«...Но был ещё один хранитель тайн — язык!

Всегда живой и сильный,

Ни тленью, ни сраженьям не подвластный,

язык — мудрец народа моего.

В нём память прошлых дней

и песни соловья.

В нём сохранился миф про Тейшабайне,

сказ про Батыя — внука Чингиз Хана —

и про сражение с Тимуром-хромым,

мир покорившим, но не эти горы!..»

(Идрис Базоркин).

По последним исследованиям ЮНЕСКО, 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа, в том числе и ингушский.

Как бы думающая и болеющая душой за «культурное разнообразие» (термин, набивший оскомину) часть человечества ни сопротивлялась новым реалиям, но они таковы, что большинство из нас готово смириться с ними в эпоху глобализации. Ибо потребность в «хлебе и зрелищах» — она в крови человека. Купле-продажный век практически не оставляет нам шанса на языковую вариативность в повседневной жизни, которая стремительно несет нас в тартарары с пожарами, наводнениями, засухами и прочими бедами, обусловленными именно ненасытностью гомо сапиенса. Скорее пожить, выжать все соки из этой бренной жизни — вот цель человека!

Так как же сохранить в этой драматичной ситуации малочисленным народам свои родные языки? Об этом корреспондент «Ингушетии» беседует с известным знатоком ингушского языка и фольклора, заведующим отдела этнографии Республиканского дома народного творчества Султаном Мерешковым.

— Султан, по вашему мнению, существует ли перспектива языкового разнообразия народов мира, или все мы скоро будем говорить на одном «эсперанто»?

— Язык означает идентичность, соотнесение себя с какой-то группой, именно язык, именно это средство коммуникации и является одной из тех вещей, что делают человека человеком. Однако говорить, к примеру, что английский язык вытеснит все остальные, как минимум грубо: ведь он обладает как достоинствами, так и недостатками. Во времена Священной Римской империи вся Европа говорила на латыни, затем испанцы навязали свой язык трети мира, на смену им пришли французы как локомотив Просвещения. Потом британцы развернулись на половине планеты, и не удивительно, что именно английский все ещё остается языком международных отношений. Стоит отметить, что на сотне языков мира говорит около 99% всего населения Земли.

— По прогнозу ЮНЕСКО, через 100 лет гарантированно вымрет половина всех языков, существующих ныне. Как нам защитить свой ингушский?

— Сложный вопрос. О перспективе ведает лишь Всевышний, а не ЮНЕСКО. Мне мыслится, что нам нужны такие бессребреники и подвижники, как Владимир Даль. В свое время он записал более 200 тысяч слов и порядка 30 тысяч пословиц и поговорок русского народа. Он посвятил этому всю свою жизнь, живя порой месяцами в разных деревнях, общаясь ежедневно с крестьянами. Гжель, Хохлома, Палех, Валдай — эти слова, ассоциируются с народными промыслами русского народа до сих пор благодаря именно таким неравнодушным людям, как Даль.

В судьбе же языка нашего народа такую же роль на рубеже XIX-XX веков сыграли Асламбек Базоркин, Албаст Тутаев, Башир Далгат, Магомед Джабагиев, Николай Яковлев и другие личности.

— Но у русского народа была своя письменность еще в конце первого тысячелетия. У ингушей же она появилась лишь в первые советские годы.

— Да, увы, отсутствие своей письменности не позволило нам сохранить многое из того, что составляет ценность родного языка. Прежде всего — связанного с языческим периодом. Но нельзя на этом зацикливаться. Время идет, поколения меняются, и язык тоже не стоит на месте. Ассимилируя некоторые слова из других языков, родной язык все равно остается национальным.

Язык — это одна из самых важных вещей для человека: без него люди будут ограничены в действиях, мыслях и развитии. Ежегодно вымирает около десятка языков, и эта тенденция, увы, будет лишь усиливаться в будущем. Во все времена языки зарождались, существовали, затем вымирали, иногда даже не оставив следа.

При оккупации территории другого государства иностранные захватчики в первую очередь меняли язык. Утративший свой язык, свою культуру народ автоматически был обречен на вырождение как этническая единица.

Но наше столетие объявлено эпохой многоязычных личностей и полиглотов, то есть лиц, владеющих несколькими языками. Это открывает необозримые просторы для взаимодействия языков и культур, для воспитания гражданина мира в духе толерантности к другим языкам и культурам. Также это век компьютеризации, информатизации, нанотехнологий и т. п. Для реализации всех этих достижений требуются люди с очень высоким уровнем знаний.

Но есть и обратная сторона прогресса. Так, молодежь нашей республики стала меньше читать художественную литературу на родном языке, не знает классиков поэзии и прозы, не в состоянии ясно и полно излагать свои мысли. Наблюдается тенденция к снижению уровня личностного развития, так как большинство детей, подростков, юношей проводят значительную часть свободного от учебы времени за компьютером, играя, читая новостную ленту, просматривая картинки или бесцельно «бродя» по страничкам в социальных сетях, дабы «убить» время и якобы «отдохнуть».

— И что делать, чтобы переломить эту тенденцию?

— Все просто и сложно одновременно. Наше сознание и личностное восприятие формируется в семье. Это аксиома, доказанная многовековой историей человечества. Дети как губка впитывают все, что вокруг них происходит. И если вы будете говорить на родном языке рядом с ними, они «закрепят» его, сохранят и передадут другим поколениям.

Государство, конечно, может поддерживать или игнорировать языки малочисленных народов, поощрять или не поощрять их изучение. Кажется, ну и что: было сотни две языков, станет их меньше? Так легко думать, пока под угрозу не попадает твой собственный родной язык, частичка нашего «я», нашего самовыражения.

В прежние времена язык какого-то народа исчезал в результате катастроф: наводнений, извержений вулканов, великих нашествий. Сейчас многие языки медленно умирают просто под давлением других, более распространенных. В большой многоязычной стране многие предпочитают пользоваться языком основного населения, так как он дает больше шансов на жизненный успех. Однако надо не забывать, что потеря каждого языка всегда означает потерю культуры его народа-носителя, гибель языка — не только большая потеря для тех, кому он был родным, это невозвратимая потеря частички культурного наследия всего человечества, где каждый народ выражает свое уникальное, присущее только ему видение мира.

Многочисленные исследования показали преимущества двуязычия для мозга: оно способствует гибкости мышления и сочетается с более высоким уровнем развития некоторых других способностей. По данному случаю ингуши говорят: владеющий одним языком — один человек, знающий три языка — три человека. Но самое главное изменение, которое дает шанс на сохранение, в том числе, и малых языков — это осознание ценности языкового разнообразия как такового. В глобальном мире мы все больше ценим непохожее, уникальное, индивидуальное, и это касается не только культурных явлений.

— В августе 2018 года изучение родного языка в школе перестало быть обязательным: в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения, которые позволяют любому школьнику (по заявлению родителей) выбирать в качестве родного языка как школьного предмета русский язык. Скажется ли это на сохранении родного языка в какой-то мере?

— После того как изучение этнического языка в качестве предмета «родной язык» в школе стало добровольным, его преподавание не исчезло, как многие опасались, хотя чуть-чуть и сократилось.

То, что этот предмет есть в школе, что на нем есть учебники, имеет важное символическое значение, хотя с точки зрения практической пользы один или два урока в неделю мало что меняют. И потому язык надо учить везде и говорить на нем: дома, в школе, в обществе.

К слову, примерно тогда же, когда изучение в школе национальных языков стало необязательным, Президент Владимир Путин, выступая на образовательном форуме в Пятигорске, призвал возродить программу сохранения национальных языков на современной основе.

2019 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных народов. Причем одним годом ЮНЕСКО не ограничилось: уже объявлено, что десятилетие с 2022 по 2032 годы будет Международным десятилетием языков коренных народов.

Наступило время более интенсивных поисков решения проблемы поддержания языкового разнообразия. В частности, в нашей стране были созданы Фонд сохранения и изучения родных языков и Институт развития родных языков при Минпросвещения России. Вместе с тем, повторюсь, основа сохранения родного языка — это семья.