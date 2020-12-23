«Не может человек исчезнуть без следа...»
Памяти народного поэта и гражданина Магомеда Султановича Вышегурова
Он был удивительно светлым человеком, и это, пожалуй, главное. 23 декабря 2020 года Магомеду Вышегурову исполнилось бы 65 лет. Его не стало в декабре 2006 года.
Народный писатель Ингушетии Магомед Султанович Вышегуров родился 23 декабря 1955 года в селе Федоровка Кустанайской области. В 1962 году он поступил в назрановскую первую школу. После окончания Чечено-Ингушского государственного университета в 1977 году работал учителем в школе. С 1981 года он — корреспондент газеты «Сердало», главный редактор альманаха «Лоаман 1уйре», затем журнала «Маьтлоам». В 1992 году был избран председателем правления Союза писателей Ингушетии сроком на пять лет, а затем в 1997 году вновь переизбран на второй срок. С 2003 года был директором научного центра «Ингушский язык».
Магомед Вышегуров был членом Союза журналистов (с 1984 года) и Союза писателей России (с 1990 года), лауреатом премии Ленинского комсомола, лауреатом премии имени Идриса Базоркина, кавалер медали за строительство легендарной Байкало-Амурской магистрали. Автор таких поэтических сборников, как «Наькъа иллеш» (1978), «Эздел» (1982), «Бочал» (1987), «Назам» (1990), «Маьлха г1алг1ай» (2001), «Жалоба земли» (2004).
Его стихи печатали в журналах «Огонек», «Литературная газета», «Дон», в газетах «Литературная Россия», «Вечерний Ростов». Их переводили на русский язык И. Елисеев, О. Савельева, И. Николаенко, Ф. Чуев, Е. Пучкова и другие.
О том, насколько зрелой и национальной была его поэзия, можно судить по следующему стихотворению:
— Старик, покорны люди мне,
над ними властна я вполне,
из моего не выйти плена, -
сказала Красота надменно.
Но не сказал ни слова горец.
— Старик, я людям — Бог и царь,
так будет, есть и было встарь.
Кто без меня они? Лишь пешки! —
Богатство молвило с усмешкой.
Но не сказал ни слова горец.
— Старик, я над людьми стою, -
сказала Смелость, — и мою
они не могут скинуть власть,
чтобы в ничтожество не впасть.
Но не сказал ни слова горец.
Явилась Мудрость тут.
И вмиг встал перед ней старик
и ей сказал с почтеньем он:
«Прими, о Мудрость, мой поклон».
«Детство и юность Магомеда Вышегурова проходили в «золотом веке» ингушской поэзии: Салман Озиев, Хамзат Осмиев, Джемалдин Яндиев, Саид Чахкиев, Азамат-Гирей Угурчиев. Любовь к их творчеству и к ингушскому поэтическому слову в нем была жива всегда, несмотря ни на какие преграды. И эта любовь к поэзии прошла через все творчество народного поэта Ингушетии. В стихах Вышегурова нет границ, вся его поэзия устремлена в пространство, чтобы явить миру невообразимые просторы ингушского духа», — так писал Ладимир Боков, руководитель центра изучения литературно-культурного наследия народов Северного Кавказа имени первого народного писателя ЧИАССР Ахмета Бокова.
Все, кто знал Магомеда Вышегурова, отмечают, что он остался в памяти — открытым и приветливым человеком, готовым прийти на помощь молодым коллегам — журналистам и начинающим поэтам. Он был представителем своего народа в полном смысле этого слова.
24 декабря 2018 года в научной библиотеке Ингушского государственного университета почтили память Магомеда Вышегурова. В краеведческом отделе НБ состоялось официальное открытие библиотеки поэта, одновременно в холле была развернута книжная выставка, посвященная его жизни и творчеству.
В память о муже вдова поэта Елизавета Хасолтовна Вышегурова решила передать 825 томов личных книг поэта в дар библиотеке, чтобы коллекция, собираемая десятилетиями, не пылилась на полках, а жила и работала.
Переданные книги составляют отдельную коллекцию Магомеда Вышегурова в фонде библиотеки, они прошли обработку, каталогизацию и теперь в полном объеме фонд поэта доступен читателям в краеведческом отделе.
«Библиотека Магомеда Султановича формировалась несколько десятилетий, она отражает его профессиональные, творческие, духовные интересы, в ней собрана литература различных жанров и направлений: поэзия народов СССР, русская, советская и зарубежная проза, произведения зарубежной классики, книги по изобразительному искусству, музыке, биографии великих людей, литературоведческие исследования, много справочно-энциклопедических изданий. В большом объеме в библиотеке поэта представлена поэзия и проза ингушских авторов, и это самая ценная ее часть, так как большинство этих книг сегодня библиографическая редкость», — отметил директор библиотеки Адам Мальсагов.
В благодарность за бескорыстный дар вдове поэта был вручен «Билет почетного читателя научной библиотеки Ингушского госуниверситета» за номером 001.
Еще одно известное стихотворение народного поэта Магомеда Вышегурова:
Не может человек
исчезнуть без следа.
И живы все, кто жил
до нас — я верю в это.
Как солнце, их талант сияет нам всегда
и в душу льет лучи
живительного света.
Любовь их, как луна,
прогнав полночный страх,
влюбленным говорит
о вере и надежде.
И звездами в ночных
глубоких небесах
мерцают их сердца —
живые, как и прежде.
Все больше этих звезд!
Сменяются года,
но все сильней любовь,
все ярче вспышки света.
Не может человек
исчезнуть без следа.
И живы все, кто жил
до нас — я верю в это.
Дала гешт долда Мохьмада!