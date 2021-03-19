Визуально было видно, что эта книга-альбом, куда вошли материалы и фотоснимки, посвящённые истории становления и развития изобразительного искусства Ингушетии, по оформлению и тематическому содержанию вполне соответствует своему предназначению. Похвально, что составители внесли сюда много статей про ингушских художников и мастеров прикладного искусства. Также в основу издания, по словам сотрудников музея, лег богатый искусствоведческий, биографический и иллюстрационный опыт работы многих деятелей культуры нашей республики.

Красочное и грамотно составленное издание в полной мере отвечает на поставленные вопросы и помогает решать основные задачи авторов и составителей: здесь гармонично сочетается вся необходимая информация, которая дает полное представление о самобытной культуре ингушей, и сообщается читателю об интересных фактах творчества мастеров изобразительного искусства Республики Ингушетия. Таким образом, в книге приводится обширный биографический и справочный материал, данные о более чем ста художниках и мастерах прикладного искусства, где можно отслеживать весь творческий путь героев издания.

На церемонию презентации книги были приглашены сотрудники министерства культуры и других ведомств республики, деятели искусств Ингушетии, художники, краеведы, сотрудники Научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, а также коллеги из музеев соседних республик.

Открывая мероприятие, редактор книги-альбома «Изобразительное искусство Ингушетии», директор музея Любовь Тумгоева напомнила гостям о своём первом биографическом справочнике «Художники Ингушетии», который был издан в 2006 году, и рассказала присутствующим, какая большая работа была проведена ею и редакторами для создания этого краткого справочника.

«Сегодня в первую очередь я хотела бы поблагодарить Министерство культуры Республики Ингушетия, которое оказало необходимую помощь и содействие для того, чтобы наши благодарные читатели увидели наш новый труд, более солидный и развернутый, чем был издан 15 лет назад, — отметила Любовь Тумгоева. — Также я хотела бы подчеркнуть, что изданию такого уровня предшествовала огромная работа по сбору и анализу информации о художниках и мастерах нашего народа, которая велась всем коллективом Ингушского государственного музея изобразительных искусств. И вот сейчас я с радостью сообщаю, что мы готовы представить вам долгожданное продолжение наших трудов».

Автор-составитель книги Лейла Алмазова отметила, что работа сотрудников музея по сбору материала для новых изданий продолжается беспрерывно, ведь искусство не стоит на месте: изо дня в день появляются новые имена талантливых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, которые заслуживают чести и внимания со стороны благодарной публики.

Заместитель министра культуры Рустам Таркоев после приветственных слов в своем выступлении отметил, что издание книги такого рода на самом деле очень важное и радостное событие для всех жителей Ингушетии.

«Отрадно, что помимо аналитических статей, в этой книге содержится очень много интересной информации обо всех наших художниках и мастерах, о которых большинство жителей республики до сих пор могли и не знать, — сказал Рустам. — А в этом издании мы можем отслеживать очень славный и долгий путь ингушских художников, начиная от Хаджи-Бекира Ахриева и Гази-Магомеда Даурбекова до современных художников. Конечно, выпуская такое полное издание, министерством культуры и сотрудниками музея изобразительных искусств была проделана очень значимая работа, и я уверен, что наш просветительский проект окажет действенную помощь всем интересующимся культурой ингушского народа».

Слово для выступления на этой церемонии было предоставлено также известному книжному фанату, историку, политологу, члену Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ Якубу Патиеву, который отметил, что он, как и любой другой гражданин республики, очень рад новым книгам, ведь книги несут человеку знания и укрепляют разум.

«Должен заметить, что данное издание отличается тем, что оно действительно охватывает все искусство, которое мы имеем на сегодняшний день, начиная из далекого прошлого, — сказал он. — И поэтому я считаю, что это настоящий подарок всем нам, который войдет в историю ингушского народа».

На торжественном мероприятии присутствовали и сказали слова благодарности член Союза писателей России Зарета Ахильгова, народные художники Ингушетии Муса Мартазанов и Багаудин Сагов, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова и другие. Все выступавшие были единодушны во мнении, что книга-альбом «Изобразительное искусство Ингушетии», адресованная широкому кругу читателей, внесет неоценимый вклад в развитие и популяризацию культуры и искусства нашего края.

«Не понаслышке знаю, что такое издание книги, и какой это ответственный момент, — говорит поэтесса Зарета Ахильгова, — тем более, такого солидного издания, куда вошли произведения всех художников республики. Сегодня мы увидели книгу, значимость которой невозможно поставить под сомнение. Эта книга — настоящая находка для тех, кто интересуется культурой нашего народа, ведь здесь можно получить ответ на любой вопрос относительно развития нашего этноса. А что может быть значимее? Ведь именно проявление культуры является визитной карточкой любого народа, а для ингушей, которые всегда высоко чтили национальные традиции и устои, это очень важный момент».

На прощание все гости, приглашенные на торжественную церемонию презентации, получили в подарок книгу, которая, без сомнения, может дать много полезной информации не только любителям и профессионалам изобразительного искусства, но и простым гражданам.