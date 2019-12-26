После того, как в конце прошлого года Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 2019 год Годом театра в России, на протяжении всего этого периода по всей стране проходили мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию лучших отечественных театральных традиций и достижений. Это стало не только приятной новостью для заядлых театралов, но и прекрасным поводом поближе познакомиться с одним из самых чувственных видов искусства, открыть для себя уникальный мир творческого контакта между зрителем и актером.

Год театра, объявленный в России по инициативе народного артиста РФ Александра Калягина, имел главную цель — увеличение интереса к театру у жителей России и привлечение внимания к его проблемам.

Обеспечение доступности образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального образования являлись основополагающими задачами программы Года театра. Именно поэтому под эгидой Года театра по всей стране прошли всероссийские и международные мероприятия, такие как «Театральная олимпиада», культурно-социологический проект «Театр — дети», театральный марафон, XXV фестиваль «Золотая маска» и т. д. Таким образом, сегодня можно сказать, что старт, данный 13 декабря 2018 года, оказался весьма успешным и плодотворным.

В числе других ведущих театров страны, творческие коллективы четырех республиканских театров Ингушетии вели свою запланированную работу в целях воспитания патриотического отношения граждан и развития культурного наследия страны.

24 декабря 2019 года в Назрани, на сцене муниципального Дворца культуры, состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года театра, в рамках которого зрителям были представлены спектакли Ингушского драматического театра имени И. Базоркина, Русского музыкально-драматического театра, Театра юного зрителя и студии театра и кино «Барт». Мероприятие это стало знаковым в целой россыпи театральных показов, прошедших в течение года, в котором приняли участие представители интеллигенции, молодежь и звезды ингушской эстрады.

Но, пожалуй, кульминационным моментом на мероприятии стала церемония награждения видных деятелей культуры, заслуженных актеров театра и кино. В рамках проводимого мероприятия заместитель министра культуры Республики Ингушетия Айна Ильясова вручила сотрудникам театров почётные грамоты, благодарности и ценные подарки от Министерства культуры.

Как подчеркнула в своем приветственном слове Айна Зяудиновна, благодаря таланту и мастерству ингушских артистов каждая встреча с живым спектаклем превращается для поклонников в незабываемое событие, которое дарит радость и наполняет жизнь яркими переживаниями, дает возможность прикоснуться к прекрасному миру театрального искусства, формирует понятие об истинных человеческих ценностях.

По утверждениям театральных критиков и благодарных зрителей, очередной театральный сезон стал одним из самых запоминающихся культурных событий для Ингушетии в целом. Премьеры, участие в фестивалях, гастроли, победы в российских конкурсах — вот неполный перечень мероприятий, которые провели наши театры за истекший год. В 2019 году успехи и достижения наших актеров выросли многократно, нашим театрам есть чем гордиться, о чем рассказать и чем удивить своих зрителей.

Как отметили руководители театров республики, нынешний год был ознаменован целым рядом значимых событий. Труппы театров активно гастролировали по всем районам республики, актеры приняли участие в международных театральных фестивалях, а у ингушских зрителей появилась хорошая возможность увидеть театры других городов, краёв и областей России.

Кроме спектаклей, театральные коллективы провели за год целую серию лекций и мастер-классов для детей школьного и дошкольного возраста. Ребята таким образом смогли узнать о зарождении театра в разных странах, научились общаться с незнакомыми людьми и выступать на сцене.

По словам художественного руководителя драмтеатра имени Базоркина Исы Чахкиева, к завершению Года театра можно сделать вывод о том, что инициаторы этого движения и организаторы на местах справились со своей задачей. Если посчитать по стране, они смогли привлечь более шести миллионов зрителей и провели около девяти тысяч мероприятий, среди которых были мастер-классы, лекции, форумы и другие.

Следующий, 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.