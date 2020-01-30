Мальчик рос творческой личностью, хотя в школьные годы мечтал стать врачом. Но жизнь плавно привела его в театр, и он понял, что это его предназначение.

На сцене наш актёр с 14 лет. Сначала, правда, это был цирковой манеж знаменитого в своё время Грозненского цирка — они с мамой жили тут неподалёку. После первой же беседы парня с необыкновенной харизмой и прекрасными физическими данными взяли на подработку. Здесь весёлый, задорный юноша, любящий импровизировать и копировать людей, в том числе известных актеров, нашёл применение своей творческой натуре.

Он стал душой коллектива, хотя работал всего лишь униформистом, обслуживая манеж до, после и во время выступления — заносил и уносил цирковой реквизит, готовил технический инвентарь к представлению и многое другое. Казалось бы, ничего особенного и не делал, но от его работы зависел темп, ритм и общая составляющая всего представления. Ему это нравилось, да и копейка своя была в кармане.

Так что азы будущей профессии были чётко сформированы в сознании молодого человека. Они были дополнены ещё и работой монтировщиком в Ингушском государственном драматическом театре имени Идриса Базоркина в Назрани, куда подростка из Грозного отправила мама, подальше от нависшей над Чечнёй угрозы военных действий. Поэтому ничего удивительного в том, что среди студийцев Московского ВТУ имени Щукина в 1994 году оказался и Рустам Евлоев, не было.

Педагоги сразу отметили одарённого, талантливого человека, да к тому же трудолюбивого, с привлекательной внешностью, что сулило ему актёрский успех и любовь зрителей. Хотя сам Рустам долго не мог решить для себя, кем хочет быть. Подумывал стать врачом, но выучился на оператора ЭВМ, потом на повара-кондитера, а работать продолжал в цирке и в театре. И тут жизнь сама подсказал ему, что делать дальше. А с судьбой спорить бессмысленно, говорит он, раз ты оказался на этом корабле, значит, так было предопределено свыше.

В 1998 году он был в числе выпускников-щукинцев, которые создали свой Ингушский государственный театр-студию «Современник», переименованный в 2008 году в Русский государственный музыкально-драматический театр Республики Ингушетия.

Популярность среди зрителей он обрёл сразу после первой же роли, потому как воплотил в спектакле «Из тьмы веков» в постановке Микаэла Базоркина любимого героя из народного романа Идриса Базоркина — Калоя, борющего за справедливость, мужественного, достойного и благородного сына своего народа.

Но сам актёр недоволен той игрой, потому как у него была проблема нечистого произношения слов на родном языке, сказалось проживание среди русскоязычного населения, это несколько смущало и зрителя, но они делали снисхождение, ибо игра актёра затмевала эту погрешность. Со временем, конечно же, проблема эта была сведена на нет.

В 2003 Рустам по личным обстоятельствам уезжает в город Улан-Удэ и работает актёром 11 разряда в Русском государственном драматическом театра имени Н. А. Бестужева. За неполных два года им сыграны разноплановые роли в таких спектаклях, как «Маленькие трагедии», «Тартюф», «Соловьиная ночь», «На дне», «Поминальная молитва», «Снежная королева».

Потом была вновь работа в родном театре, но обстоятельства складывались так, что ему вновь пришлось вернуться в Улан-Удэ, но работал он уже заместителем директора Центра по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту. Эти поездки, хотя и отвлекали его от любимой работы, но добавляли опыта и профессионализма к его актёрской деятельности.

В 2005 году Рустам удостаивается звания «Заслуженный артист Республики Ингушетия», продолжая выступать на сцене Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии. Здесь он играет в спектаклях «Искушение», «Две стрелы», «Паспорт», «Мы вернёмся, нани!», «Женитьба», «Сон, или Картинка в цветах», «Лист ожидания», «Забыть Герострата».

Какие бы роли ни играл Рустам, он делает это блестяще, демонстрируя грани своего актерского мастерства. И каждая роль представлена оригинально, и каждый выход на сцену по-своему уникален. Актёр, безусловно, имеет свою изюминку, свой неповторимый стиль. Его трудно не заметить, если даже роль сводится к простому «кушать подано», поскольку он старается сделать своего персонажа объёмным и запоминающимся, показать нечто, что будет интересно и надолго останется в памяти зрителей.

Своей искренностью, открытостью и непосредственностью он влюбляет в себя сразу весь зрительный зал. Он совершенно неузнаваем в каждой своей роли, говорят его поклонники, играет вдохновенно, наделяя каждого персонажа своим кипучим темпераментом и свойственной ему романтичностью.

Прекрасно был изображён им образ влюблённого Тригорина в спектакле «Чайка» Чехова, где зрители не только поверили, но были глубоко тронуты его душевными переживаниями. И не менее трогателен был актёр в роли Илеза в спектакле «Золотой укол» Бориса Шадыжева — героя, ставшего на путь наркомании и потом горько раскаивающегося, но уже ничего нельзя было вернуть. Эта роль получила широкое признание общественности и специальную награду от Ингушского управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Сегодня Рустам Евлоев работает заместителем художественного руководителя Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии. Эта работа, помимо актерского таланта, требует умения организовать взаимодействие всех творческих и технических звеньев театра, профессионально направлять их деятельность на развитие и совершенствование театрального искусства, вести переговоры в части гастрольной деятельности, планировать, принимать решения в некоторых вопросах и многое другое. И со всем этим Рустам Евлоев справляется с присущим ему чувством долга и ответственности.

Несмотря на занятость, его талант востребован и в качестве ведущего на мероприятиях республиканского уровня.

Рустам Нурадинович — народный артист Республики Ингушетия, один из самых ярких и талантливых актеров. Награжден многочисленными грамотами и благодарностями. Является лауреатом и участником многочисленных международных фестивалей, достойно представляя на разных сценах российскую и национальную культуру.

Но на достигнутых успехах актёр не останавливается, занимается самообразованием, читает лучшие произведения мировой, отечественной и национальной литературы, теоретические материалы по театральному искусству.

«Динамичность, естественность, отсутствие фальши — вот чем можно подкупить зрителя и чем завоевать его доверие, — говорит он. — Но для этого одного выхода на сцену, популярности и званий недостаточно. Нужна постоянная работа над собой, чтобы быть в форме, заставить зрителя поверить, дать ему сопереживать, делать выводы. Чтобы с театра он вышел другим, с более возвышенными чувствами о добре и зле, отвергающим ложь, насилие и лесть. То есть то, ради чего мы, актёры, выходим на сцену»