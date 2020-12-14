По утверждениям многих экспертов, занимающихся проблемами межэтнических отношений, основная цель десятилетия — «избавить грядущие поколения от бедствий и войн» и «содействовать социальному прогрессу, развитию культуры и улучшению условий жизни».

Сформулированные несколько поколений тому назад эти идеалы гуманизма, безусловно, не утратили своей актуальности и остаются сегодня самым верным ориентиром в мире, отличающемся сложными взаимосвязями, где любой локальный конфликт может перекинуться куда угодно.

Комментируя эту тему, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук Албакова Фатима Юсуповна на одном из своих брифингов отметила: «Прочный мир покоится на сложной, тончайшей материи взаимосвязанных ценностей, отношений и поведенческих норм, которые нужно соблюдать как при реализации международных соглашений, так и в обычной жизни, занимая позицию уважения, терпимости, открытости, взаимопонимания и диалога. Именно диалогу отводится все более важная роль в развитии всеобщего планетарного сознания, свободного от расовых, этнических и социальных предрассудков».

Как мы знаем, наша соотечественница Фатима Албакова является членом комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести, а также членом межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и общественной дипломатии, и ей не понаслышке знакомы пути решения проблем по нормализации обстановки сохранения развития культурного наследия. Поэтому неудивительно, что любые её выступления вызывают неподдельный интерес у слушателей.

К примеру, что касается сегодняшней нашей темы, Фатима Юсуповна во время телевизионного интервью сделала главный акцент на том, что практическая польза от Десятилетия сближения культур заключается в том, что оно дает возможность применения среднесрочного (а не краткосрочного) подхода к реализации программ, указывающих на необходимость поощрения инновационных, целостных и комплексных проектов в сфере культуры.

«Подлинное сближение культур происходит лишь там, где руководители государств, международные организации, гражданские и религиозные сообщества несут послание мира, справедливости, уважения и терпимости, основанное на кардинальном принципе равного достоинства всех культур и религий, а также таких индивидуальных прав, четко сформулированных во Всеобщей декларации прав человека, как право на свободу мысли, совести и вероисповедания, право на свободу убеждений, — отметила она. — В связи с этим необходимо подчеркивать важную роль общественных мест и таких особых мероприятий, как культурные фестивали, религиозные собрания и спортивные состязания во время объявленных Организацией Объединенных Наций тематических дней, недель, лет и десятилетий, поскольку они могут стать весьма удобными площадками культурного взаимодействия, полезного для всех».

Фатима Албакова, несмотря на то что живет и работает в Москве, никогда не забывает о своей малой родине и исторических корнях. За короткий срок она сделала головокружительную карьеру и сегодня для многих из нас является примером успешной женщины, сумевшей занять своё достойное место во многих сферах политической и научной жизни страны. По мнению знающих ее людей, Фатима Юсуповна — весьма эрудированный человек, патриот своего народа, который на протяжении многих лет несет пользу Ингушетии, решая многочисленные вопросы, стоящие перед нашей республикой.

Как активный общественный деятель России, Ф. Албакова много времени и сил уделяет пропаганде культурного развития между народами и считает, что взаимное непонимание было на протяжении всей истории человечества причиной подозрительности и недоверия между народами, вследствие чего их разногласия слишком часто приводили к войне. По её мнению, поскольку жизнь всех народов и государств становится все более взаимозависимой, уважение друг к другу уже не может ограничиваться простым соблюдением личного пространства — оно должно основываться на позитивном и взаимном понимании культурного, этнического, языкового и религиозного разнообразия.

Выступая в Государственной Думе Российской Федерации в рамках культурного мероприятия «Дни Республики Ингушетия», видный общественный деятель Фатима Албакова отметила: «У нас, в Ингушетии, свой очерченный путь, у нас есть собственное национально-этническое самосознание, конкретные цели, мы смотрим вперед и в будущее. У нас есть республика, руководство, другое дело, что у нас много проблем и задач. Но мы их решаем».

По утверждениям многих политологов, Десятилетие сближения культур позволит продемонстрировать, что разнообразие — это, в первую очередь, динамичный процесс, открывающий перед всеми новые возможности приобретения дополнительных знаний, компетенций и навыков благодаря творческому потенциалу людей, которые постоянно пересматривают стандарты благополучия и находят новые способы для того, чтобы жить вместе.

Качественное образование в первую очередь должно исходить из принципов уважения прав человека и культурного разнообразия в процессе динамичного межкультурного диалога. Детям и молодежи необходимо с самого раннего возраста прививать ценности, взгляды, модели поведения и образ жизни, позволяющие разрешить любой конфликт мирно, в духе уважения человеческого достоинства и без дискриминации.

Также особого внимания заслуживает роль женщин в обществе и коренных народов, чье участие в жизни общества часто не учитывается.

Другими словами, сближение культур посредством межкультурного и межрелигиозного диалога требует от сторон базового понимания различий, в том числе касающихся истории, языка, культурного наследия, религии и убеждений друг друга.

Как мы знаем, образование всех ступеней и средства информации (в том числе интернет) влияют на сознание людей, а значит, представляют собой одно из основных средств создания условий для подлинного сближения культур.

«Поскольку участие в общественной, экономической, политической и культурной жизни сообщества является одним из прав, обусловливающих сближение культур, следует вновь подчеркнуть важность целей программы «Образование для всех», которая носит глобальный характер и охватывает все ступени и аспекты образования, а значит, оказывает непосредственное влияние на процессы мирного развития обществ», — такое мнение выразил профессор ИнгГУ Шамсуддин Хашагульгов, который отдал образованию долгие годы работы.

Также он подчеркнул, что традиционные СМИ, такие как печать, телевидение и радио, остаются важнейшими каналами, из которых люди черпают сведения о других культурах и религиях. «Поэтому я считаю, что СМИ способны изменить восприятие других культур и религий, но для этого требуется хорошая подготовка журналистов и работников средств информации, понимающих необходимость уважения и позитивного поощрения прав человека и культурного разнообразия, а также выпуска программ без пропаганды насилия», — отметил он.

Специалисты же в свою очередь говорят, что интернет и социальные сети до сих пор остаются по большей части неизведанной территорией, которая может стать как открытой площадкой для диалога, так и рупором нетерпимости, экстремизма и раздора. В этом контексте программы повышения медийной и информационной грамотности и межкультурных компетенций должны стать важными опорными точками, чтобы свобода печати и свобода информации и коммуникации содействовали взаимопониманию, терпимости и сотрудничеству между народами.

Как бы ни было, жизнь нам показывает, что только качественное образование содействует формированию таких ценностей, как терпимость и ненасилие, а также навыков ведения межкультурного диалога. Различные программы и проекты, специально разработанные в целях содействия обучению основам глобальной гражданственности и выработке качеств, которые способствуют мирному сосуществованию, будут и дальше формировать цели Десятилетия сближения культур. Для этого никому нельзя оставаться равнодушным: нужно будет привлекать больше педагогов, гуманитариев, интеллигентов, ученых, творческих работников, религиозных и духовных лидеров, журналистов, а также правозащитные организации, женские и молодежные ассоциации, парламентариев и местные органы власти.