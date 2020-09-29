На торжественном открытии фестиваля с приветственной речью выступили заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов.

Главным событием стал большой гала-концерт ведущих артистов и творческих коллективов Северного Кавказа. За время фестиваля на сцене выступили 195 артистов — победителей регионального отборочного этапа фестиваля, среди которых мужская хоровая капелла «Илли», государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», театр фольклорного танца «Артхурон», ансамбль «Сунжа», артисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева и многие другие. Также в рамках фестиваля перед зрителями выступили Государственный ансамбль Республики Татарстан и ансамбль «Kavkaz style», которые представляли столицу Татарстана.

Богатство народных танцев, самобытность песенных мелодий, разнообразие музыкальных инструментов, поэзия в исполнении — все это было представлено на одной сцене для того, чтобы познакомить жителей России с душой Северного Кавказа и показать, что в единстве народов — сила нашей страны.

Ведущими концерта выступили Ринат Каримов, народный артист Дагестана, заслуженный артист Чеченской Республики, и ведущая Раяна Ахметзянова.

Параллельно с гала-концертом на фестивале работали тематические развлекательные площадки. В ремесленной зоне были представлены традиционные изделия народов Северного Кавказа: предметы гончарного мастерства, игрушки, кованые изделия, национальная одежда и украшения. На детской площадке юные гости фестиваля играли в традиционные игры кавказских народов вместе с аниматорами в национальных костюмах, участвовали в викторинах и конкурсах.

На стенде портала «Это — Кавказ» можно было пройти интерактивный квест на знание Северного Кавказа, победители награждались памятными подарками и сувенирами фестиваля. В гастрозоне гости узнали секреты приготовления мясного пирога фыдджин, тушеного мяса со специями и овощами либже, сырного супа мерезе и многих других блюд национальной кухни. Республику Татарстан представляли кастыбы с различными начинками. Мастер-классы проводили профессиональные повара.

Фестиваль организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы».