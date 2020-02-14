Выставка проходила в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 7 по 9 февраля 2020 года. Это единственный проект Северо-Запада, способствующий сохранению и возрождению народных промыслов и ремесел. Своими товарами гостей порадовали более 100 производителей всех видов ручного производства из 15 регионов России и из трех стран. За три дня мероприятие посетили более 5500 человек.

«Ассоциация ремесленников Ингушетии, во главе с руководителем Адамом Галаевым, представила работы своей команды на объединенном стенде. Мастерицы по ковроделию показали весь процесс создания ковра: в него входят сбор и валяние шерсти, покраска войлока, вырезание орнамента мозаичного образа и сшивка тесьмой. «Жители башни» с энтузиазмом знакомили гостей стенда с картинами, поделками из дерева, цветами из фоамирана, игрушками и украшениями — ведь у каждого изделия есть своя история. Кузнецы, в свою очередь, презентовали пулемет, преторианский шлем, подсвечники и рассказывали про технологию литья. Ассоциация проводила мастер-классы по изготовлению браслета из натуральной кожи и по ковроделию», — комментирует официальный сайт международной выставки «Экспофорум».

О проделанной работе и своими впечатлениями о ярмарке с газетой «Ингушетия» поделился руководитель ассоциации Адам Галаев.

— «Невский ларец» для нас стал первым мероприятием такого масштаба, — говорит Адам Галаев. — Он дал нам много опыта, старт на новые достижения и руководство к действию. Без какого-либо преувеличения, Ингушетия на «Экспофоруме» была в центре внимания. Мы представили самую большую площадку с самым большим количеством разнообразных работ. Очень яркой была сама подача — наши мастеровые были в колоритных национальных костюмах: девушки в курхарсах, юноши в черкесках и шапках. Это привлекало внимание посетителей. Никто не оставался равнодушным, не мог пройти мимо нас, не поинтересовавшись формой одежды, коврами-истингами, развешанными на заднем фоне площадки. Мастера не только представили свою продукцию, но и показывали мастер-классы. А девушки угощали национальной халвой и зоакхаж (хворост).

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом уникальном проекте, кто помогал, поддерживал, подсказывал и был с нами рядом. Это самый старший участник нашей команды — Зейнеп Дзарахова, мастер по изготовлению истингов, и её лучшая ученица Ашат Харсиева. Они внесли изюминку своими яркими коврами и интересными рассказами о культуре ингушского народа.

Особая благодарность Ахмеду Барахоеву и Магомеду Гирееву, проживающим в Санкт-Петербурге, которые помогли нам в организационных работах и обеспечили информационное освещение поездки. Помимо этого, они давали мастер-классы по кожевенному делу. Ярким и привлекательным был образ горца в национальном костюме — Акрамана Ведзижева. Обойти его вниманием не мог практически ни один посетитель ярмарки. Он же продемонстрировал работы плотницкого ремесла. Уникальный мастер по ковке железа Исраил Барахоев. Анзор Горчханов — с картинами горной природы. Ася Цицкиева — мастер по росписи тарелок. Она же лучница, участница соревнований Кавказских игр, продемонстрировала прекрасное владение луком.

Были представлены работы и других мастеров-ремесленников. Это кузнечные изделия Адама Галаева, игрушки, связанные крючком Эли Оздоевой, цветы из фоамирана Субур Угурчиевой, изделия из дерева Аюпа Цороева, вышитые лентами картины Лиды Хамхоевой, барельефная картина Лорса Чакиева и работы многих других мастеров.

Отдельная благодарность Еве Евлоевой и Хаве Галаевой, которые были нашей группой поддержки во всех организационных вопросах. Надо признать, что подача — была половина нашего успеха.

И, конечно же, без поддержки генерального директора бизнес-центра Ингушетии Магомеда Нальгиева эта поездка, однозначно, не состоялась бы. Он поверил в нас и сделал все возможное, чтобы мы приняли участие в этом проекте. А мы в свою очередь постарались оправдать это доверие.

Хочется отметить соотечественников, проживающих и обучающихся в Санкт-Петербурге, которые пришли поддержать ремесленников. Это полномочный представитель Ингушетии в Санкт-Петербурге Юнус Хаутиев, бизнесмены, жители и студенты Северной столицы, среди которых Магомед Келигов, Зарифа Хаутиева, Зейнап Оздоева, Макка Тамбиева, Танзила Хадзиева, Аиша Аушева, Амина Эльджеркиева, Фатима Евлоева и многие другие. Они были рады видеть многообразие ремесленнической продукции и насыщенную программу ингушской делегации.

«Ингушетия была на высшем уровне, — говорит Зарифа Хаутиева, — работы впечатляли, будь то картины, композиции из металла, камня, дерева, кожи и, конечно же, наши знаменитые войлочные ковры с орнаментами. Обстановка была дружелюбная, почти домашняя. Для меня эта встреча, как глоток свежего воздуха. Она поселила веру в то, что истинные ценности нашей культуры, наших традиций и обычаев имеют своё продолжение. Главное — не растерять то наследие, что так трепетно хранили и сумели нам передать наши предки!»

Надо отметить, что мероприятие состоялось при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Международной ассоциации презентационной продукции. Спонсор мероприятия — «Газпромбанк». Организатор — ООО «ЭФ-Интернэшнл».

В рамках выставки работал центр деловых контактов — место, где встречаются все инициативные и успешные деятели бизнеса, не останавливающиеся на достигнутом.

Международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец» прошла в этом году в третий раз. Главная цель проекта — совместить на выставочной площадке производителей, поставщиков, потребителей отрасли и органы государственной власти. У мастеров есть возможность показать посетителям и коллегам по цеху собственные работы и вывести свои продукты на рынок. Работа в этом направлении будет продолжена, так что «Невский» не прощается, он говорит: до новой встречи в 2021 году!