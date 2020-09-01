Создание скульптурных барельефов и мини-скульптур сегодня является приоритетным в работе кружка. Эта работа охватывает полный цикл освоения необходимых навыков для создания изделия, начиная от эскиза и заканчивая его росписью. Мастер старается брать сюжеты, которые не только эстетичны, но и вызывают интерес к историческим событиям, отображенным в барельефе.

Знаменитая «Дикая дивизия», башенные комплексы, прекрасные горянки, мужественные ингушские воины — эти и другие яркие картины, запечатленные в барельефном творчестве и нашей зрительной памяти, вызывают неподдельный интерес не только у жителей Ингушетии, но и у гостей нашей республики.

Для Юсупа Цурова главным в этом направлении является обучение подрастающего поколения.

— Во-первых, дети, занимающиеся в кружке, получают в руки ремесло, которое позволит им в дальнейшем реализоваться в профессии, — делится он секретами мастерства с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Если в начале моей педагогической деятельности желающих учиться лепке было немного, то теперь родители сами приводят детей для получения этих знаний.

На занятиях наставник учит своих подопечных создавать и работать со смесями для лепки, куда входят смолы, глина, цемент, песок. Особое внимание он уделяет патриотическому воспитанию детей, знакомит их с историей родного края, прививает уважение к нашему богатому прошлому и настоящему.

Есть у Юсупа Цурова мечта — открыть цех по созданию сувенирной продукции. Ведь к мастеру постоянно обращаются менеджеры сувенирных магазинов не только Ингушетии, но и других сопредельных республик. Созданные им экспонаты размножают и активно распродают туристам, приезжающих на Северный Кавказ со всего мира.

— Если будет цех, мои ученики смогут зарабатывать, — радеет мастер о своих воспитанниках. — Кроме того, наша продукция будет более доступной для всех — и для местного населения, и для туристов.

Сегодня у Юсупа занимается более 40 воспитанников.

Памятуя о разгуле пандемии, которую, к счастью, в республике удалось в некоторой степени обуздать, в ДК поддерживаются санитарно-эпидемиологические меры для сохранения здоровья обучающихся в кружке декоративно-прикладного искусства. Занятия здесь идут в две смены, столы стоят друг от друга на необходимом расстоянии.

Самое главное, что благодаря этим занятиям, многие дети стали серьезней относиться к учебе в школе, больше интересуются историей и культурой своего народа.