«В честь праздника в аэропорту открылась фотовыставка «Россия. Полёт через века», в основе которой 50 уникальных иллюстраций. Экспозиция познакомит пассажиров с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краёв и областей РФ», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что часть работ посвящена Победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой страна отмечает в этом году.

Проект объединил фотографов из разных уголков страны. В их объективах — завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор, потрясающей красоты Казанский кремль и другие легендарные места России.

Организатором проекта выступила Группа компаний «Регион» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО «Московский кредитный банк». В Ингушетии поддержку проекту оказал аэропорт «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова, который выступил в качестве партнёра и принимающей стороны.

Как сообщил нашему изданию гендиректор АО «Аэропорт «Магас» Магомед Цуров, предприятие воздушного транспорта республики регулярно оказывает поддержку различным творческим проектам и создаёт на своей площадке арт-пространства с целью популяризации искусства, истории и географии.

«В ближайшее время намечается также фотовыставка к 100-летию Республики Коми. И мы очень благодарны организаторам за предоставленную возможность совершить увлекательное фотопутешествие по России в аэропорту «Магас». Экспозиция знакомит пассажиров с национальным колоритом и культурными особенностями различных регионов, с уникальными природными и архитектурными памятниками нашей необъятной страны, вдохновляя на путешествия и новые открытия», — сказал Цуров.

По его словам, экспозиция размещена в зале прилёта аэропорта. Выставку планируется провести в 85 регионах России.

Основные мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в онлайн-режиме согласно указу Главы Ингушетии «О введении режима повышенной готовности». В частности, проводимый ежегодно региональным министерством культуры концерт с участием звезд ингушской эстрады перенесен в формат видеотрансляции.

Организаторы ежегодной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет во всех регионах России, странах СНГ и зарубежья с 3 по 8 ноября, также в этом году отдали предпочтение дистанционному формату и приглашают всех желающих присоединиться к написанию теста в режиме онлайн.

План мероприятий, подразумевающих очное присутствие участников и гостей, также подвергся значительному сокращению для обеспечения безопасности жителей республики: состоится только основное мероприятие в Назрани, оно пройдет на открытом воздухе и при полном соблюдении противоэпидемических мер. На площади перед городским ДК будут организованы национальные подворья, пройдет презентация ремесел народов, проживающих в республике.

Запланированы ярмарки Ассоциации ремесленников Ингушетии, где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и мастерства: выставка ингушских истингов (традиционных ковров), выставка мастеров оружейного искусства Дагестана, гончарных, кованых изделий местных талантов и других произведений.

Местные автолюбители при поддержке Коммолодежи региона устроят праздничный автопробег по селам Назрановского района республики.

Все мероприятия, предполагающие скопление людей в закрытых пространствах, в республике отменены или преобразованы в онлайн-формат. Несмотря на строгое соблюдение всех требований санитарной безопасности при организации и проведении утвержденных оффлайн-мероприятий, жителям старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано отказаться от их посещения.

День народного единства — российский государственный праздник, отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года, и является выходным днём.