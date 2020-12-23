Народный писатель Ингушетии Магомед Султанович Вышегуров родился 23 декабря 1955 года в селе Федоровка Кустанайской области. В 1962 году он поступил в назрановскую первую школу. После окончания Чечено-Ингушского государственного университета в 1977 году работал учителем в школе. С 1981 года он — корреспондент газеты «Сердало», главный редактор альманаха «Лоаман 1уйре», затем журнала «Маьтлоам». В 1992 году был избран председателем правления Союза писателей Ингушетии сроком на пять лет, а затем в 1997 году вновь переизбран на второй срок. С 2003 года был директором научного центра «Ингушский язык».

Магомед Вышегуров был членом Союза журналистов (с 1984 года) и Союза писателей России (с 1990 года), лауреатом премии Ленинского комсомола, лауреатом премии имени Идриса Базоркина, кавалер медали за строительство легендарной Байкало-Амурской магистрали. Автор таких поэтических сборников, как «Наькъа иллеш» (1978), «Эздел» (1982), «Бочал» (1987), «Назам» (1990), «Маьлха г1алг1ай» (2001), «Жалоба земли» (2004).

Его стихи печатали в журналах «Огонек», «Литературная газета», «Дон», в газетах «Литературная Россия», «Вечерний Ростов». Их переводили на русский язык И. Елисеев, О. Савельева, И. Николаенко, Ф. Чуев, Е. Пучкова и другие.

О том, насколько зрелой и национальной была его поэзия, можно судить по следующему стихотворению:

— Старик, покорны люди мне,

над ними властна я вполне,

из моего не выйти плена, -

сказала Красота надменно.

Но не сказал ни слова горец.

— Старик, я людям — Бог и царь,

так будет, есть и было встарь.

Кто без меня они? Лишь пешки! —

Богатство молвило с усмешкой.

Но не сказал ни слова горец.

— Старик, я над людьми стою, -

сказала Смелость, — и мою

они не могут скинуть власть,

чтобы в ничтожество не впасть.

Но не сказал ни слова горец.

Явилась Мудрость тут.

И вмиг встал перед ней старик

и ей сказал с почтеньем он:

«Прими, о Мудрость, мой поклон».

«Детство и юность Магомеда Вышегурова проходили в «золотом веке» ингушской поэзии: Салман Озиев, Хамзат Осмиев, Джемалдин Яндиев, Саид Чахкиев, Азамат-Гирей Угурчиев. Любовь к их творчеству и к ингушскому поэтическому слову в нем была жива всегда, несмотря ни на какие преграды. И эта любовь к поэзии прошла через все творчество народного поэта Ингушетии. В стихах Вышегурова нет границ, вся его поэзия устремлена в пространство, чтобы явить миру невообразимые просторы ингушского духа», — так писал Ладимир Боков, руководитель центра изучения литературно-культурного наследия народов Северного Кавказа имени первого народного писателя ЧИАССР Ахмета Бокова.

Все, кто знал Магомеда Вышегурова, отмечают, что он остался в памяти — открытым и приветливым человеком, готовым прийти на помощь молодым коллегам — журналистам и начинающим поэтам. Он был представителем своего народа в полном смысле этого слова.

24 декабря 2018 года в научной библиотеке Ингушского государственного университета почтили память Магомеда Вышегурова. В краеведческом отделе НБ состоялось официальное открытие библиотеки поэта, одновременно в холле была развернута книжная выставка, посвященная его жизни и творчеству.

В память о муже вдова поэта Елизавета Хасолтовна Вышегурова решила передать 825 томов личных книг поэта в дар библиотеке, чтобы коллекция, собираемая десятилетиями, не пылилась на полках, а жила и работала.

Переданные книги составляют отдельную коллекцию Магомеда Вышегурова в фонде библиотеки, они прошли обработку, каталогизацию и теперь в полном объеме фонд поэта доступен читателям в краеведческом отделе.

«Библиотека Магомеда Султановича формировалась несколько десятилетий, она отражает его профессиональные, творческие, духовные интересы, в ней собрана литература различных жанров и направлений: поэзия народов СССР, русская, советская и зарубежная проза, произведения зарубежной классики, книги по изобразительному искусству, музыке, биографии великих людей, литературоведческие исследования, много справочно-энциклопедических изданий. В большом объеме в библиотеке поэта представлена поэзия и проза ингушских авторов, и это самая ценная ее часть, так как большинство этих книг сегодня библиографическая редкость», — отметил директор библиотеки Адам Мальсагов.

В благодарность за бескорыстный дар вдове поэта был вручен «Билет почетного читателя научной библиотеки Ингушского госуниверситета» за номером 001.

Еще одно известное стихотворение народного поэта Магомеда Вышегурова:

Не может человек

исчезнуть без следа.

И живы все, кто жил

до нас — я верю в это.

Как солнце, их талант сияет нам всегда

и в душу льет лучи

живительного света.

Любовь их, как луна,

прогнав полночный страх,

влюбленным говорит

о вере и надежде.

И звездами в ночных

глубоких небесах

мерцают их сердца —

живые, как и прежде.

Все больше этих звезд!

Сменяются года,

но все сильней любовь,

все ярче вспышки света.

Не может человек

исчезнуть без следа.

И живы все, кто жил

до нас — я верю в это.

Дала гешт долда Мохьмада!