Имя его навсегда вписано в золотой фонд мирового циркового искусства. В сентябре 2017 года в Большом Московском цирке в дни V Всемирного фестиваля циркового искусства с участием артистов из разных стран мира на «Аллее звезд» была заложена звезда в честь народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РФ Тамерлана Темирсултановича Нугзарова из тейпа Хабриевых.

Моё знакомство с легендой российского цирка состоялось несколько лет назад в доме Хабриевых в селе Барсуки, где радушно чествовали брата и гостя, временами возвращаясь в историческую давность протяжённостью в семь десятилетий, когда их разлучила судьба.

Затем мы поехали на конно-театральное представление «Горская легенда» в Грозный, которое поразило нас своим искусством. С особым трепетом ждали выхода самого маэстро. Тамерлан Нугзаров исполнил свой номер на белом коне. В свои 75 лет Тамерлан лихо гарцевал и делал различные па. Последние годы мы часто общались с Тамерланом. При всей своей известности и величии в искусстве он был простым и земным, внимательным и благородным.

Детство

Родился Тамерлан 1 июня 1942 года в семье Темирсултана Хабриева, образованного человека, работавшего в структурах НКВД города Владикавказа. В первые годы войны он находился на службе, обеспечивая в тылу борьбу с фашистами, обеспечивая безопасность граждан. В 1942 году у него родился сын, которого старики нарекли именем Тамерлан, что значит «железный». Но недолго тешился мальчик родительской любовью. Депортация не пощадила никого. Темирсултан вместе с народом был депортирован. «Мы не знаем, что нас ждет впереди. У тебя есть родные, береги Тамерлана», — сказал свекор невестке — Зине Дзугутовой. Это был благородный жест с его стороны.

Мама вышла замуж. Мальчик рос с бабушкой Фужой, которую называл «мамой», и с дедушкой Александром Бытаевым, бывшим царским офицером. Был смышлёным, умел дружить, и с ним дружили, называя то по имени, то просто «макъалон». Он и не задумывался, почему. Жил размеренной детской жизнью. Однако в девятилетнем возрасте он вновь осиротел. После смерти бабушки, взяв свои пожитки, отправился в детский дом. Так, не успев начаться, закончилось детство. Ни родительской ласки, ни поддержки, ни родных. Это уже спустя годы Тамерлан скажет: «Это страшное ощущение — ты ничей».

Шёл 1952 год. Вначале детдом был переполнен, но постепенно детей оставалось всё меньше — находились родственники. И только Тамерлан Хаблиев (так он значился в детдоме) никого не ждал. Из Владикавказа детдом перевели в Дигору, затем в селение Дур-Дур. Характер Тамерлана крепчал и мужал. Мальчишки твёрдо знали, что он никогда никого не предаст и в глаза скажет правду. Бывало, и «на охоту» с друзьями шли, чтобы детей вдоволь накормить. А директор делал вид, что не замечает их мальчишеские вылазки. Делили поровну на всех.

Здесь, в детдоме, Тамерлан выучился многому, в том числе рукоделию, что через годы сгодилось ему в жизни. Он был внутренне организованным. Никогда не курил, не позволял себе вольности со здоровьем. В юном возрасте на одной руке подтягивался свободно. Строил планы на жизнь, связанные с технической специальностью, а то и с космонавтикой.

Жизнь его стала меняться в 15-летнем возрасте, когда известный к тому времени цирковой наездник Нугзаров Казбек Борисович (отчим Тамерлана), забрал его из детского дома к себе на работу конюхом в «Союзгосцирк».

Преодоление и характер

В течение года Тамерлан работал конюхом, сопровождал лошадей во время гастролей. Трудолюбивый от природы, он ухаживал, изучал их и в них находил отдушину. Полюбил их, как оказалось, на всю жизнь. В лошадиных глазах — умных, безумно красивых — он утопал. Они стали смыслом его жизни.

Вскоре Тамерлан уже был участником циркового номера. Казбек Нугзаров чувствовал, что в него вложено природой. Ведь человек идёт с корней, а таргимхо (Хабриевы — выходцы из древнего горного селения Таргим) быть другим не мог. Он должен был быть лучшим и первым. И он им стал! Через преодоление и характер Тамерлан добивался успехов и признания. Не ради славы, а чтобы быть, не казаться.

Отсчет карьеры артиста Тамерлан ведёт с 1958 года, когда он принял участие в номере отчима «Джигиты». Он стал постигать азы дрессуры, циркового искусства. Именно в это время, возвращаясь с гастролей, он впервые узнал свою реальную фамилию. «Вы Хабриев, ваш отец в Киргизии, в депортации», — сказали молодому человеку. Но до встречи с родными было ещё далеко.

В 1962-1965 годах Тамерлан принял участие в цирковой пантомиме «Бахчисарайская легенда» у знаменитого дрессировщика Б. П. Манжелли. А в 1963 году народный артист РСФСР М. Н. Туганов включил Тамерлана в группу цирковых наездников для выступления в Париже, в числе известных в мире артистов советского цирка — братьев В. М. и М. М. Запашных, В. Т. Соболевского, Ю. М. Ермолаева. Эта была ещё одна ступень роста. Когда Тамерлан отработал в Париже, М. Туганов предложил ему остаться в труппе. Но у Тамерлана был свой план — создать свою труппу.

«Этот мальчишка далеко пойдёт!» — сказали уже тогда о нём. Но не поддержали его в Орджоникидзе, да и в Грозном тоже не сразу. Однако судьба повернулась к Тамерлану лицом через участие народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева и секретаря обкома ЧИАССР Хаджибекара Бокова. Были приобретены десять лошадей в «Союзцирке», подготовлены костюмы. И начались будни руководителя ансамбля джигитов Чечено-Ингушетии «Аргун».

Дружба с Махмудом Эсамбаевым крепла с годами. Он же и помог Тамерлану Нугзарову создать конный номер «Горская легенда». Помощь в постановке спектакля оказал и балетмейстер Чечено-Ингушского государственного ансамбля «Вайнах» Топа Элимбаев, в том числе подбирая ритмы зажигательной лезгинки.

Костюмы для артистов цирка он подбирал, изучая образы далёких нартов. Его цирковые представления, превращаясь в настоящий конно-балетный спектакль, покоряли зрителей. Тамерлан исполнял на лошадях самые невероятные по сложности трюки. Как-то после одного из выступлений Тамерлан увидел Махмуда Эсамбаева, стоявшего за кулисами в растроганных чувствах. «Как здорово, что теперь мы с тобой вместе будем славить нашу республику!» — сказал он с гордостью.

А между тем в газете «Грозненский рабочий» вышла статья об уникальном артисте цирка Тамерлане Темирсултановиче Нугзарове. «Это он! Тот самый мальчик, который остался здесь в двухлетнем возрасте в годы нашей депортации. Это сын Темирсолта!» — сказал старейшина Султан Хабриев. На встречу с Тамерланом в чечено-ингушский цирк отправились две его дочери — Фатима и Люба. В тот же день Тамерлан приехал к ним домой. Перед ними стоял высокий красивый молодой мужчина, копия своего отца.

Чуть позже состоялась торжественная встреча со всеми родственниками Хабриевыми, на которой с Тамерланом Нугзаровым были почётные гости — Казбек Нугзаров (отчим), сводный брат, сестры Тамерлана и вся его труппа. Это была незабываемая встреча. «Всегда дорожи именем человека, воспитавшего тебя», — сказал Султан племяннику в тот вечер. Шёл 1967 год. Позже Казбек Нугзаров не раз приезжал в гости к Султану Хабриеву.

С отцом Темирсултаном, который ещё находился в Киргизии, Тамерлан встретился чуть позже в Уфе в 1970 году. Встреча была сдержанной. По-горски.

«Радость встречи с родными поймёт только тот, кто целую жизнь прожил «ничейный» и вдруг в 25 лет обрел столько братьев и родных!» — вспоминал с благодарностью свои ощущения Тамерлан.

Впереди была целая жизнь, посвященная искусству

А между тем имя Тамерлана стало брендом конного российского цирка. Залы чечено-ингушского цирка бывали переполнены. Его труппа гастролировала по стране и миру. На манеже под его руководством разворачивались сцены, одна интересней другой. В спектакле «Горская легенда» выразительным языком трюков «шла жизнь»: конные бои и погони, сложнейшие трюки и скорость. Артисты спускались под живот скачущей лошади, вместе с лошадью прыгали в кольцо, унизанное кинжалами. Сам Тамерлан исполнял уникальный трюк: лёжа поперёк седла на лошади с саблей в зубах, он нёсся на огромной скорости по манежу. Подобные трюки могли себе позволить только он и его команда (спустя годы этот трюк повторит его сын Тамерлан).

«Горская легенда» — это сплав восторга и риска, блаженства и отчаяния, технического совершенства и актерского мастерства«, — не мог сдержать своего восторга Махмуд Эсамбаев.

Благодаря целеустремлённости и характеру Тамерлан добился высоких результатов в конном искусстве. «Лошади обладают огромной внутренней силой и выносливостью. Они гордые и независимые и никогда не сдаются перед трудностями», — говорил он о своих питомцах. Характерами сошлись!

С 1984 года вместе с Тамерланом начала работать Светлана Авдеева — большой друг и супруга, представитель четвертого поколения российской цирковой династии. В шестимесячном возрасте сел на коня их младший сын Тамерлан. «Не рано ли?» — писали в журнале «Огонёк» под его фотографией в то время. В два года он уже скакал галопом, а в одиннадцать получил приз на детском цирковом конкурсе в Вероне.

Тамерлан Нугзаров-Хабриев сумел сохранить программу «Горская легенда» в сложные 90-е годы ХХ века, когда рушились устои бывшей империи. Спектакль взывает к миру и добру. В 1997 году они с супругой создали новую цирковую программу «Моя Россия», в первом отделении которой представлены номера «Половецкие пляски» (на музыку А. П. Бородина), «Цыганский танец», где Тамерлан снова и снова демонстрирует высшую школу верховой езды с танцовщицами под зажигательную народную музыку. Вторым отделением спектакля коллектива «Моя Россия» является конно-балетный спектакль «Горская легенда о любви», где сюжет был обогащён уже новыми образами.

Тамерлан сам же придумал мост с лифтом, который, поднимаясь над обычным манежем, позволяет придавать всему действию двумерность и масштабность. По нему скачут лошади, играют артисты. А кульминацией является летящий платок, брошенный женщиной (С. К. Авдеева), сидящей на лошади на самом краю моста на высоте восьми метров над манежем. И слова Расула Гамзатова:

«Когда сходились, вырвав два кинжала,

Мужчины, как положено врагам,

Платок меж ними женщина бросала,

И два кинжала падали к ногам.

Обычай гор... Диктует старина ли?

О, женщины! Велением тревог

Между враждующими сторонами,

Пока не поздно, бросьте ваш платок!»

Передать всю красоту и глубину этого циркового спектакля, показать цветовое решение и сложнейшее техническое оснащение, придуманное им самим, невозможно. Это было незабываемое зрелище!

Его лошади то стремглав неслись по манежу с трюкачами, то по лестнице устремлялись вверх, то выходили на край выдвижного моста, а то и играли лирические сцены. Кони — тоже артисты! Сколько их было в его цирке. И каждого коня Тамерлан сам подбирал. «Постоянная внутренняя энергия чистокровного скакуна — это великое природное дарование, помогающее им бороться с любыми трудностями!» — говорил он.

В свой конный театр он приглашал в основном кавказцев. Работать с артистами, особенно кавказцами, очень непросто. «Но это прирождённые всадники. Это характеры», — утверждал он. В числе многонационального коллектива всадников-трюкачей были ингуши — Аушевы, Богатырёвы, Арчаковы, Дзауровы, Бузуртановы, Ахриевы и другие. Не раз приглашал он Руслана Хабриева, проявляя особую заботу. Но, увы! Последние несколько лет в труппе Тамерлана Нугзарова работал и мой племянник Салман Барахоев.

В 2007 году Тамерлан Нугзаров и Светлана Авдеева приступили к подготовке нового конного спектакля под названием «Сказка». Драматургию этой постановки Тамерлан Нугзаров называл ещё и «Любовь, поэтическая фантазия и кони». В ней участвовали его супруга и сын — Тамерлан Тамерланович.

Новые программы и спектакли сменяли друг друга. Очень быстро стал известным артистом цирка исполнитель главных ролей в «Горской легенде», «Вива Зору», «Салют, Победа» — Тамерлан Тамерланович — заслуженный артист РФ. Он выделялся фактурой и природным даром актёра, исполнял невероятные по сложности трюки, то под животом лошади, а то и стоя на крупе коня.

Вокруг света

Выходец из маленького ингушского селения Барсуки, Тамерлан объездил весь мир, побывал в 25-ти странах мира, выступал на самых престижных концертных площадках, таких как Радио-Сити Мюзик-холл, Мэдисон Сквер-Гарден (США), театр «Каре» в Амстердаме (Нидерланды), в огромных дворцах спорта. В Детройте (США) каждое представление собирало в течение семи дней по 25 тысяч, а в Винер Штадт-халле (Австрия) и Дойчланд-халле (Германия) — по 15 тысяч. И везде — оглушительный успех.

Выступал с этой программой в Японии и Южной Америке, Италии и Германии, Швейцарии и Испании, Югославии и Австрии, США и Канаде и других странах. Корею он запомнил надолго, когда, оставшись без своих цирковых лошадей, ему пришлось весь спектакль играть с местными спортивными лошадями. И всё получилось! А ведь на репетицию давался только день. Такое сотворить может только виртуоз своего дела.

«Я не был только в подводной лодке, — говорил Тамерлан. — Самолётами со своими лошадьми летали мы в разные страны. В Аргентину 28 дней шли на корабле. В Японии был семь раз, в Америке отработал пять лет. Встречал там в советские годы земляков — кавказцев. Тосковали они, поверьте. «Привези нам землю из нашего края», — просили не раз. Как-то подарил грузину грузинское вино, так он — коренастый мужик, заплакал от радости».

Трижды был Тамерлан Нугзаров в Белом доме в Вашингтоне. Встречался с высокими чиновниками. На его представления приходило до 30 тысяч зрителей. Советский цирк побивал все рекорды по наполнению залов. Наши послы в Америке Добрынин и Дубинин говорили: «Вы своими представлениями делаете за один раз то, на что у нас уходят годы, создавая положительный имидж Союзу ССР». В Мексике преклонялись перед гением виртуозного трюкача.

Тамерлан Нугзаров — обладатель высших наград самых престижных международных конкурсов циркового искусства. «Золотого клоуна» в 1984 году в Монте-Карло ему вручал принц Монако, циркового «Оскара» в 1990 году в Лос-Анджелесе (США) — звезда Голливуда Кирк Дуглас, «Платиновую звезду» в 1992 году в Вероне (Италия) он получал из рук Джины Лоллобриджиды.

Ему не раз предлагали остаться за границей ещё в советские годы. Но не мог он и никогда не хотел оставаться в другой стороне. «Поверьте, там не так весело, как казалось бы. А ведь заграница забирает от нас одаренных, талантливых. Я твердо убежден, что самая гостеприимная страна — это Россия. Это — кавказцы. Будем дорожить своей страной!»

Тамерлан общался с первыми лицами различных стран, с их видными представителями культуры и искусства и всегда оставался желанным для всех.

С высоты своего жизненного опыта

«Каждый человек должен правильно определиться в жизни со своей специальностью. Самое трудное в профессии — это то, что человек должен знать, чего он хочет, и идти к своей цели. Если тебе работать с животными, ты их должен знать до мелочей. Не надеяться даже на специалистов, а сам их знать хорошо. Надо вникать в своё дело глубоко, — говорил Тамерлан. —Чтобы быть хорошим артистом, нужно жизнь этому посвятить. Чтобы быть хорошим руководителем — нужно быть честным».

Несмотря на плотный график, Тамерлан поддерживал родственные связи и тут же вылетал на самолете, выезжал из любой точки страны, если случалось горе у родных по линии отца, отчима и матери. Уезжая на гастроли, он мог оставить своего сына Тамерлана в семье Султана Хабриева и знал, что может быть спокоен.

Некоторое время, в свои преклонные годы, с ним в Москве жил его отец — Темирсултан Хабриев. Гены, характер в силу природы передались Тамерлану от отца. Тамерлан никогда и ни перед кем не стоял на коленях, ни заискивал перед начальством. Да, он был в меру жёсткий и требовательный. Может быть, в дипломатии уступал. Но он шел чисто по жизни и ни в чем не был замешан. «Мой отец меня породил таким, какой я есть. И я благодарен», — говорит он. Отчество «Темирсултанович» он нес с честью.

С благодарностью вспоминал Тамерлан Нугзаров Юрия Никулина, его великодушие и доброту души, рассказывал о высоком его гуманизме. Память об отчиме Казбеке Нугзарове он бережно хранил. «Казбек был великим артистом, — гордился он. — Он помог мне определиться в жизни, научил высокому конному цирковому искусству». Помнил маму Зину, поддерживал брата и сестру по матери, искал сестер по отцу, звонил в Киргизию. Старший сын Тамерлана и Светланы умер в молодые годы. Остался внук — ученый-экономист. А рядом с отцом в цирке все эти годы работал его сын Тамерлан, у которого растёт сын Тамик Нугзаров-Хабриев, ему сегодня девять лет.

«Я за то, чтобы люди помнили тех, кто им помогал в начале пути. Надо быть благодарным в этой жизни!» — говорил Тамерлан. Он с благодарностью вспоминал всех, кто был ему в жизни поддержкой — воспитателей детдома и их жизненные уроки, Казбека Нугзарова, давшего путевку в жизнь, Султана Хабриева — за мудрость, Махмуда Эсамбаева — за дружбу, высокого чиновника Хаджибекара Бокова — за поддержку, журналистов Мальсагова, Башира Чахкиева за то, что помогли обрести родных.

Он стал прославленным джигитом Чечено-Ингушетии, и это давало ему силы и уверенность. Его вводили в огромный круг своих знакомых и друзей. Встречи с соотечественниками — будущим Героем РФ Суламбеком Оскановым, народным художником РФ Мурадом Полонкоевым, режиссером «Мосфильма» Суламбеком Мамиловым, народным писателем Идрисом Базоркиным, краеведом и братом Бекханом Хабриевым, журналистом Баширом Чахкиевым и многими другими — были в его ярких воспоминаниях. Все они были молоды, полны планов и энтузиазма. Каждый успех отмечали вместе.

Художественный руководитель Ингушского государственного театра Иса Чахкиев говорит: «Мы, мальчишки, уже тогда (70-е гг. ХХ века) знали, что Тамерлан — это мировая известность. Когда он приехал на свадьбу Башира Чахкиева, мы все заглядывались на него. Красивого, статного, яркого и очень простого! Он одной только внешностью уже был звездой!».

«Я хочу, чтобы культура развивалась, искусство стало частью жизни каждого, чтобы то прекрасное, что есть в этой жизни, объединяло и сближало народы. Чем становишься старше, ещё больше взываешь к миру во имя мира на нашей благодатной земле», — говорил Тамерлан Нугзаров в последние годы.

Захватывающие кругосветные путешествия, новые знакомства, высокие приёмы в разных странах, самые престижные награды мира — всё это было в его судьбе. Он ценил комфорт и людей, с которыми было просто и приятно общаться, и счастье находил в простых и дорогих понятиях — Россия, родина, родные, друзья, коллеги и семья.

В его жизни отразилась непростая эпоха, в которой он не потерялся, а нашел себя и благодаря силе воли и мужеству, характеру и таланту, огромному трудолюбию и вдохновению добился мирового признания. И работал в таком режиме до последней минуты жизни.

«Моя жизнь сложилась так, как повела судьба, — говорил наш герой. — Но я рад и горжусь тем, что, объездив весь мир, я знаю, что мой кусок отцовской земли лежит в ингушском селении Барсуки, что меня здесь всегда ждут и говорят: «Здесь твои корни!»

Последние годы

Состояние в сфере культуры и искусства последнего времени эхом отзывалось во всех структурах, в том числе и в цирковом искусстве. Но Тамерлан сохранил свой конный театр до конца. Он показал всему миру и хотел своим землякам показать искусство, которое обрел.

«Приезжай с моими родными, Харбиевыми, в Грозный, на цирковой спектакль», — пригласил он меня как-то и, выделив лучшие места в зале, встречал нас с радостью. «В этом зале присутствуют Хабриевы. Он родом из этой семьи», — сказала ведущая Светлана Авдеева. И Тамерлан был в этот день, казалось, самым счастливым человеком на свете! После окончания спектакля цирковые кони еще долго катали наших детей по манежу.

Позже с друзьями — известными общественными деятелями Мусой Яндиевым, Тамарой Мальсаговой, Алиханом Измайловым — мы ездили на его цирковые представления. Написала о нем статью «Легендарный всадник на белом коне», в которой рассказала о его непростой и яркой судьбе. Он был искренне благодарен и сказал: «Я ждал такой очерк!»

Дружба

Отдельно хотелось бы рассказать о дружбе депутата Государственной Думы РФ Алихана Харсиева и Тамерлана Нугзарова в последние годы.

Алихан помнил с детства Тамерлана Нугзарова, знал широкий круг его общения с самыми титулованными деятелями культуры и искусства страны и зарубежья. И их не счесть! В 2017 году, когда на «Аллее славы» открывалась памятная звезда в честь Тамерлана, Алихан вместе с ним праздновал это событие и был невероятно счастлив.

Они часто встречались, общались, строили планы и целую программу для развития школы джигитовки в Ингушетии. Готовились к проведению яркого представления в Ингушетии ко Дню Победы с приглашением со всего Кавказа ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Мы с Тамерланом Нугзаровым и Алиханом Харсиевым встретились на телевидении Ингушетии три года назад, провели передачу, чтобы знали наши зрители своего великого соотечественника, затем поехали в гости к народному художнику РФ Мураду Полонкоеву. Хороший был день!

Он готов был делиться опытом и искусством, но какие-то необъяснимые препоны так и не дали ему дать цирковое представление в Ингушетии. Алихан заказал манеж, резину, решал многие вопросы, связанные с материальными затратами. Часто общаясь по телефону с Тамерланом, я знала, сколько труда, физических и моральных сил вложил Алихан Харсиев в его поддержку. Недавно подарил коня по кличке Харс, которым Тамерлан восхищался.

Они вместе бывали у высоких чиновников, решая вопросы, связанные с цирковым искусством. Алихан Харсиев сегодня с благодарностью вспоминает, как высоко отозвался о нем Иосиф Кабзон: «Тамерлана я знаю хорошо. Он через всю свою жизнь и искусство прошел с чистым и честным именем. Мужественный и достойный, он ни в чем себя не запятнал, он никого не предал, ради каких-то земных благ и командировок имя и честь не терял!»

Самые торжественные представления Московского цирка украшали яркие спектакли Тамерлана Нугзарова.

«На юбилейном торжественном празднике к столетию Московского цирка представление Тамерлана Нугзарова было самым ярким и впечатляющим!» — вспоминает Алихан.

«Мы еще не знаем, кого потеряла страна, кого мы потеряли. Он был единственным в мире в своем искусстве! Был великим человеком. Аналогов его постановкам нет! У него была лучшая в мире цирковая аппаратура для конных театров. В мире нет другого человека, имеющего такой талант, такую компетенцию и такое страстное желание развивать это искусство», — говорит с огромной горечью Алихан Харсиев.

Тяжело терять таких людей, таких друзей.

В этом маленьком очерке нет возможности рассказать о жизни этого уникального человека, о его величии и простоте, о мастере и необыкновенной энергии мысли, спектаклях, гастролях, идеях и мечтах. Это был Человек-эпоха. Не зря при жизни его нарекли легендой!

Тамерлан Темирсултанович Нугзаров (Хабриев) оставил яркое имя в сфере культуры и искусства своего народа, страны и мира!

Зейнеп Дзарахова