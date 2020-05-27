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Человек-эпоха

Тамерлан Нугзаров — легенда российского цирка

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Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Тамерлан Нугзаров

Материал о Тамерлане Нугзарове (Хабриеве) готовился к 1 июня 2020 года, когда ему исполнялось 78 лет. Но 24 мая нас потрясла скорбная весть о том, что Тамерлана не стало. Очень тяжело писать о нем в прошедшем времени. Постараюсь для своих земляков рассказать о нем — великом и простом, мужественном и сильном, чтобы знали и помнили, кто он, как жил и стал единственным и лучшим в своем искусстве и прославился на весь мир.

Имя его навсегда вписано в золотой фонд мирового циркового искусства. В сентябре 2017 года в Большом Московском цирке в дни V Всемирного фестиваля циркового искусства с участием артистов из разных стран мира на «Аллее звезд» была заложена звезда в честь народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РФ Тамерлана Темирсултановича Нугзарова из тейпа Хабриевых.

Моё знакомство с легендой российского цирка состоялось несколько лет назад в доме Хабриевых в селе Барсуки, где радушно чествовали брата и гостя, временами возвращаясь в историческую давность протяжённостью в семь десятилетий, когда их разлучила судьба.

Затем мы поехали на конно-театральное представление «Горская легенда» в Грозный, которое поразило нас своим искусством. С особым трепетом ждали выхода самого маэстро. Тамерлан Нугзаров исполнил свой номер на белом коне. В свои 75 лет Тамерлан лихо гарцевал и делал различные па. Последние годы мы часто общались с Тамерланом. При всей своей известности и величии в искусстве он был простым и земным, внимательным и благородным.

Детство

Родился Тамерлан 1 июня 1942 года в семье Темирсултана Хабриева, образованного человека, работавшего в структурах НКВД города Владикавказа. В первые годы войны он находился на службе, обеспечивая в тылу борьбу с фашистами, обеспечивая безопасность граждан. В 1942 году у него родился сын, которого старики нарекли именем Тамерлан, что значит «железный». Но недолго тешился мальчик родительской любовью. Депортация не пощадила никого. Темирсултан вместе с народом был депортирован. «Мы не знаем, что нас ждет впереди. У тебя есть родные, береги Тамерлана», — сказал свекор невестке — Зине Дзугутовой. Это был благородный жест с его стороны.

Мама вышла замуж. Мальчик рос с бабушкой Фужой, которую называл «мамой», и с дедушкой Александром Бытаевым, бывшим царским офицером. Был смышлёным, умел дружить, и с ним дружили, называя то по имени, то просто «макъалон». Он и не задумывался, почему. Жил размеренной детской жизнью. Однако в девятилетнем возрасте он вновь осиротел. После смерти бабушки, взяв свои пожитки, отправился в детский дом. Так, не успев начаться, закончилось детство. Ни родительской ласки, ни поддержки, ни родных. Это уже спустя годы Тамерлан скажет: «Это страшное ощущение — ты ничей».

Шёл 1952 год. Вначале детдом был переполнен, но постепенно детей оставалось всё меньше — находились родственники. И только Тамерлан Хаблиев (так он значился в детдоме) никого не ждал. Из Владикавказа детдом перевели в Дигору, затем в селение Дур-Дур. Характер Тамерлана крепчал и мужал. Мальчишки твёрдо знали, что он никогда никого не предаст и в глаза скажет правду. Бывало, и «на охоту» с друзьями шли, чтобы детей вдоволь накормить. А директор делал вид, что не замечает их мальчишеские вылазки. Делили поровну на всех.

Здесь, в детдоме, Тамерлан выучился многому, в том числе рукоделию, что через годы сгодилось ему в жизни. Он был внутренне организованным. Никогда не курил, не позволял себе вольности со здоровьем. В юном возрасте на одной руке подтягивался свободно. Строил планы на жизнь, связанные с технической специальностью, а то и с космонавтикой.

Жизнь его стала меняться в 15-летнем возрасте, когда известный к тому времени цирковой наездник Нугзаров Казбек Борисович (отчим Тамерлана), забрал его из детского дома к себе на работу конюхом в «Союзгосцирк».

Преодоление и характер

В течение года Тамерлан работал конюхом, сопровождал лошадей во время гастролей. Трудолюбивый от природы, он ухаживал, изучал их и в них находил отдушину. Полюбил их, как оказалось, на всю жизнь. В лошадиных глазах — умных, безумно красивых — он утопал. Они стали смыслом его жизни.

Вскоре Тамерлан уже был участником циркового номера. Казбек Нугзаров чувствовал, что в него вложено природой. Ведь человек идёт с корней, а таргимхо (Хабриевы — выходцы из древнего горного селения Таргим) быть другим не мог. Он должен был быть лучшим и первым. И он им стал! Через преодоление и характер Тамерлан добивался успехов и признания. Не ради славы, а чтобы быть, не казаться.

Отсчет карьеры артиста Тамерлан ведёт с 1958 года, когда он принял участие в номере отчима «Джигиты». Он стал постигать азы дрессуры, циркового искусства. Именно в это время, возвращаясь с гастролей, он впервые узнал свою реальную фамилию. «Вы Хабриев, ваш отец в Киргизии, в депортации», — сказали молодому человеку. Но до встречи с родными было ещё далеко.

В 1962-1965 годах Тамерлан принял участие в цирковой пантомиме «Бахчисарайская легенда» у знаменитого дрессировщика Б. П. Манжелли. А в 1963 году народный артист РСФСР М. Н. Туганов включил Тамерлана в группу цирковых наездников для выступления в Париже, в числе известных в мире артистов советского цирка — братьев В. М. и М. М. Запашных, В. Т. Соболевского, Ю. М. Ермолаева. Эта была ещё одна ступень роста. Когда Тамерлан отработал в Париже, М. Туганов предложил ему остаться в труппе. Но у Тамерлана был свой план — создать свою труппу.

«Этот мальчишка далеко пойдёт!» — сказали уже тогда о нём. Но не поддержали его в Орджоникидзе, да и в Грозном тоже не сразу. Однако судьба повернулась к Тамерлану лицом через участие народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева и секретаря обкома ЧИАССР Хаджибекара Бокова. Были приобретены десять лошадей в «Союзцирке», подготовлены костюмы. И начались будни руководителя ансамбля джигитов Чечено-Ингушетии «Аргун».

Дружба с Махмудом Эсамбаевым крепла с годами. Он же и помог Тамерлану Нугзарову создать конный номер «Горская легенда». Помощь в постановке спектакля оказал и балетмейстер Чечено-Ингушского государственного ансамбля «Вайнах» Топа Элимбаев, в том числе подбирая ритмы зажигательной лезгинки.

Костюмы для артистов цирка он подбирал, изучая образы далёких нартов. Его цирковые представления, превращаясь в настоящий конно-балетный спектакль, покоряли зрителей. Тамерлан исполнял на лошадях самые невероятные по сложности трюки. Как-то после одного из выступлений Тамерлан увидел Махмуда Эсамбаева, стоявшего за кулисами в растроганных чувствах. «Как здорово, что теперь мы с тобой вместе будем славить нашу республику!» — сказал он с гордостью.

А между тем в газете «Грозненский рабочий» вышла статья об уникальном артисте цирка Тамерлане Темирсултановиче Нугзарове. «Это он! Тот самый мальчик, который остался здесь в двухлетнем возрасте в годы нашей депортации. Это сын Темирсолта!» — сказал старейшина Султан Хабриев. На встречу с Тамерланом в чечено-ингушский цирк отправились две его дочери — Фатима и Люба. В тот же день Тамерлан приехал к ним домой. Перед ними стоял высокий красивый молодой мужчина, копия своего отца.

Чуть позже состоялась торжественная встреча со всеми родственниками Хабриевыми, на которой с Тамерланом Нугзаровым были почётные гости — Казбек Нугзаров (отчим), сводный брат, сестры Тамерлана и вся его труппа. Это была незабываемая встреча. «Всегда дорожи именем человека, воспитавшего тебя», — сказал Султан племяннику в тот вечер. Шёл 1967 год. Позже Казбек Нугзаров не раз приезжал в гости к Султану Хабриеву.

С отцом Темирсултаном, который ещё находился в Киргизии, Тамерлан встретился чуть позже в Уфе в 1970 году. Встреча была сдержанной. По-горски.

«Радость встречи с родными поймёт только тот, кто целую жизнь прожил «ничейный» и вдруг в 25 лет обрел столько братьев и родных!» — вспоминал с благодарностью свои ощущения Тамерлан.

Впереди была целая жизнь, посвященная искусству

А между тем имя Тамерлана стало брендом конного российского цирка. Залы чечено-ингушского цирка бывали переполнены. Его труппа гастролировала по стране и миру. На манеже под его руководством разворачивались сцены, одна интересней другой. В спектакле «Горская легенда» выразительным языком трюков «шла жизнь»: конные бои и погони, сложнейшие трюки и скорость. Артисты спускались под живот скачущей лошади, вместе с лошадью прыгали в кольцо, унизанное кинжалами. Сам Тамерлан исполнял уникальный трюк: лёжа поперёк седла на лошади с саблей в зубах, он нёсся на огромной скорости по манежу. Подобные трюки могли себе позволить только он и его команда (спустя годы этот трюк повторит его сын Тамерлан).

«Горская легенда» — это сплав восторга и риска, блаженства и отчаяния, технического совершенства и актерского мастерства«, — не мог сдержать своего восторга Махмуд Эсамбаев.

Благодаря целеустремлённости и характеру Тамерлан добился высоких результатов в конном искусстве. «Лошади обладают огромной внутренней силой и выносливостью. Они гордые и независимые и никогда не сдаются перед трудностями», — говорил он о своих питомцах. Характерами сошлись!

С 1984 года вместе с Тамерланом начала работать Светлана Авдеева — большой друг и супруга, представитель четвертого поколения российской цирковой династии. В шестимесячном возрасте сел на коня их младший сын Тамерлан. «Не рано ли?» — писали в журнале «Огонёк» под его фотографией в то время. В два года он уже скакал галопом, а в одиннадцать получил приз на детском цирковом конкурсе в Вероне.

Тамерлан Нугзаров-Хабриев сумел сохранить программу «Горская легенда» в сложные 90-е годы ХХ века, когда рушились устои бывшей империи. Спектакль взывает к миру и добру. В 1997 году они с супругой создали новую цирковую программу «Моя Россия», в первом отделении которой представлены номера «Половецкие пляски» (на музыку А. П. Бородина), «Цыганский танец», где Тамерлан снова и снова демонстрирует высшую школу верховой езды с танцовщицами под зажигательную народную музыку. Вторым отделением спектакля коллектива «Моя Россия» является конно-балетный спектакль «Горская легенда о любви», где сюжет был обогащён уже новыми образами.

Тамерлан сам же придумал мост с лифтом, который, поднимаясь над обычным манежем, позволяет придавать всему действию двумерность и масштабность. По нему скачут лошади, играют артисты. А кульминацией является летящий платок, брошенный женщиной (С. К. Авдеева), сидящей на лошади на самом краю моста на высоте восьми метров над манежем. И слова Расула Гамзатова:

«Когда сходились, вырвав два кинжала,

Мужчины, как положено врагам,

Платок меж ними женщина бросала,

И два кинжала падали к ногам.

Обычай гор... Диктует старина ли?

О, женщины! Велением тревог

Между враждующими сторонами,

Пока не поздно, бросьте ваш платок!»

Передать всю красоту и глубину этого циркового спектакля, показать цветовое решение и сложнейшее техническое оснащение, придуманное им самим, невозможно. Это было незабываемое зрелище!

Его лошади то стремглав неслись по манежу с трюкачами, то по лестнице устремлялись вверх, то выходили на край выдвижного моста, а то и играли лирические сцены. Кони — тоже артисты! Сколько их было в его цирке. И каждого коня Тамерлан сам подбирал. «Постоянная внутренняя энергия чистокровного скакуна — это великое природное дарование, помогающее им бороться с любыми трудностями!» — говорил он.

В свой конный театр он приглашал в основном кавказцев. Работать с артистами, особенно кавказцами, очень непросто. «Но это прирождённые всадники. Это характеры», — утверждал он. В числе многонационального коллектива всадников-трюкачей были ингуши — Аушевы, Богатырёвы, Арчаковы, Дзауровы, Бузуртановы, Ахриевы и другие. Не раз приглашал он Руслана Хабриева, проявляя особую заботу. Но, увы! Последние несколько лет в труппе Тамерлана Нугзарова работал и мой племянник Салман Барахоев.

В 2007 году Тамерлан Нугзаров и Светлана Авдеева приступили к подготовке нового конного спектакля под названием «Сказка». Драматургию этой постановки Тамерлан Нугзаров называл ещё и «Любовь, поэтическая фантазия и кони». В ней участвовали его супруга и сын — Тамерлан Тамерланович.

Новые программы и спектакли сменяли друг друга. Очень быстро стал известным артистом цирка исполнитель главных ролей в «Горской легенде», «Вива Зору», «Салют, Победа» — Тамерлан Тамерланович — заслуженный артист РФ. Он выделялся фактурой и природным даром актёра, исполнял невероятные по сложности трюки, то под животом лошади, а то и стоя на крупе коня.

Вокруг света

Выходец из маленького ингушского селения Барсуки, Тамерлан объездил весь мир, побывал в 25-ти странах мира, выступал на самых престижных концертных площадках, таких как Радио-Сити Мюзик-холл, Мэдисон Сквер-Гарден (США), театр «Каре» в Амстердаме (Нидерланды), в огромных дворцах спорта. В Детройте (США) каждое представление собирало в течение семи дней по 25 тысяч, а в Винер Штадт-халле (Австрия) и Дойчланд-халле (Германия) — по 15 тысяч. И везде — оглушительный успех.

Выступал с этой программой в Японии и Южной Америке, Италии и Германии, Швейцарии и Испании, Югославии и Австрии, США и Канаде и других странах. Корею он запомнил надолго, когда, оставшись без своих цирковых лошадей, ему пришлось весь спектакль играть с местными спортивными лошадями. И всё получилось! А ведь на репетицию давался только день. Такое сотворить может только виртуоз своего дела.

«Я не был только в подводной лодке, — говорил Тамерлан. — Самолётами со своими лошадьми летали мы в разные страны. В Аргентину 28 дней шли на корабле. В Японии был семь раз, в Америке отработал пять лет. Встречал там в советские годы земляков — кавказцев. Тосковали они, поверьте. «Привези нам землю из нашего края», — просили не раз. Как-то подарил грузину грузинское вино, так он — коренастый мужик, заплакал от радости».

Трижды был Тамерлан Нугзаров в Белом доме в Вашингтоне. Встречался с высокими чиновниками. На его представления приходило до 30 тысяч зрителей. Советский цирк побивал все рекорды по наполнению залов. Наши послы в Америке Добрынин и Дубинин говорили: «Вы своими представлениями делаете за один раз то, на что у нас уходят годы, создавая положительный имидж Союзу ССР». В Мексике преклонялись перед гением виртуозного трюкача.

Тамерлан Нугзаров — обладатель высших наград самых престижных международных конкурсов циркового искусства. «Золотого клоуна» в 1984 году в Монте-Карло ему вручал принц Монако, циркового «Оскара» в 1990 году в Лос-Анджелесе (США) — звезда Голливуда Кирк Дуглас, «Платиновую звезду» в 1992 году в Вероне (Италия) он получал из рук Джины Лоллобриджиды.

Ему не раз предлагали остаться за границей ещё в советские годы. Но не мог он и никогда не хотел оставаться в другой стороне. «Поверьте, там не так весело, как казалось бы. А ведь заграница забирает от нас одаренных, талантливых. Я твердо убежден, что самая гостеприимная страна — это Россия. Это — кавказцы. Будем дорожить своей страной!»

Тамерлан общался с первыми лицами различных стран, с их видными представителями культуры и искусства и всегда оставался желанным для всех.

С высоты своего жизненного опыта

«Каждый человек должен правильно определиться в жизни со своей специальностью. Самое трудное в профессии — это то, что человек должен знать, чего он хочет, и идти к своей цели. Если тебе работать с животными, ты их должен знать до мелочей. Не надеяться даже на специалистов, а сам их знать хорошо. Надо вникать в своё дело глубоко, — говорил Тамерлан. —Чтобы быть хорошим артистом, нужно жизнь этому посвятить. Чтобы быть хорошим руководителем — нужно быть честным».

Несмотря на плотный график, Тамерлан поддерживал родственные связи и тут же вылетал на самолете, выезжал из любой точки страны, если случалось горе у родных по линии отца, отчима и матери. Уезжая на гастроли, он мог оставить своего сына Тамерлана в семье Султана Хабриева и знал, что может быть спокоен.

Некоторое время, в свои преклонные годы, с ним в Москве жил его отец — Темирсултан Хабриев. Гены, характер в силу природы передались Тамерлану от отца. Тамерлан никогда и ни перед кем не стоял на коленях, ни заискивал перед начальством. Да, он был в меру жёсткий и требовательный. Может быть, в дипломатии уступал. Но он шел чисто по жизни и ни в чем не был замешан. «Мой отец меня породил таким, какой я есть. И я благодарен», — говорит он. Отчество «Темирсултанович» он нес с честью.

С благодарностью вспоминал Тамерлан Нугзаров Юрия Никулина, его великодушие и доброту души, рассказывал о высоком его гуманизме. Память об отчиме Казбеке Нугзарове он бережно хранил. «Казбек был великим артистом, — гордился он. — Он помог мне определиться в жизни, научил высокому конному цирковому искусству». Помнил маму Зину, поддерживал брата и сестру по матери, искал сестер по отцу, звонил в Киргизию. Старший сын Тамерлана и Светланы умер в молодые годы. Остался внук — ученый-экономист. А рядом с отцом в цирке все эти годы работал его сын Тамерлан, у которого растёт сын Тамик Нугзаров-Хабриев, ему сегодня девять лет.

«Я за то, чтобы люди помнили тех, кто им помогал в начале пути. Надо быть благодарным в этой жизни!» — говорил Тамерлан. Он с благодарностью вспоминал всех, кто был ему в жизни поддержкой — воспитателей детдома и их жизненные уроки, Казбека Нугзарова, давшего путевку в жизнь, Султана Хабриева — за мудрость, Махмуда Эсамбаева — за дружбу, высокого чиновника Хаджибекара Бокова — за поддержку, журналистов Мальсагова, Башира Чахкиева за то, что помогли обрести родных.

Он стал прославленным джигитом Чечено-Ингушетии, и это давало ему силы и уверенность. Его вводили в огромный круг своих знакомых и друзей. Встречи с соотечественниками — будущим Героем РФ Суламбеком Оскановым, народным художником РФ Мурадом Полонкоевым, режиссером «Мосфильма» Суламбеком Мамиловым, народным писателем Идрисом Базоркиным, краеведом и братом Бекханом Хабриевым, журналистом Баширом Чахкиевым и многими другими — были в его ярких воспоминаниях. Все они были молоды, полны планов и энтузиазма. Каждый успех отмечали вместе.

Художественный руководитель Ингушского государственного театра Иса Чахкиев говорит: «Мы, мальчишки, уже тогда (70-е гг. ХХ века) знали, что Тамерлан — это мировая известность. Когда он приехал на свадьбу Башира Чахкиева, мы все заглядывались на него. Красивого, статного, яркого и очень простого! Он одной только внешностью уже был звездой!».

«Я хочу, чтобы культура развивалась, искусство стало частью жизни каждого, чтобы то прекрасное, что есть в этой жизни, объединяло и сближало народы. Чем становишься старше, ещё больше взываешь к миру во имя мира на нашей благодатной земле», — говорил Тамерлан Нугзаров в последние годы.

Захватывающие кругосветные путешествия, новые знакомства, высокие приёмы в разных странах, самые престижные награды мира — всё это было в его судьбе. Он ценил комфорт и людей, с которыми было просто и приятно общаться, и счастье находил в простых и дорогих понятиях — Россия, родина, родные, друзья, коллеги и семья.

В его жизни отразилась непростая эпоха, в которой он не потерялся, а нашел себя и благодаря силе воли и мужеству, характеру и таланту, огромному трудолюбию и вдохновению добился мирового признания. И работал в таком режиме до последней минуты жизни.

«Моя жизнь сложилась так, как повела судьба, — говорил наш герой. — Но я рад и горжусь тем, что, объездив весь мир, я знаю, что мой кусок отцовской земли лежит в ингушском селении Барсуки, что меня здесь всегда ждут и говорят: «Здесь твои корни!»

Последние годы

Состояние в сфере культуры и искусства последнего времени эхом отзывалось во всех структурах, в том числе и в цирковом искусстве. Но Тамерлан сохранил свой конный театр до конца. Он показал всему миру и хотел своим землякам показать искусство, которое обрел.

«Приезжай с моими родными, Харбиевыми, в Грозный, на цирковой спектакль», — пригласил он меня как-то и, выделив лучшие места в зале, встречал нас с радостью. «В этом зале присутствуют Хабриевы. Он родом из этой семьи», — сказала ведущая Светлана Авдеева. И Тамерлан был в этот день, казалось, самым счастливым человеком на свете! После окончания спектакля цирковые кони еще долго катали наших детей по манежу.

Позже с друзьями — известными общественными деятелями Мусой Яндиевым, Тамарой Мальсаговой, Алиханом Измайловым — мы ездили на его цирковые представления. Написала о нем статью «Легендарный всадник на белом коне», в которой рассказала о его непростой и яркой судьбе. Он был искренне благодарен и сказал: «Я ждал такой очерк!»

Дружба

Отдельно хотелось бы рассказать о дружбе депутата Государственной Думы РФ Алихана Харсиева и Тамерлана Нугзарова в последние годы.

Алихан помнил с детства Тамерлана Нугзарова, знал широкий круг его общения с самыми титулованными деятелями культуры и искусства страны и зарубежья. И их не счесть! В 2017 году, когда на «Аллее славы» открывалась памятная звезда в честь Тамерлана, Алихан вместе с ним праздновал это событие и был невероятно счастлив.

Они часто встречались, общались, строили планы и целую программу для развития школы джигитовки в Ингушетии. Готовились к проведению яркого представления в Ингушетии ко Дню Победы с приглашением со всего Кавказа ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Мы с Тамерланом Нугзаровым и Алиханом Харсиевым встретились на телевидении Ингушетии три года назад, провели передачу, чтобы знали наши зрители своего великого соотечественника, затем поехали в гости к народному художнику РФ Мураду Полонкоеву. Хороший был день!

Он готов был делиться опытом и искусством, но какие-то необъяснимые препоны так и не дали ему дать цирковое представление в Ингушетии. Алихан заказал манеж, резину, решал многие вопросы, связанные с материальными затратами. Часто общаясь по телефону с Тамерланом, я знала, сколько труда, физических и моральных сил вложил Алихан Харсиев в его поддержку. Недавно подарил коня по кличке Харс, которым Тамерлан восхищался.

Они вместе бывали у высоких чиновников, решая вопросы, связанные с цирковым искусством. Алихан Харсиев сегодня с благодарностью вспоминает, как высоко отозвался о нем Иосиф Кабзон: «Тамерлана я знаю хорошо. Он через всю свою жизнь и искусство прошел с чистым и честным именем. Мужественный и достойный, он ни в чем себя не запятнал, он никого не предал, ради каких-то земных благ и командировок имя и честь не терял!»

Самые торжественные представления Московского цирка украшали яркие спектакли Тамерлана Нугзарова.

«На юбилейном торжественном празднике к столетию Московского цирка представление Тамерлана Нугзарова было самым ярким и впечатляющим!» — вспоминает Алихан.

«Мы еще не знаем, кого потеряла страна, кого мы потеряли. Он был единственным в мире в своем искусстве! Был великим человеком. Аналогов его постановкам нет! У него была лучшая в мире цирковая аппаратура для конных театров. В мире нет другого человека, имеющего такой талант, такую компетенцию и такое страстное желание развивать это искусство», — говорит с огромной горечью Алихан Харсиев.

Тяжело терять таких людей, таких друзей.

В этом маленьком очерке нет возможности рассказать о жизни этого уникального человека, о его величии и простоте, о мастере и необыкновенной энергии мысли, спектаклях, гастролях, идеях и мечтах. Это был Человек-эпоха. Не зря при жизни его нарекли легендой!

Тамерлан Темирсултанович Нугзаров (Хабриев) оставил яркое имя в сфере культуры и искусства своего народа, страны и мира!

Зейнеп Дзарахова

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В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

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