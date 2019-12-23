Хажбикар Ахметович относился к той плеяде творческой интеллигенции, представители которой мечтали создать свой национальный театр. Именно поэтому он пошел учиться на актера, и в 1978 году блестяще окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В составе ингушской труппы работал в Чечено-Ингушском государственном драмтеатре имени Нурадилова, а сразу после образования Ингушской республики стал одним из первых, кто стоял у истоков создания Ингушского драматического театра имени Идриса Базоркина.

По воспоминаниям его коллег, Хажбикар Булгучев обладал богатыми творческими данными и глубоким знанием драматургического материала. Это он подтверждал каждым своим выходом на театральные подмостки. Все порученные роли Хажбикар Ахметович играл с большим эмоциональным накалом и умел привлечь внимание зрителя к проблемам, обсуждаемым на сцене.

За большой вклад в развитие сценического искусства в 1993 году Хажбикар Булгучев был удостоен высокого звания «Заслуженный артист Республики Ингушетия».

На работе Хажбикара Ахметовича ценили за его деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей, также его уважали за доброту и терпимость. Так уж получилось, что Хажбикар Булгучев не имел собственной семьи и в одиночку коротал жизненный путь. Но актеры драмтеатра по мере своих возможностей старались украсить его одиночество и помогали в случае необходимости. И Хажбикар отвечал им благодарностью.

Память о Хажбикаре Ахметовиче навсегда останется в сердцах его почитателей и коллег. Он был талантливым актером, надёжным товарищем и мудрым советчиком.

По случаю безвременной утраты, коллектив Ингушского драмтеатра выражает глубокие соболезнования родным и близким. Дала гешт долда цох, вийрза моттиг Дала даькъала йойла!

Коллектив Ингушского государственного

драматического театра имени Идриса Базоркина