музыки отметят концертом
Депутат Госдумы Алихан Харсиев оказал больницам Ингушетии помощь
Школа на 540 мест в микрорайоне «Новый» сельского поселения Яндаре будет готова до конца текущего года
В доме отдыха «Мужичи» осуществляются работы по обрезке и сносу высохших деревьев
В Ингушетии 7 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
В рамках нацпроекта «Демография» для жителей Альтиево построили первый детский сад

Главное

Яндекс.Метрика

 