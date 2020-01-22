— Была недавно свидетелем того, как молодая сноха как-то вольно, без тени смущения разговаривала со свёкром, — говорит моя знакомая. — Мне это очень не понравилось. И когда я упомянула этот случай в разговоре с подругой, она сказала, что свёкор старше, и он не должен был вообще поддерживать и вести с ней подобные разговоры.

Итак, вольность или развязность — недопустимы, и это всегда было одним из основных правил ингушского этикета приличия. Первое время невестка вообще не должна была задерживаться перед старшими мужчинами, будь это члены новой семьи или гости. Нежелательно было смотреть им прямо в лицо, стоять, облокотившись на что-нибудь, в присутствии старших или друзей мужа, нельзя было громко разговаривать, садиться, кроме как с молодыми девочками.

Молодым не принято было выставлять напоказ свои отношения, какими бы тёплыми или холодными они ни были. Молодой муж тоже должен был вести себя скромно, особенно в первое время, стараться не вступать в разговоры, в комнату для новобрачных заходить незаметно, не задерживаться там днем. Не находиться рядом, как бы не замечать друг друга, не называть по имени, даже при посторонних.

Молодые родители не должны были показывать, как любят своих детей, обнимая или целуя их. Не принято было говорить «мой сын», «моя дочь». Не положено нахваливать друг друга, равно, как и ругать. Молодая невеста не должна была произносить имён свекра, свекрови и их старших родственников. Если произносились имена умерших: свекра или его отца, деда и т. д., она должна была приподняться. Наверное, это нелегко, но она должна была понимать, что проявляет уважение к обычаям, что поднимает не только её авторитет, но и авторитет мужа, авторитет её семьи.

Зять, в свою очередь, тоже старался избегать встреч с тестем и тещей, их сёстрами и братьями. Этот вид избегания наиболее строгий, но, скорее всего, и удобный. Поэтому он и сохранился до наших дней.

Обычаи избегания, некоторые запреты со временем смягчились, но в том или ином виде сохраняются и по сей день. Таково ингушское воспитание. Таков нерушимый закон общества, который в наше время, увы, утрачивает свою ценность. А жаль. Жаль, что в обычаях избегания многим видится грубое подчеркивание подчинения младших старшим, женщин — мужчинам. Жаль, что в этом молодым женщинам видится некое унизительное отношение к себе. Им так разъясняли, с неправильным толкованием уважения к женщине в современном общероссийском и общеевропейском восприятии. На самом же деле все обстоит совсем по-другому.

В истинной народной традиции эти обычаи следует воспринимать не иначе, как взаимное уважение тех и других, как возможность не нарушать этикетные нормы приличия, закрепить семейную иерархию, преимущества старших и обеспечить скрытое равенство, и как можно дольше сохранить семейный очаг и уют. Вот что входит в обычай избегания, в обычай скромности.