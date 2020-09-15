Сплачивающее творчество
Представители ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии обсудили совместные творческие планы с коллегами из Ингушетии
Руководитель ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России подполковник Василий Бурмистров встретился в Назрани с коллективом и руководством филармонии имени Ахмета Хамхоева. Высокий гость пообщался с коллегами на профессиональные темы, оценил их деятельность, а затем принял участие в совещании, посвященном будущим совместным проектам.
— В последние годы сотрудничество с коллективом филармонии имени Ахмета Хамхоева стало для нас доброй традицией, — поделился мыслями с корреспондентом «Ингушетии» Бурмистров. — Совместные концерты в Ингушетии — это неизменно приятные эмоции, жители республики всегда очень тепло встречают нас, а их бурные овации, вне всякого сомнения, свидетельствуют о том, что наше творчество востребовано.
В завершение встречи руководитель ансамбля передал руководству и сотрудникам филармонии благодарственные письма от имени командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии и председателя Северо-Кавказской межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка.