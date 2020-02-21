За сюжет взята достоверная история, которая случилась в 1851-1852 годах на Кавказе во время пребывания там писателя Толстого. Он потратил восемь лет напряженного труда, изучил сотни материалов, но в конце 1904 года прекратил работу над повестью «Хаджи-Мурат», не доведя до окончательной литературной обработки. Произведение вышло в свет после его смерти, в 1912 году.

Знаменитая «кавказская» повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат» практически не ставилась на театральных подмостках. Сделать постановку такого масштабного по глубине и содержанию произведения — было смелым режиссерским шагом народного артиста Ингушетии Ахмета Льянова, который ещё раз продемонстрировал вместе со своей командой профессионализм и высокую планку театрального искусства Русского государственного музыкально-драматического театра.

Зал переполнен. Тишина. Прозвенел третий звонок. Взгляды зрителей устремлены на сцену. Все в ожидании премьеры...

Чуть более часа шёл спектакль, который был поставлен в жанре публицистики, в форме открытого общения со зрительным залом. Главный герой как бы оживает, а точнее оживает его «голова» и «разговаривает» со зрителями, повествуя о своей истории. После этого актёры проигрывают часть его биографии на сцене. Потом действие продолжается. В конце, как бы подытоживая свою трагическую судьбу, герой возвращается в исходную точку. Это сложный процесс, но он придаёт интригу и втягивает всецело зрителя в театральное действие, происходящее на сцене.

Великолепная игра актёров, красочные костюмы, отличная работа со светом, неповторимо изысканное музыкальное сопровождение и углублённый анализ повести Толстого, который провел главный режиссёр Ахмет Льянов, показали глубоко философский, выразительный и эмоциональный сюжет, решённый образными и метафоричными приёмами, так называемым универсальным языком театра.

Содержание произведения было на профессиональном уровне доведено до зрителя. Постановка ознаменовала собой новый этап в истории Русского музыкально-драматического театра Ингушетии и стала настоящим открытием для зрителей.

По душе пришлась игра главного героя Хаджи-Мурата в исполнении заслуженного артиста республики Рахима Бекова. Он сумел перевоплотиться в непокорного, свободолюбивого горца, к которому сам Толстой явно относится с нескрываемой симпатией.

Князь Воронцов в исполнении Султана Гайсанова, народного артиста Ингушетии, очень ярко продемонстрировал усердие и послушание царской воле и прихоти, отнюдь не сулящей ничего хорошего независимости горцев.

Прекрасно справились со своими ролями народные артисты республики Рустам Евлоев (Гамзат-Бек), Тамара Марзаганова (Баху-Бике (Ханжа Хунзаха), Алихан Абадиев (гонец от Шамиля); заслуженные артисты Азамат Цуров (Абунунцал), Лом-Али Торшхоев (Фон Клюгенау), Магомед Абиев (Садо), Мадина Костоева (жена Садо), а также мастер сцены Батыр Кациев (Умма-хан).

Не отставали в игре и молодые, подающие надежды актёры, равняясь на своих наставников: Ислам Хадзиев (Ахмет-хан), Эски Базоркин (Булач-хан), Ибрагим Дзейтов (Саид). Надо отдать должное мастерству и профессиональным качествам звукооператора Магомеда Аушева, светорежиссёра Рустама Цурова, художника по костюмам Айшат Мальсаговой, костюмера Хяди Дзауровой, художника Заиры Досхоевой и заведующего художественно-постановочной частью Мухажира Дзаурова.

«Произведение выбрано неслучайно. Нам близка тема Кавказской войны, — говорит Ахмет Льянов. — Так или иначе, она затронула судьбы всех кавказских народов. Меня давно интересовал исторический персонаж — Хаджи-Мурат, как равно и само произведение, по признанию писателя Льва Толстого, одного из лучших его сочинений.

К тому же оно входит в школьную программу, а дети, как правило, не любят читать. Может, просмотр вовлечёт их в процесс познания полувековой истории Кавказа, показанной через призму судьбы главного героя, даст им повод для размышлений о смысле жизни.

Премьера прошла. Вроде все довольны. Доработки всегда имеют места. Эта творческий процесс. Но мы на сегодняшний день решили самую сложную задачу — вытащили и показали огромный пласт кавказской истории, не нарушая посыла автора, через трагизм судьбы Хаджи-Мурата, воинственного и честолюбивого, жившего в эпоху жестоких перипетий. Возможно, она будет иметь продолжение. Как у нас это получится, покажет время».

«Мы получили огромное удовольствие от просмотра, — говорит доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова, присутствовавшая на премьере. — Хаджи-Мурад — это образец необыкновенного мужества, неистовой внутренней силы и трагедии, которая происходила в ту эпоху, когда шла Кавказская война. Ингуши всегда умели подметить в личности вот эту черту — мужественность и достоинство. И неслучайно в 30-х годах произведение было переведено на латинской графике на ингушский язык. Рисунки и образы в этой книге, которая хранится сегодня в московской библиотеке, были сделаны гениальным художником Гази-Магомедом Даурбековым.

Надо отдать должное актёрам, сумевшим перевоплотиться в образы и так правдоподобно подать их зрителям, Ахмету Льянову — уникальному режиссёру, удивительнейшим образом обратившим масштабное по содержание произведение в часовом просмотре. Задача не из простых. Это, безусловно, талант».

Все собравшиеся в этот вечер в зрительном зале, искренне благодарили коллектив за новую постановку. Высказывали им свои самые лучшие пожелания. Среди них и председатель городского совета депутатов Магаса Залина Льянова.

«Вы просто необыкновенно талантливый театр, — сказала она, — так профессионально суметь передать состояние той эпохи и того времени, что мы просидели более часа почти не дыша!»

Свой восторг от просмотра спектакля выказала и Аза Базоркина, известная художница, дочь писателя Идриса Базоркина.

«Вы сделали необыкновенную постановку, — сказала она, — сумели поднять огромную махину, сумели уместить и так искусно подать её в рамках этого представления. Спасибо вам, ребята!»

«Премьера — самый волнительный момент в творчестве, — говорит художественный руководитель Русского музыкально-драматического театра Зара Аушева-Базоркина, — Понравится ли спектакль? Как примут его зрители? Ведь это не столько выполнение намеченного замысла, сколько непрерывная работа, преодоление и выход, это в напряжении каждая планка декорации, каждый нерв актёров и режиссёра. Иначе просто не может быть. Но, кажется, у нас получилось. Оценки зрителей дали нам это понять и прочувствовать».

Спектакль окончен. В зале оглушительная тишина. Зрители под впечатлением увиденного всё ещё пребывают в той эпохе, которая развернулась на сцене, и медленно возвращаются в реальность. Кто-то вдруг догадывается, что надо хлопать. К нему постепенно присоединяются и другие. Аплодисменты! Вот что значит высший пилотаж искусства.

Премьера состоялась, и теперь «Хаджи-Мурат» вместе с другими постановками — часть репертуара Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии.