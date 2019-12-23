За последние десять с лишним лет из-под кисти Любы Хаштыровой вышли более сотни живописных полотен. За это время она принимала участие в нескольких совместных выставках в республике и за ее пределами. И вот на днях молодая художница провела свою первую персональную выставку. Для этого работники Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии любезно предоставили ей площадку в выставочном зале и оказали всестороннюю поддержку в организации картинной экспозиции.

Надо сказать, что Люба Хаштырова является ещё и мастером декоративно-прикладного искусства. После того, как всемирно известный нынче бренд «Шади» стал только-только появляться в мире искусства и кое-какие приемы и методы изготовления предметов из рыбьей кожи перестали таиться в секрете, многие прикладники начали пробовать себя в новом амплуа. Не стала исключением и Любовь Хаштырова, которая не на шутку увлеклась писанием картин из рыбьей кожи. Лишним доказательством тому, что эта новая страсть не стала для неё пустым капризом, является то, что среди представленных картин Любови Нурадиновны большое место занимают полотна, изготовленные из рыбьей кожи. В общей сложности художница для первого показа выставила более сорока разноплановых работ, в числе которых зрители могли увидеть живопись, барельеф и натюрморты.

По воспоминаниям родных и близких, Люба росла разносторонним ребенком, ходила в музыкальную школу, любила вязать и очень хорошо танцевала. Поэтому понятно, почему девочка мечтала поступить в театральный институт. Но жизнь внесла свои коррективы. У Любови Хаштыровой на руках был диплом об окончании Московского современного гуманитарного института, когда к ней спустя много лет вновь вернулось желание заниматься творчеством, но уже в изобразительном искусстве. Заняться живописью Любовь Хаштырову подтолкнула её родственница, известная в республике художница Баку Оздоева.

Большинство произведений, созданных Хаштыровой — это удивительно тонкие и красочные работы. В день выставки это заметили многие. Посетители говорили, что стоит лишь внимательно всмотреться в ее полотна, чтобы увидеть, какая в них таится душевная глубина и открытость.

Как отметила куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева, автор в точности передает нам свой взгляд на мир и достигает в этом личной самобытности.

«Мы рады представлять посетителям музея первую персональную выставку Любови Хаштыровой, в которой собраны уникальные произведения изобразительного искусства. Надеемся, что эта выставка будет не последней, и у нас с её автором сложатся самые теплые взаимоотношения», — сказала она.

Поддержать молодого мастера в день открытия выставки пришли представители творческой элиты республики, художники, родные и близкие Любови Нурадиновны, а также почитатели ее таланта. О замечательном искусстве Любови Хаштыровой много тёплых слов сказал в своём выступлении депутат Народного собрания Ингушетии Василий Светличный.

Заместитель министра культуры Айна Ильясова поздравила художницу с открытием персональной выставки и вручила «Благодарственный адрес» от министра Темерлана Дзейтова. Она отметила многогранный талант Любови Нурадиновны и ее необыкновенное трудолюбие.

Выступая перед собравшимися, Любовь Хаштырова поблагодарила сотрудников музея за организацию выставки, а всех гостей — за теплые слова в свой адрес. В завершение она преподнесла в дар музею макеты башенных комплексов из гипса и пенопласта, которые, несомненно, станут украшением залов культурного учреждения.