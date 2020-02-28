Понимая, насколько важно в школьном возрасте вовлечение в культурный процесс, сотрудники Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии совместно с администрациями школ продолжают передвижные выставки по селам и городам нашей республики.

Очередная выставка прошла на днях в средней школе сельского поселения Алкун Сунженского района, на которую пришло много посетителей. По словам организаторов этого мероприятия, данная выставка была проведена в рамках проекта «Музей приходит в гости», который пользуется большим успехом у любителей живописи.

— Это лишний раз говорит о том, что сотрудники музея изобразительных искусств прилагают немало усилий для того, чтобы работа по воспитанию трепетного отношения к культуре продолжалась в налаженном ритме, — отметил экскурсовод музея Исрапил Хамхоев, который провел экскурсию по выставке, подробно рассказывая о каждом экспонате.

Он также познакомил учащихся школы и жителей села Алкун с историей становления и развития изобразительного искусства Ингушетии.

Необходимо отметить, что представленная в алкунской школе выставка живописи состояла из целой экспозиции картин и сюжетно-тематических работ многих ингушских художников, которые, судя по восторженным взглядам, очень понравились учащимся и преподавателям школы. Поэтому, несомненно, можно сказать, что у детей от этого живого просмотра картин и визита музейщиков остались только самые яркие позитивные впечатления.

По окончании выставки учащиеся сельской школы и их наставники тепло поблагодарили сотрудников музея за выставку, а также сказали огромное спасибо за печатные издания, которые они преподнесли в дар школьной библиотеке.

В свою очередь коллектив Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии выразил благодарность сотрудникам школы и лично директору школы Харсиевой Наси Зяудиновне за теплый прием и всестороннюю помощь в проведении передвижной выставки. В дальнейшем стороны договорились устраивать подобные мероприятия не реже, чем один раз в год.