Для режиссера фильма Амура Амерханова это еще одна ступень к профессиональному признанию. Ранее сценарий фильма, который был отобран кафедрой ВГИКа, занял первое место на конкурсе телевизионных программ и фильмов «Телемания», учрежденном Институтом кино и телевидения (ГИТР) при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR).

В одном из своих интервью Амур Амерханов рассказывал, что один из самых известных российских сценаристов Александр Миндадзе высоко оценил сценарий фильма «Сайти — сын Зоули» и предрек ему большой интерес мирового киносообщества. Прогнозы начинают сбываться.

Академик Российской академии киноискусств «Ника», член Российского оскаровского комитета, а также художественный руководитель Чебоксарского международного кинофестиваля Сергей Лаврентьев отметил, что такого кино должно быть больше, потому что на Кавказе огромный потенциал и культурный пласт для того, чтобы делать хорошее кино.

Чебоксарский международный кинофестиваль известен не только в России, но и за его пределами. Это уникальный проект, созданный при поддержке главы Чувашии и министерства культуры республики с целью популяризации этнического и регионального кино. В разные годы участниками кинофестиваля становились Эльдар Рязанов, Ирина Муравьева, Лидия Федосеева-Шукшина, Михаил Ефремов, Юрий Громов, Лиза Боярская, Дмитрий Харатьян, Инна Чурикова и многие другие звезды отечественного кино.

В этом году за призы и дипломы боролись 24 картины (как короткометражные, так и полный метр) из 13 регионов России, в том числе 3 с Кавказа (КБР, Осетия, Ингушетия). Начинающим авторам пришлось конкурировать с уже известными режиссерами. Картина «Сайти — сын Зоули» ингушского режиссера Амура Амерханова получила приз в номинации «За лучшую режиссуру».

Он рассказал газете «Ингушетия» о своих впечатлениях от участия в кинофестивале и о дальнейших планах:

«Хочется выразить благодарность организаторам фестиваля, руководству Республики Чувашия, всем волонтерам и участникам за то, что они нашли время и силы организовать такой большой кинопраздник вопреки сложностям и непростой ситуации в мире.

Чувашия поразила нас своим гостеприимством красотой и доброжелательностью людей.

Спасибо, конечно, и профессиональному жюри за столь высокую оценку нашей работы. Ведь с нами в конкурсе соревновались весьма сильные работы со многих регионов страны.

Но, видимо, судьба у первого ингушского кино пробивать себе дорогу в жизнь, чтобы о нас услышали больше людей. Узнали о наших адатах, укладе жизни и праве на справедливость, долгие годы пребывавших в забвении в культурном поле России.

Представители жюри на круглом столе, посвященном итогам фестиваля говорили: «Для нас многое было открытием. Если ваши соседи умеют грамотно продвигать свое культурное наследие, то о вас никто не знает и не слышит в массе своей».

Это тем более странно, потому что многие культурные артефакты символы и традиции, ставшие общекавказским брендом, исходят из ментальности и культуры древнего ингушского народа. Наша команда взяла на себя смелость говорить об этом современным киноязыком и все-таки обозначить авторство.

Сейчас ведется активная работа над новым проектом, аналогов которому, наверное, в киноискусстве Северного Кавказа и России в целом нет. Тема и эпоха, затронутая нами в этом новом фильме, может быть, и не совсем освещаема в современном российском кино, но для нашего народа, для понимания его чаяний и надежд в остальном мире важна как никогда.

Вновь своими силами и на чистом энтузиазме мы переворачиваем горы исторического материла, свидетельства очевидцев, хроники, документы и засекреченные до сих пор папки дел. Составляем и скрупулёзно восстанавливаем быт и эпоху 70-х годов в ЧИАССР в каждой мелочи.

Цель нашей команды и моей в частности, чтобы дети, идущие в школы по улицам, названным в честь национальных героев ингушей, знали, что это за люди, чем они жертвовали, и как они добивались своих целей во благо народа, при этом лично теряя все на этом пути. В этом и есть смысл нового ингушского кино. Теперь уже большой полнометражной картины. И с помощью Всевышнего кино это увидит мир. А мы приложим к этому все свои силы«.

Рассказывая о сюжетной линии фильма и о его содержании, Амур Амерханов сказал еще перед премьерой фильма «Сайти — сын Зоули» в Ингушетии: «Вопросы, поставленные здесь, абсолютно идентичны и для горца, и для русского офицера, и для горского мальчика — главного героя. Мне было интересно показать, как мальчик превращается в мужчину, почему он решается на поступок, о котором люди потом будут слагать легенды. Все персонажи вымышленные, их образы сложились из легенд и историй, которые я когда-то в детстве слышал от стариков», — сказал он.

По замыслу режиссера, фильм «Сайти — сын Зоули» должен стать частью трилогии об истории ингушского народа и будет сопровождаться субтитрами на английском, итальянском и французском языках. Вторая часть трилогии будет посвящена событиям середины XХ века, в том числе депортации в Казахстан и Среднюю Азию. Третья часть — о конце XХ века.

«Все части объединит одна мысль — развитие народа возможно только благодаря сплоченности и взаимопониманию», — отметил Амирханов.

В представленном на кинофестивале фильме снимаются профессиональные актеры — Дугурхан Кодзоева, Магомед Зурабов и Алексей Вакулов.

После премьеры кино в Ингушетии Дугурхан Кодзоева рассказала:

— Ощущения такие, будто ты отпустил от себя во взрослую жизнь ребенка. На премьере было ощущение пустоты. Вроде все свершилось, но я в то же время смотрела на свою игру, и мне казалось, что здесь нужно было по-другому сделать, а вот здесь дожать, и так далее. Это был мощный сгусток внутренних волнений. Самое важное, что мы пришли к результату. Получилось сделать фильм, показать его людям. Премьера — это самое радостное, что может быть для режиссера. Я знаю, насколько вымучена была эта история, как тяжело было Амуру Амерханову, и в этой ситуации я нас всех поздравляю, всю нашу съемочную группу, всех причастных к созданию фильма «Сайти — сын Зоули». Амур сумел сплотить хорошую команду.

После премьеры я общалась с людьми и поняла, что зрители проживали нашу историю, видно было, что они задумались над ней. И это потрясающе. Замечательная работа Магомеда Зурабова (абрек), сила и энергия Алисхана Ганижева (Сайти) давали актерам поддержку. Мы хорошо чувствовали настроение друг друга. Я выражаю слова благодарности всей нашей съемочной группе, каждому лично. Мы все с большим удовольствием работали. Дай Бог, чтобы за этим фильмом у Амура появлялись только шедевры мирового кино. А потенциал есть, я это знаю.

Напомним сюжет фильма: неуловимый абрек много лет скрывается от солдат империи в глухих лесах кавказских гор. В одну из холодных ночей, зажатый кольцом врагов, он вырывается из окружения и набредает на одинокую хижину, которая приютилась у стен древнего замка. Дверь ему открывают вдова и ее сын-подросток. Скрываясь от бури и преследования, грозный незнакомец находит ночлег в бедняцкой сакле. Ночью вдова узнает в госте человека, чей давний поступок перевернул жизнь ее семьи. Что решит подросток, оказавшийся перед сложным выбором? Преступит ли он древний закон гостеприимства? В замкнутом пространстве горской хижины, где заперты непреодолимыми условиями три человека — каждый со своей задачей и целью, и вокруг дома, где стоят солдаты, персонажи принимают тяжелые решения, которые навсегда изменяют ход событий и жизнь каждого из участников этой истории.